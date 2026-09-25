Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang “bật đèn xanh” cho tập đoàn Mỹ mua cổ phần đơn vị chủ quản “kho báu” Vonfram

Masan Group (mã MSN) của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang vừa thông qua chủ trương để công ty con Tầm nhìn Masan chuyển nhượng tối đa 5% số cổ phần CTCP Masan High-Tech Materials (mã MSR) đang lưu hành cho The Elmet Group. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc chào bán riêng lẻ.

Tầm nhìn Masan là công ty do Masan Group sở hữu 100% vốn, qua đó Tập đoàn hiện sở hữu khoảng 94,44% vốn tại MSR. Trong thương vụ với Elmet, tỷ lệ chuyển nhượng thực tế là 4,99%, tương đương khoảng 55,1 triệu cổ phiếu.

Theo giá trị giao dịch, Elmet đang định giá vốn chủ sở hữu MSR khoảng 2,5 tỷ USD. Với khoảng 55,1 triệu cổ phiếu, thương vụ có giá trị khoảng 124,75 triệu USD, tương đương hơn 3.300 tỷ đồng. Sau giao dịch, Masan vẫn nắm khoảng 87,46% vốn MSR.

Đáng chú ý, Masan cũng công bố nguyên tắc sở hữu mới, theo đó Tầm nhìn Masan và/hoặc các công ty con khác có thể tiếp tục chuyển nhượng cổ phần MSR, với điều kiện Masan duy trì tỷ lệ sở hữu khoảng 75% tổng số cổ phần đang lưu hành. MSR vẫn được duy trì là công ty con hợp nhất và nền tảng khoáng sản chiến lược của Tập đoàn.

Nếu thực hiện đầy đủ định hướng trên, phần vốn nằm ngoài hệ sinh thái Masan có thể tăng lên khoảng 25%. Điều này phù hợp với mục tiêu mà Masan nêu là tăng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, cải thiện thanh khoản và đáp ứng điều kiện cơ cấu cổ đông cho kế hoạch đưa MSR lên HoSE.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu MSR đã tăng khoảng 70% sau khoảng 2 tháng và đang giao dịch quanh vùng đỉnh lịch sử. Vốn hóa thị trường tương ứng khoảng 60.000 tỷ đồng (~2,3 tỷ USD), khá gần với mức đỉnh giá mà Elmet đưa ra.

Về phía Elmet, tập đoàn này cung cấp vật liệu chiến lược, linh kiện cơ khí chính xác và các hệ thống công suất cao cho nhiều thị trường như hàng không, quốc phòng, công nghiệp, y tế, bán dẫn - điện tử và năng lượng. Hoạt động của Elmet hiện được chia thành 3 mảng chính gồm vật liệu chiến lược và linh kiện, sản phẩm vi sóng công suất cao, cùng tinh luyện và kinh doanh vật liệu.

Trong đó, mảng vật liệu tập trung vào những kim loại đặc biệt như vonfram, molypden và niobium cùng các linh kiện chế tạo chính xác. Mảng vi sóng công suất cao phát triển các công nghệ liên quan tới tần số vô tuyến, plasma, radar và những hệ thống năng lượng cao. Mảng còn lại phụ trách tinh luyện và thương mại vật liệu chiến lược.

Mới đây, Elmet đã nhận hợp đồng có giá trị tối đa 2 tỷ USD từ một cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, đồng thời được Chính phủ Mỹ cam kết đầu tư tới 450 triệu USD để mở rộng chuỗi cung ứng vonfram.