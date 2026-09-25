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Công ty thành viên của Masan "chơi lớn" trả cổ tức tiền mặt cao chót vót 6.500 đồng/cp

| | Thị trường chứng khoán

Công ty thành viên của Masan "chơi lớn" trả cổ tức tiền mặt cao chót vót 6.500 đồng/cp

Một cổ đông sẽ thu về gần 76 tỷ đồng trong đợt trả cổ tức này.

Ngày 6/10 tới đây, CTCP Bột giặt NET (mã NET) sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 65% (01 cổ phiếu nhận 6.500 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 14/10.

Với gần 22,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NET dự kiến sẽ chi khoảng 146 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Trong đó, Masan HPC – công ty mẹ nắm giữ 52,25% cổ phần tại NET sẽ thu về gần 76 tỷ đồng.

NET được biết đến là một doanh nghiệp có truyền thống chi trả cổ tức cao, đều đặn hàng năm. Kể từ khi lên sàn năm 2010, chưa năm nào doanh nghiệp này quên chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông, tỷ lệ thường xuyên duy trì ở mức hàng chục %. Tới năm 2024, mức cổ tức được nâng lên cao kỷ lục 65% bằng tiền mặt và tiếp tục duy trì sang tới năm 2025.

Công ty thành viên của Masan "chơi lớn" trả cổ tức tiền mặt cao chót vót 6.500 đồng/cp - Ảnh 1.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 891 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí giá vốn tăng cao bào mòn lãi gộp. Khấu trừ thêm các chi phí khác, NET lãi sau thuế gần 47 tỷ, giảm gần 43% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Trên thị trường, cổ phiếu NET chốt phiên 24/9 đạt 61.000 đồng/cp.

Công ty thành viên của Masan "chơi lớn" trả cổ tức tiền mặt cao chót vót 6.500 đồng/cp - Ảnh 2.

 

An Thái

Việt Nam hàng ngày

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