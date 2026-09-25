Điện Máy Xanh muốn khai thác 'mỏ vàng' mua trả chậm: Khách chưa có sẵn tiền vẫn có thể mua hàng tới 100 triệu đồng

Ngày 24/9, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit), Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức lễ ký kết hợp tác và ra mắt thẻ tín dụng nội địa TINCard 3 trong 1 tại TP.HCM.

Theo đó, TINCard 3 trong 1 cho phép khách hàng mở, quản lý và sử dụng thẻ trên ứng dụng Quà Tặng VIP của Điện Máy Xanh. Hạn mức tín dụng của thẻ lên tới 100 triệu đồng và được miễn phí thường niên trọn đời.

Thẻ có chính sách trả góp với 0% lãi suất, 0% phí và 0 đồng trả trước. Khách hàng có thể sử dụng thẻ để mua các sản phẩm điện máy, công nghệ tại Điện Máy Xanh.

TINCard 3 trong 1 cũng hỗ trợ rút tiền mặt qua QRCash mà không cần sử dụng thẻ vật lý, đồng thời cho phép thanh toán qua POS, QR và trực tuyến. Thẻ được chấp nhận tại các cửa hàng thuộc hệ thống Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, TopZone, nhà thuốc An Khang, AVAKids và các đơn vị chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng nội địa.

Theo VietCredit, khách hàng có thể thực hiện quy trình mở thẻ trên ứng dụng Quà Tặng VIP qua 3 bước, với thời gian mở thẻ được giới thiệu khoảng 1 phút.

Việc một chuỗi bán lẻ điện máy đưa hạn mức tín dụng lên trực tiếp trên nền tảng mua sắm cho thấy các nhà bán lẻ đang ngày càng mở rộng sang cung cấp dịch vụ tài chính gắn với nhu cầu tiêu dùng. Thay vì chỉ cạnh tranh về giá và chương trình khuyến mãi, doanh nghiệp có thêm công cụ để giảm rào cản thanh toán đối với những mặt hàng có giá trị lớn như điện thoại, máy tính, tivi hay thiết bị gia dụng.

Đáng chú ý, việc ra mắt thẻ tín dụng diễn ra trong bối cảnh hình thức mua trả chậm đang đóng góp ngày càng lớn vào doanh thu của Điện Máy Xanh. Trong 8 tháng năm 2026, doanh thu của doanh nghiệp đạt 87.050 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ; riêng doanh thu từ mua trả chậm tăng 44%, chiếm 38% tổng doanh thu. Tỷ lệ sản phẩm áp dụng hình thức này cũng lên tới 97%.

Những con số trên cho thấy thanh toán trả chậm đang trở thành một phần đáng kể trong hoạt động bán lẻ của Điện Máy Xanh, đặc biệt với nhóm sản phẩm có giá trị cao. Việc đưa thêm một sản phẩm thẻ tín dụng trực tiếp lên ứng dụng của hệ thống có thể giúp doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thanh toán và tín dụng ngay tại điểm bán, thay vì chỉ dựa vào các hình thức trả chậm hiện có.

Với người mua, hạn mức tới 100 triệu đồng giúp tăng khả năng tiếp cận các sản phẩm có giá trị cao mà không phải thanh toán toàn bộ ngay tại thời điểm mua. Tuy nhiên, việc được cấp hạn mức tín dụng không đồng nghĩa với việc được “cho tiền” để mua sắm; khách hàng vẫn phát sinh nghĩa vụ hoàn trả theo các điều kiện của thẻ. Vì vậy, mức chi tiêu phù hợp vẫn phụ thuộc vào khả năng thanh toán thực tế của mỗi người.