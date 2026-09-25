Giá vàng giảm 2 phiên liên tiếp, quỹ lớn nhất của BlackRock bán tấn vàng

Theo dữ liệu mới cập nhật, quỹ ETF vàng lớn nhất thuộc BlackRock - iShares Gold Trust vừa bán ròng 1 tấn vàng trong phiên 24/9, giảm lượng nắm giữ xuống còn 463 tấn. Cùng chiều, SPDR Gold Trust cũng bán ròng 2,3 tấn trong phiên hôm qua.

Ở chiều ngược lại, các quỹ nhỏ hơn do BlackRock quản lý là iShares Physical Gold ETF lại mua ròng nhẹ 50 kg vàng, iShares Gold Trust Micro mua 90 kg vàng.

Giá vàng thế giới tiếp tục chứng kiến phiên điều chỉnh thứ 2 liên tiếp. Theo dữ liệu từ sàn Kitco, giá vàng đóng cửa phiên 24/9 tại mức 4.274 USD/ounce, tương ứng giảm 0,3%. Giá vàng duy trì vị thế phòng thủ do lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao, đồng USD mạnh hơn gây áp lực lên tài sản không sinh lời.

Trong khi đó, thị trường vẫn gia tăng kỳ vọng FED có thể tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 10, sau khi loạt dữ liệu kinh tế và thị trường nhà ở Mỹ cho thấy sức khỏe nền kinh tế vẫn tương đối tích cực. Chỉ số PMI sơ bộ tháng 9 cho thấy khu vực tư nhân ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong hơn 5 năm, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm xuống 197.000 và doanh số bán nhà mới tháng 8 tăng 6,4% lên 684.000 căn theo tốc độ hàng năm.

Trên thị trường tài chính, hợp đồng tương lai lãi suất FED đang phản ánh xác suất khoảng 2/3-70% FED tăng lãi suất vào tháng 10. Trong khi đó, chỉ số USD duy trì quanh 101 điểm và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở khoảng 5,1%. Mặt bằng lợi suất và đồng USD cao tiếp tục tạo sức ép lên giá vàng.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ công bố tiếp theo, gồm đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 8 và chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 9, sẽ là những yếu tố được thị trường theo dõi. Dữ liệu tích cực hơn hoặc kỳ vọng lạm phát cao hơn có thể tiếp tục hỗ trợ lợi suất và đồng USD, qua đó gây áp lực lên giá vàng. Ngược lại, các số liệu yếu hơn sẽ cho thấy liệu nhịp giảm của vàng xuống dưới 4.300 USD/ounce trong tuần này đã đủ để giải phóng áp lực bán ngắn hạn hay chưa.