CTCK dự báo KQKD quý 3 của 54 doanh nghiệp "hot": Lợi nhuận một ông lớn có thể tăng 446%, bất ngờ với nhóm chứng khoán

Theo báo cáo dự báo kết quả kinh doanh quý III và cả năm 2026 vừa công bố, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đưa ra ước tính đối với 54 doanh nghiệp thuộc nhiều nhóm ngành. Bức tranh lợi nhuận được dự báo phân hóa rõ rệt, với một số doanh nghiệp tăng trưởng đột biến, trong khi nhiều tên tuổi lớn có thể ghi nhận kết quả kém tích cực.

Nổi bật là Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 5.744 tỷ đồng, tăng 446%. VCBS cho rằng doanh nghiệp hưởng lợi từ sản lượng tăng và biên lợi nhuận lọc dầu cải thiện khi nguồn cung tại châu Á bị gián đoạn.

Vinhomes (VHM) được dự báo đạt 15.230 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 243%, nhờ hoạt động bàn giao tại các dự án lớn. Trong khi đó, PVTrans (PVT) có thể tăng lãi 133%, lên 614 tỷ đồng, nhờ giá cước vận tải dầu duy trì ở mức cao.

Masan (MSN) cũng nằm trong nhóm tăng trưởng bằng lần, với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 4.117 tỷ đồng, tăng 121%. Động lực đến từ hoạt động của các mảng bán lẻ, tiêu dùng và vật liệu công nghệ cao.

Ngoài bốn doanh nghiệp trên, một loạt tên tuổi khác cũng được dự báo tăng trưởng lợi nhuận trên 50%, gồm MWG (+85%), PVS (+72%), DGW (+70%), PHR (+61%), GAS (+55%), HDB (+53%) và GMD (+52%).

Nhóm chứng khoán ghi nhận triển vọng kém tích cực khi cả ba doanh nghiệp được VCBS theo dõi là SSI, HCM và VCI đều được dự báo lợi nhuận suy giảm. Theo VCBS, thanh khoản thị trường quý III giảm khoảng 55–60% so với cùng kỳ, ảnh hưởng đến doanh thu môi giới, trong khi lãi suất cao gây áp lực lên biên lợi nhuận cho vay ký quỹ.

Ở nhóm bất động sản, Đất Xanh (DXG) được dự báo lợi nhuận giảm 40%, còn Hà Đô (HDG) giảm 15%. Lĩnh vực xây dựng cũng có Coteccons (CTD) dự kiến lợi nhuận giảm 38% dù doanh thu vẫn tăng 14%, chủ yếu do chi phí nguyên vật liệu gia tăng.

Đáng chú ý, ngay trong nhóm dầu khí cũng có sự phân hóa. Trong khi BSR và GAS được dự báo tăng trưởng cao, Petrolimex (PLX) có thể giảm 38% lợi nhuận trước thuế do biến động giá đầu vào và rủi ro giảm giá hàng tồn kho. PV Drilling (PVD) cũng được dự báo giảm 15% lợi nhuận, dù doanh thu tăng 21%, do phát sinh chi phí tại dự án Sông Đốc.