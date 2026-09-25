PYN Elite Fund phản đối, hai khoản vay hơn 500 tỷ của một doanh nghiệp trên sàn gặp trở ngại

CTCP Nước giải khát Chương Dương (mã: SCD) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ về kết quả phê duyệt gia hạn thanh toán các khoản vay nội bộ với công ty mẹ Sabeco (mã: SAB).

Theo đó, ĐHĐCĐ công ty đã không phê duyệt gia hạn 2 khoản nợ vay, có tổng dư nợ tính cả lãi hơn 519 tỷ đồng, chi tiết như sau:

Khoản vay thứ nhất có dư nợ gốc 138 tỷ đồng, tổng nợ bao gồm lãi nhập gốc sẽ lên khoảng 177 tỷ đồng tại ngày đáo hạn 2/12/2026. Đề xuất gia hạn thêm tối đa 12 tháng đã không được thông qua.

Khoản vay thứ hai có gốc vay ban đầu 288 tỷ đồng, tổng nợ bao gồm cả lãi nhập gốc đến ngày 26/10/2026 là 342 tỷ đồng. SCD đề xuất lùi thời hạn thanh toán thêm 12 tháng, với toàn bộ gốc được trả một lần vào cuối kỳ nhưng không được phê duyệt.

Theo tài liệu của Chương Dương, 2 khoản vay này đã từng được gia hạn trước đó. Khoản vay 138 tỷ đồng và khoản vay 288 tỷ đồng đã được cổ đông thông qua gia hạn thêm 12 tháng trong năm 2024, sau đó tiếp tục được gia hạn thêm 12 tháng vào tháng 9/2025.

Do Sabeco là bên có quyền lợi liên quan trong giao dịch, hơn 5,26 triệu cổ phiếu do doanh nghiệp này sở hữu không có quyền biểu quyết.

Đáng chú ý, quỹ ngoại Pyn Elite Fund là cổ đông đã bỏ phiếu phản đối. Theo biên bản kiểm phiếu, chỉ có 17 cổ đông gửi phiếu trên tổng số 398 phiếu đã phát, tương ứng 61% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Kết quả, phương án gia hạn chỉ nhận được sự tán thành của 28% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết, tỷ lệ phiếu không đồng ý là 14,6%. Tính trên số phiếu hợp lệ được gửi về, tỷ lệ tán thành là 46%, không đủ để thông qua.

Như vậy, chỉ có 2 cổ đông bỏ phiếu phản đối, trong đó có PYN Elite Fund nắm giữ 415.600 cổ phiếu, tương đương khoảng 4,9% vốn SCD.

Nguồn: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2026 của SCD

Nguồn: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2026 của SCD

Đề xuất tiếp tục kéo dài thời hạn vay được đưa ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của Chương Dương đã cải thiện nhưng dòng tiền vẫn còn hạn chế.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 107 tỷ đồng, cao hơn gần 31 tỷ đồng, tương ứng 40% so với cùng kỳ năm trước. Lỗ sau thuế giảm còn khoảng 17 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 47 tỷ đồng.

Sản lượng hàng bán trong nửa đầu năm đạt 94% kế hoạch và cao hơn 15% so với cùng kỳ. Chương Dương cho biết kết quả kinh doanh được cải thiện đáng kể nhờ mảng cho thuê kho, khi tỷ lệ lấp đầy đạt 100% từ đầu năm. Hoạt động này đóng góp khoảng 17,9 tỷ đồng lợi nhuận, cao hơn 850% so với cùng kỳ.