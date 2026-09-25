Bán “hụt” 4 lần, VietinBank (CTG) tiếp tục đăng ký bán sạch cổ phiếu 19,3 triệu cổ phiếu Cảng Sài Gòn (SGP)

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank; HoSE: CTG) vừa tiếp tục đăng ký bán toàn bộ 19.314.627 cổ phiếu SGP, tương đương 8,93% vốn điều lệ CTCP Cảng Sài Gòn (Saigon Port; UPCoM: SGP).

Theo kế hoạch, giao dịch dự kiến được thực hiện từ 28/9 đến 27/10/2026, theo phương thức khớp lệnh. Nếu giao dịch hoàn tất, VietinBank sẽ không còn sở hữu cổ phiếu tại Cảng Sài Gòn.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 5 kể từ tháng 3/2026 VietinBank đăng ký bán toàn bộ phần vốn đang nắm giữ tại Cảng Sài Gòn.

Trong đợt đầu tiên, diễn ra từ 2/3 đến 31/3/2026, VietinBank đăng ký bán hơn 19,34 triệu cổ phiếu SGP. Tuy nhiên, kết thúc thời gian giao dịch, ngân hàng chỉ bán được 26.500 cổ phiếu, tương đương khoảng 0,14% lượng đăng ký.

VietinBank cho biết nguyên nhân không hoàn tất giao dịch là điều kiện thị trường không phù hợp.

Sau đợt bán này, lượng cổ phiếu SGP do VietinBank sở hữu giảm từ 19,34 triệu đơn vị xuống còn 19.314.627 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 8,94% xuống 8,93%.

Ngay sau đó, ngân hàng tiếp tục đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu còn lại trong khoảng thời gian 13/4–12/5/2026. Kết quả, không có cổ phiếu nào được bán ra.

Từ 25/5 đến 23/6, VietinBank tiếp tục đăng ký bán 19.314.627 cổ phiếu SGP. Tuy nhiên, kế hoạch một lần nữa không thành công khi 0 cổ phiếu được chuyển nhượng.

Đến giai đoạn 17/8–15/9, ngân hàng tiếp tục đăng ký bán toàn bộ hơn 19,3 triệu cổ phiếu SGP. Kết thúc thời gian giao dịch, VietinBank vẫn không bán được cổ phiếu nào.

Như vậy, trong 4 đợt giao dịch đã kết thúc kể từ tháng 3, VietinBank mới bán được tổng cộng 26.500 cổ phiếu, trong khi phần lớn lượng cổ phiếu đăng ký bán vẫn chưa thể chuyển nhượng.

Giá cổ phiếu SGP đang nằm ở vùng giá thấp nhất trong vòng nhiều tháng qua.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 24/9, cổ phiếu SGP tăng 0,51%, lên 19.900 đồng/cổ phiếu, với hơn 31,8 nghìn đơn vị được khớp lệnh.

Tạm tính theo mức giá này, số cổ phiếu SGP mà VietinBank đang đăng ký bán có giá trị thị trường khoảng 384 tỷ đồng.

Động thái liên tục đăng ký thoái vốn của VietinBank diễn ra trong bối cảnh Cảng Sài Gòn đang tham gia dự án Cảng trung chuyển quốc tế cửa ngõ Sài Gòn (cảng Cần Giờ) – dự án hạ tầng cảng biển có quy mô vốn đầu tư gần 129.000 tỷ đồng.

Dự án do liên danh gồm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A. thực hiện.

Theo kế hoạch, dự án có quy mô khoảng 571 ha, được thiết kế để tiếp nhận tàu mẹ có trọng tải lên tới 250.000 DWT và tàu feeder từ 10.000–65.000 DWT.

Tổng chiều dài cầu cảng chính dự kiến khoảng 7.465 m, trong khi tổng mức đầu tư lên tới 128.872,7 tỷ đồng.

Doanh nghiệp dự kiến được thành lập để triển khai dự án là Công ty TNHH Cảng trung chuyển quốc tế cửa ngõ Sài Gòn.

Trong giai đoạn 2026–2030, doanh nghiệp này dự kiến có vốn điều lệ khoảng 5.786,35 tỷ đồng. Trong đó, Cảng Sài Gòn dự kiến góp 867,95 tỷ đồng, tương ứng 15% vốn điều lệ.

Ở một diễn biến khác đáng chú ý khác là Cảng Sài Gòn mới đây đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng kể từ ngày 27/7/2026.

Theo doanh nghiệp, nguyên nhân liên quan đến việc tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết do các nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ không đáp ứng điều kiện theo quy định.

Tại ngày 30/6/2026, cơ cấu cổ đông lớn của Cảng Sài Gòn gồm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP sở hữu 65,45% vốn, VietinBank sở hữu 8,93%, VPBank sở hữu 7,44% và Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Thương mại Toàn Thắng nắm 9,83%. Phần còn lại, khoảng 8,21% vốn, thuộc về các cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5%.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Cảng Sài Gòn ghi nhận 579,25 tỷ đồng doanh thu, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 275,6 tỷ đồng, tăng 27,4%. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ cũng được cải thiện, từ 30,5% lên 31,9%.