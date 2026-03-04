Vietcap: VietinBank dự kiến hoàn thành chuyển nhượng VietinBank Tower sớm nhất vào quý I/2026, lợi nhuận cả năm có thể đạt trên 56.000 tỷ

Theo Vietcap, VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng khoảng 5–10% so với cùng kỳ. Đối với hoạt động tín dụng, ngân hàng cho biết hạn mức tăng trưởng cấp đầu năm ước đạt 11,1% và kỳ vọng sẽ được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng lên mức tương đương hoặc cao hơn năm 2025 (15,5%) trong trường hợp bối cảnh kinh tế thuận lợi, lãi suất và thanh khoản tiếp tục được kiểm soát ổn định. Tính đến cuối tháng 1/2026, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng đã đạt gần 3% so với đầu năm, cao hơn mức trần tăng trưởng ước tính của cùng kỳ năm trước là 2,8%.

Dòng vốn tín dụng tiếp tục được định hướng vào các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh và các ngành ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. VietinBank cho biết sẽ bám sát định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong kiểm soát chất lượng tín dụng bất động sản cũng như các ngành nghề có mức độ rủi ro cao như sắt thép hay trái phiếu doanh nghiệp. Tín dụng cho vay mua bất động sản dự kiến tăng trưởng chậm hơn giai đoạn trước nhưng vẫn được duy trì ở mức hợp lý và có chọn lọc, ưu tiên nhu cầu ở thực, năng lực tài chính của chủ đầu tư và tính pháp lý của dự án. Hiện dư nợ liên quan bất động sản chiếm khoảng 30% danh mục bán lẻ và khoảng 12% tổng dư nợ toàn hệ thống.

Ở phía nguồn vốn, ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng huy động phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng nhằm đảm bảo cân đối thanh khoản. VietinBank kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu năm 2026 duy trì dưới 1,8% và phấn đấu kiểm soát trong vùng 1,3–1,5%, so với mức 1,1% của năm 2025. Theo đánh giá của ngân hàng, xu hướng nợ xấu có thể duy trì ổn định hoặc giảm nhẹ nhờ triển vọng tăng trưởng kinh tế và tiêu dùng cải thiện.

Chi phí tín dụng được định hướng dưới 1,5%. Ngân hàng cho biết vẫn duy trì quan điểm thận trọng, song dự báo chi phí tín dụng có thể giảm so với năm 2025 (khoảng 0,9%) nếu quy mô nợ xấu phát sinh được kiểm soát ở mức thấp hơn. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu dự kiến duy trì trong khoảng 160–170%.

Về công tác xử lý nợ, VietinBank đặt kế hoạch thu hồi khoảng 10.000 tỷ đồng nợ đã xử lý rủi ro, tương đương kết quả thực hiện năm 2025. Riêng đến cuối tháng 1/2026, ngân hàng đã ghi nhận khoảng 1.200 tỷ đồng thu nhập từ hoạt động thu hồi nợ xấu đã xử lý. Các chỉ tiêu liên quan lợi nhuận trước thuế riêng lẻ cũng như kế hoạch chi trả cổ tức sẽ được triển khai theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ngân hàng đồng thời khẳng định tiếp tục tuân thủ đầy đủ các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trao đổi với nhà đầu tư về triển vọng lãi suất, đại diện VietinBank nhận định mặt bằng lãi suất có thể chịu áp lực tăng trong năm 2026, song mức độ tăng được kiểm soát nhờ định hướng điều hành chính sách tiền tệ thận trọng của Ngân hàng Nhà nước, trong bối cảnh cơ quan quản lý bắt đầu kiểm soát trần tăng trưởng tín dụng theo quý, cùng với chính sách tài khóa hỗ trợ thông qua kế hoạch đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Mức lãi suất cho vay mua bất động sản khoảng 14% được ngân hàng cho biết chỉ là ngưỡng điều phối thẩm quyền giữa trụ sở chính và chi nhánh trong điều kiện hạn mức tín dụng bị kiểm soát; trên thực tế, lãi suất cho vay mua nhà bình quân vẫn thấp hơn tùy theo chương trình tín dụng và cơ chế phê duyệt.

Liên quan đến biên lãi ròng, VietinBank cho biết NIM đã phục hồi trong quý IV/2025, đạt 2,65% so với mức 2,55% của 9 tháng đầu năm và kỳ vọng xu hướng cải thiện sẽ rõ nét hơn trong năm 2026. Các động lực chính bao gồm kiểm soát chi phí vốn thông qua gia tăng tỷ lệ CASA, cải thiện lợi suất cho vay, mở rộng tín dụng trung dài hạn khi dư địa tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn vẫn còn dồi dào, đồng thời duy trì quản trị chất lượng tài sản chặt chẽ. Ngân hàng cũng cho rằng việc điều hành tăng trưởng tín dụng theo hướng chặt chẽ hơn sẽ giúp giảm áp lực cạnh tranh lãi suất khi nguồn cung tín dụng không còn dư thừa như trước, qua đó tạo thêm dư địa lựa chọn khách hàng tối ưu lợi suất cho vay.

Tại buổi gặp gỡ, VietinBank cũng cập nhật thêm một số kế hoạch trọng tâm ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi. Đáng chú ý, ngân hàng cho biết tiến độ chuyển nhượng tòa nhà VietinBank dự kiến hoàn thành trong nửa đầu năm 2026, sớm nhất vào quý I/2026. Việc chuyển nhượng sẽ được thực hiện theo giá thị trường, và lợi nhuận chỉ được ghi nhận sau khi hoàn tất giao dịch.

Song song với đó, VietinBank đang thúc đẩy tiến độ triển khai các lĩnh vực kinh doanh mới nhằm đa dạng hóa nguồn thu trong trung và dài hạn. Trong lĩnh vực tài sản số, ngân hàng xác định vai trò là ngân hàng trung gian thanh toán cho thị trường tài sản số. VietinBank đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với đối tác tài sản số về quản lý dòng tiền fiat và phát triển các sản phẩm đồng thương hiệu cho nhà đầu tư, đồng thời sẵn sàng triển khai ngay khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Đối với hoạt động tại Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC), ngân hàng cho biết đang nghiên cứu thành lập ngân hàng con hoặc pháp nhân phù hợp để triển khai kinh doanh tại IFC, đồng thời bám sát tiến độ pháp lý và chờ phê duyệt từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong lĩnh vực fintech và start-up, VietinBank định hướng hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ tài chính trong hệ sinh thái của MUFG – cổ đông chiến lược của ngân hàng – tập trung vào các lĩnh vực thanh toán, cho vay và bảo hiểm. Các dự án này dự kiến được triển khai thí điểm trong giai đoạn 2026–2027.

Ngoài ra, liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng miếng, đại diện ngân hàng cho biết VietinBank hiện vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu do nhận thấy các thách thức lớn liên quan đến công tác quản trị rủi ro khi triển khai sản xuất vàng miếng ở quy mô lớn.

Sau những chia sẻ của ban lãnh đạo VietinBank, Chứng khoán Vietcap duy trì quan điểm tích cực về triển vọng kinh doanh năm 2026 của ngân hàng với dự phóng lợi nhuận trước thuế đạt 56.100 tỷ đồng (tăng trưởng 29% so với năm 2025) với các giả định chính như sau: Tăng trưởng tín dụng đạt 15%, NIM dự phóng đạt 2,84% ( tăng 22 điểm cơ bản so với năm 2025), chi phí tín dụng ở mức 0,9% (giảm 3 điểm cơ bản), thu nhập khác (chủ yếu từ thu hồi nợ xấu ngoại bảng) ở mức 9.800 tỷ đồng (đi ngang so với 2025).