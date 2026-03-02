Vietcombank đầu tư bao nhiêu tiền vào khu đất hơn 5.000m2 tại Cầu Giấy?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2025 tự lập, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã: VCB, sàn HoSE) báo lãi trước thuế cả năm hơn 44.020 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước, nhờ thu ngoài lãi tăng mạnh. Trong khi đó, thu nhập lãi thuần tăng 6% so với năm trước ghi nhận 58.674 tỷ đồng.

Một yếu tố khác đóng góp vào đà tăng trưởng lợi nhuận đó là ngân hàng giảm nhẹ 4% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ trích lập 3.185 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Vietcombank tính đến cuối năm 2025 đạt hơn 2,44 triệu tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 15% và tiền gửi khách hàng tăng 10%, đều cùng đạt giá trị hơn 1,67 triệu tỷ đồng.

Một điểm sáng khác là chất lượng nợ vay của VCB cải thiện mạnh khi tổng nợ xấu giảm 31% so với đầu năm, chỉ còn hơn 9.646 tỷ đồng. Tất cả các nhóm nợ xấu đều giảm mạnh. Kết quả kéo tỷ lệ nợ xấu/dư nợ giảm từ mức 0,96% đầu năm xuống còn 0,58%.

Đáng chú ý, tại báo cáo này Vietcombank phát sinh chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 22 tỷ đồng tại dự án trụ sở chính ở khu đô thị Cầu Giấy (Hà Nội) trong khi đầu năm không ghi nhận.

Ở chiều ngược lại, VCB không còn ghi nhận chi phí hơn 11 tỷ đồng tại dự án trụ sở chi nhánh Bạc Liêu và gần 45 tỷ đồng tại dự án trụ sở chi nhánh Hoàn Kiếm như hồi đầu năm.

Được biết, dự án trụ sở chính của Vietcombank là khu đất hơn 5.000m2 lô A thuộc ô quy hoạch ký hiệu D23 khu đô thị mới Cầu Giấy. Khu đất có 3 mặt tiền nằm tại ngã ba Tôn Thất Thuyết - Trần Thái Tông - Phạm Văn Bạch, một trong những nút giao đắt giá bậc nhất khu đô thị Cầu Giấy.

Vị trí khu đất hơn 5.000m2 của Vietcombank

Năm 2008, UBND TP. Hà Nội tổ chức đấu giá quyền sử dụng khu đất này với chức năng sử dụng là "thương mại dịch vụ và văn phòng làm việc". Vietcombank là đơn vị trúng đấu giá với số tiền 265 tỷ đồng. Sau khi trúng đấu giá, đơn vị này đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, được bàn giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đáng nói, suốt 18 năm qua, khu đất này không hề được triển khai xây dựng. Dự án nhiều lần được UBND TP Hà Nội gia hạn triển khai vì nhiều lý do, trong đó có việc chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.



