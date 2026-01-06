VietCredit tăng trưởng tích cực trong 2025, nhận Giải Vàng Make in Viet Nam

Kết quả tài chính tích cực, vận hành hiệu quả nhờ số hóa và quản trị rủi ro

Là một công ty tài chính chính thống và tiên phong trong số hóa tài chính tại Việt Nam, năm 2025, VietCredit tiếp tục ghi nhận hoạt động kinh doanh hiệu quả cả về quy mô lẫn chất lượng. Tính đến hết Quý III/2025, VietCredit đạt tổng tài sản khoảng 11.600 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng hơn 9.300 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 460 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 6,48%, phản ánh chất lượng danh mục tín dụng và năng lực quản trị rủi ro của doanh nghiệp.

Bước sang Quý IV/2025, VietCredit dự kiến ghi nhận thêm khoảng 420 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đưa lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 lên khoảng 1.200 tỷ đồng. Theo kế hoạch, tổng tài sản cuối năm 2025 dự kiến đạt hơn 16.200 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng khoảng 15.500 tỷ đồng.

Mảng huy động vốn từ đó cũng có nhiều khởi sắc khi hợp tác thành công về vốn với nhiều đối tác, doanh nghiệp lớn trong nước và khu vực như ngân hàng E.SUN của Đài Loan.

Kết quả này đến từ việc VietCredit kiên định chiến lược số hóa tài chính, làm chủ các công nghệ lõi trong toàn bộ chuỗi hoạt động, cùng kinh nghiệm vận hành với nhiều đối tác lớn, giúp tối ưu chi phí và duy trì tốc độ xử lý nhanh.

Tăng trưởng mạnh ở phân khúc khách hàng cá nhân thông qua nền tảng số

Trong năm 2025, VietCredit ghi nhận tăng trưởng tích cực ở phân khúc khách hàng cá nhân với thương hiệu Tin Vay. Thông qua việc hợp tác với MoMo, Zalo, Viettel Money, VNPT, TOPI, và mới đây nhất là ZaloPay, giải pháp cho vay tiêu dùng cá nhân Tin Vay được tích hợp trực tiếp trên các nền tảng quen thuộc, giúp khách hàng tiếp cận vốn với thông điệp Vay nhanh 3 "không": không chờ đợi, không phức tạp, không lo về lãi suất.

Việc tận dụng hệ sinh thái đối tác lớn không chỉ giúp VietCredit mở rộng quy mô tiếp cận khách hàng, mà còn góp phần tối ưu chi phí phân phối, rút ngắn hành trình vay và nâng cao trải nghiệm người dùng. Dự kiến trong 2026, Tin Vay sẽ tiếp tục mở rộng kết nối với các đối tác lớn tiếp theo.

Gia tăng tiếp cận vốn cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ

Song song với mảng cá nhân, VietCredit tiếp tục mở rộng các giải pháp tài chính dành cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) thông qua thương hiệu Tin Vay Biz hợp tác với KiotViet và MISA. Với sứ mệnh trở thành người bạn đồng hành - tiếp sức kinh doanh, các sản phẩm cho vay được thiết kế linh hoạt, bao gồm cho vay doanh nghiệp, cho vay hộ kinh doanh và cho vay tiêu dùng dành cho chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh.

Thực tế triển khai cho thấy nhiều khách hàng đánh giá cao tốc độ giải ngân nhanh, chỉ từ vài giờ đến tối đa 24 giờ, giúp họ kịp thời xoay vòng vốn, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm kinh doanh. Gần đây nhất, VietCredit đã vừa ra mắt gói "Tin Vay Biz - Vay Tết siêu tốc" trên nền tảng KiotViet, giúp hộ kinh doanh giảm áp lực dòng tiền ngắn hạn trong thời điểm cận Tết.

Mở rộng danh mục sản phẩm, đón đầu xu hướng tiêu dùng số và xanh hóa

Trong năm qua, VietCredit đã hợp tác với GFin triển khai thành công Chương trình vay tín chấp với Tin Vay dành cho Đối tác Tài xế và Đối tác Thương nhân của Grab. Với thời gian giải ngân khoảng 10 phút, quy trình vay trực tuyến khả dụng 24/7 và cơ chế thanh toán theo ngày, chương trình đã giúp nhiều đối tác giảm bớt gánh lo vay vốn và đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn trong cuộc sống, công việc.

Cũng trong giai đoạn này, VietCredit tiếp tục đa dạng hóa danh mục sản phẩm, chính thức triển khai mảng vay mua xe điện - lĩnh vực mới gắn với xu hướng tài chính bền vững. Với ứng dụng Tin Go – "Vay nhanh, sống xanh", quy trình vay mua xe điện đã hiện đại, thuận tiện hơn cho đại lý, nhân viên kinh doanh và khách hàng. VietCredit đã hợp tác với các hãng xe VinFast, Wuling và công ty XanhSM, triển khai ưu đãi lãi suất, trả trước từ 0 đồng, vay đến 100% giá trị xe, không giữ cà vẹt xe dành cho khách vay mua xe và các tài xế xe công nghệ. Qua đó, hỗ trợ người dân tiếp cận phương tiện thân thiện môi trường trong bối cảnh xu hướng xanh hóa giao thông đang được Chính phủ và xã hội thúc đẩy.

Song song với đó, VietCredit cũng tiếp tục mở rộng hiện diện ở mảng thẻ tín dụng số. Mở đầu với việc triển khai thẻ tín dụng số Loyalty dành cho nhóm khách hàng gắn bó của VietCredit đủ điều kiện, VietCredit tiếp tục chuẩn bị cho kế hoạch hợp tác cùng các đối tác bán lẻ lớn, sẽ ra mắt trong thời gian gần. Với thông điệp "Thẻ số cho công dân số", hành trình thẻ được số hóa hoàn toàn từ đăng ký đến quản lý, cho phép mở thẻ online 100%, sử dụng ngay chỉ trong khoảng 3 phút, nâng cao an toàn, bảo mật so với thẻ vật lý truyền thống. VietCredit cũng vinh dự được NAPAS vinh danh là một trong bốn tổ chức đầu tiên (bên cạnh 3 ngân hàng thương mại khác) triển khai tính năng thanh toán di động Tap&Pay tại Việt Nam cho sản phẩm thẻ.

Ngoài ra, VietCredit cũng bắt đầu tham gia thị trường "mua trước trả sau" (buy now pay later) với đối tác thương mại điện tử lớn và tiếp tục kết tục kết nối với các ứng dụng lớn trong thời gian không xa.

Giải Vàng Make in Viet Nam - minh chứng cho nỗ lực làm chủ công nghệ và phát triển bền vững của VietCredit

Với năng lực công nghệ ngày càng hoàn thiện và hệ sinh thái đối tác số không ngừng mở rộng, VietCredit đang từng bước xây dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn trong mô hình "tài chính nhúng", là một trong số ít doanh nghiệp nổi bật và tiên phong trong mô hình này tại Việt Nam.

Định hướng làm chủ công nghệ lõi và phát triển hệ sinh thái tài chính số của VietCredit đã được ghi nhận ở cấp quốc gia khi ngày 30/12/2025, VietCredit được nhận Giải Vàng hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực Tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ tại Giải thưởng "Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam" năm 2025. Giải thưởng do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức, phối hợp cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam 2025 với chủ đề "Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam - để dẫn dắt".

Hệ sinh thái tài chính số VietCredit gồm Tin Vay, Tin Vay Biz, Tin Go, Tin Card (các giải pháp từ cho vay tiêu dùng, hộ kinh doanh, SME, vay mua xe điện cho đến các mô hình thẻ tín dụng số) đã được công nhận và đánh giá cao về mặt công nghệ, sản phẩm và vận hành, cũng như sứ mệnh tài chính có trách nhiệm mà VietCredit mong muốn thực hiện.

Với những gì đã đạt được, VietCredit đang khẳng định nỗ lực làm chủ công nghệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và cam kết phát triển bền vững trên hành trình số hóa tài chính tại Việt Nam. Bước sang năm 2026, VietCredit đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ, kiểm soát rủi ro, lấy công nghệ và hợp tác chiến lược làm trọng tâm, tiếp tục mở rộng quy mô khách hàng, đồng thời củng cố vai trò tiên phong và trách nhiệm xã hội trong tài chính số.

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) là tổ chức tài chính hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng và tài chính nhúng tại Việt Nam. VietCredit tập trung phát triển các giải pháp tài chính số, hợp tác cùng nhiều đối tác lớn trong hệ sinh thái công nghệ, thương mại điện tử và fintech, hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Website: https://www.vietcredit.vn ; https://www.tinvay.com.vn