VietinBank tiếp tục rao bán “biệt thự trên không” lan can dát vàng: Hé lộ danh tính chủ căn hộ xa hoa bậc nhất Hà Nội

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long (VietinBank Nam Thăng Long) cho biết đang phối hợp cùng Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình, TP. Hà Nội để phát mại tài sản bảo đảm thu hồi nợ theo hình thức bán đấu giá công khai lần thứ tư.

Cụ thể, tài sản bán đấu giá là Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số M3SK04/VHM/HĐMBCH ký ngày 28/7/2017 giữa Công ty CP Tư vấn đầu tư và Đầu tư Việt Nam và Công ty TNHH Trường Minh. Tài sản là căn hộ chung cư M3-SK04, tầng 44 và tầng 45 của tòa nhà M3 Vinhomes Metropolis, địa chỉ: 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP, Hà Nội. Diện tích sử dụng căn hộ theo Hợp đồng mua bán căn hộ là 456,7 m2 (diện tích thực tế khi bàn giao căn hộ là 456,21 m2).

VietinBank cho biết, trong quá trình giải quyết thi hành án, căn hộ chung cư M3-SK04 Vinhomes Metropolis đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 777798, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT-DA 00833 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội cấp ngày 9/8/2019 mang tên Công ty TNHH Trường Minh. Tuy nhiên, do Công ty TNHH Trường Minh chưa thanh toán: Khoản tiền còn thiếu 5% đợt cuối, tiền lãi phát sinh cùng các loại phí theo văn bản của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Đầu tư Việt Nam và chưa thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thông báo thuế của cơ quan nhà nước, do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội vẫn lưu giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên.

Được biết, căn hộ M3-SK04 là căn Skyvilla (biệt thự trên không) thuộc dự án Vinhomes Metropolis, hướng Bắc Đông, thiết kế theo lối kiến trúc tân cổ điển, sang trọng. Đây là 1 trong 16 căn penthouse & sky villa nằm trên đỉnh 3 tòa tháp M1, M2, M3 thuộc Vinhomes Metropolis. Đây đều là những căn hộ thể hiện sự xa hoa với giá trị cũng "trên đỉnh".

Tuy nhiên, để nói đến "đỉnh cao" phải kể đến dòng căn hộ sky villa đắt đỏ tại 2 tòa tháp M2, M3. Được thiết kế theo mô hình "duplex", mỗi căn hộ sky villa đều sở hữu cửa kính thông tầng cao tới 7 m, mang đến tầm nhìn không giới hạn toàn cảnh hồ Tây và trung tâm thành phố Hà Nội.

Theo giới thiệu của VietinBank, ban công căn hộ sở hữu tầm nhìn panorama view toàn thành phố, view hồ Tây. Tòa M3 là tòa có tầm nhìn thoáng nhất trong 3 tòa M1, M2, M3. Căn hộ Sky City được bố trí thông tầng, bao gồm 5 phòng ngủ, 4 phòng WC; có bể bơi riêng; tường ốp đá, nền lát đá granit, cầu thang tay vịn gỗ, lan can thang dát vàng.

Dự án có căn hộ đang được VietinBank rao bán

Giá khởi điểm mà VietinBank đưa ra là 54,13 tỷ đồng. Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT (nếu có) và có các khoản thuế, phí, lệ phí để làm thủ tục đăng ký sang tên quyền sử dụng, sở hữu tài sản. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế VAT (nếu có) và các khoản thuế, phí, lệ phí để làm thủ tục đăng ký sang tên quyền sử dụng, sở hữu tài sản theo quy định.

Trước đó, hồi tháng 1/2023, VietinBank từng rao bán căn nhà này với giá khởi điểm 59,35 tỷ đồng.

Danh tính Công ty TNHH Trường Minh

Căn hộ chung cư M3-SK04 Vinhomes Metropolis thuộc sở hữu của Công ty TNHH Trường Minh - một doanh nghiệp được thành lập tháng 2/2002 và có trụ sở tại Hà Nội. Công ty này có vốn điều lệ 250 tỷ đồng và do ông Triệu Quốc Việt làm người đại diện theo pháp luật.

Công ty TNHH Trường Minh không chỉ có nhà máy chế biến viên nén gỗ, còn chuyên về xây dựng các công trình thủy lợi, giao thông, dân dụng và công nghiệp. Những ngày đầu thành lập Trường Minh chuyên về tham gia đấu thầu, thi công và xây dựng các công trình xử lý nước thải trong và ngoài nước.

Liên quan đến viên nén gỗ, Nhà máy gỗ Trường Minh – Yên Bái chuyên sản xuất viên nén gỗ nhiên liệu và các sản phẩm gỗ khác đáp ứng nhu cầu của khách hàng quốc tế.

Thông tin từ trang chủ công ty cho biết nhà máy gỗ Trường Minh Yên Bái với diện tích xây dựng 5,3 ha tại khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái cùng quy mô nhà xưởng hiện đại, đầu tư máy móc thiết bị mới 100% với công nghệ sản xuất tiên tiến. Tháng 9/2017 nhà máy đã đi vào hoạt động sản xuất với sản phẩm chính là viên nén gỗ nhiên liệu (wood pellet) đạt tiêu chuẩn EnPlus A2 đáp ứng mọi nhu cầu của các khách hàng, ván xẻ quy cách, ván bóc và một số sản phẩm từ gỗ khác.

Ngoài viên nén gỗ, cái tên Trường Minh còn hiện diện ở các nhà máy Thuỷ điện, nhiệt điện sinh khối và dự án Điện mắt trời.

Năm 2021, VietinBank từng rao bán khoản nợ hơn 100 tỷ đồng của Công ty TNHH Trường Minh. Trong đó, dư nợ gốc là hơn 85 tỷ đồng và nợ lãi hơn 15 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ trên là toàn bộ dây chuyền máy móc thiết bị phục vụ sản xuất viên nén gỗ nhiên của Công ty TNHH Trường Minh cùng với nhà xưởng gắn liền với quyền sử dụng đất tại Yên Bái. Ngoài ra, tài sản đảm bảo cho khoản nợ còn có căn hộ chung cư M3-SK04 Vinhomes Metropolis nêu trên. Toàn bộ tài sản bảo đảm được VietinBank định giá là hơn 157 tỷ đồng, riêng tòa nhà là hơn 73 tỷ đồng.