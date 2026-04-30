Vietjet đề xuất tham gia nhiều dự án hạ tầng hàng không, Bộ Xây dựng nói gì?

Dự họp có đại diện UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam và đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Vietjet cho biết: Trong bối cảnh thế giới hình thành quan hệ địa chính trị đa cực, hoạt động vận tải hàng không và dịch vụ liên quan sẽ tăng mạnh. Trong nước, mục tiêu tăng trưởng hai con số đến 2045 đặt ra yêu cầu đổi mới ngành, với mục tiêu tăng thị trường hàng không lên cao, trở thành động lực kết nối và phát triển quốc gia.

Vietjet đề xuất để hãng hàng không và UBND các địa phương, cùng ACV, Cục Hàng không Việt Nam tham gia sớm và sâu hơn vào nhiệm vụ và triển khai quy hoạch cảng hàng không, đồng thời tạo điều kiện để Vietjet phát triển ổn định các dịch vụ mặt đất, kỹ thuật và hậu cần, bảo đảm khai thác an toàn, hiệu quả, bền vững, dịch vụ hành khách đạt chuẩn quốc tế.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Vietjet tiếp thu Văn bản 6148 ngày 24/4/2026 của Bộ Xây dựng và phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không Việt Nam, ACV và các cơ quan liên quan trong quá trình lập quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, đề xuất tăng cường sự tham gia của UBND TP.HCM, nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, phát huy tối đa vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hội của các cảng hàng không. Vietjet cũng sẵn sàng cùng ACV đồng tài trợ cho công tác quy hoạch theo đúng quy định.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, Vietjet đề xuất được thuê dài hạn hơn một số mặt bằng tại Nhà ga T1 Tân Sơn Nhất để cải tạo, khai thác ổn định, phục vụ hành khách tốt hơn.

Vietjet cũng đề xuất cơ chế phù hợp để tham gia triển khai các dự án hạ tầng theo nguyên tắc hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro, đảm bảo cạnh tranh bình đẳng.

Tại Long Thành, Sovico và Vietjet đề xuất đầu tư các hạng mục thiết yếu như khu bảo dưỡng thiết bị, kho bãi, góp phần hình thành hệ thống khai thác đồng bộ, hiện đại.

Với Nội Bài, Vietjet cho rằng cần điều chỉnh quy hoạch sớm, đồng bộ với sân bay Gia Bình và bổ sung kết nối đường sắt đô thị, tạo hệ thống giao thông tích hợp tầm nhìn dài hạn. Tập đoàn cũng đề xuất tham gia cùng các địa phương phát triển các cảng Thọ Xuân, Chu Lai gắn với trung tâm logistic và công nghiệp hàng không.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Minh hoan nghênh Hãng hàng không Vietjet đã chủ động thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đặc biệt trong việc tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, trong đó có hạ tầng sân bay, hàng không.

Với vai trò là cơ quan quản lý chuyên ngành, Bộ trưởng cho biết sẽ xem xét các đề xuất của Vietjet trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp với các quy hoạch, phục vụ nhu cầu khai thác an toàn, đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách; đánh giá kỹ lưỡng nhu cầu vận tải, khả năng khai thác hiệu quả đầu tư, tránh dàn trải, lãng phí…

Đồng thời, cần làm rõ mô hình đầu tư, cơ chế, nguồn lực bảo đảm công khai, công bằng, minh bạch, bảo đảm quyền cạnh tranh bình đẳng; đảm bảo hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp khai thác và nhà đầu tư, tránh phát sinh tiêu cực, lãng phí.

Sau khi nghe ý kiến từ các cơ quan, đơn vị và địa phương, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh các đề xuất của Vietjet đã được Thường trực Chính phủ kết luận, vì vậy Bộ Xây dựng cùng các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai từng nội dung, bảo đảm tiến độ, đúng thời gian quy định.

Liên quan đến đề xuất tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Bộ trưởng thống nhất để Vietjet tham gia phối hợp tài trợ công tác lập quy hoạch. Đồng thời, đề nghị ACV hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch trước ngày 30/5 để Bộ Xây dựng lấy ý kiến và tổ chức thẩm định, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/6.

Đối với đề xuất thuê nguyên trạng dài hạn hơn nhà ga quốc nội T1, Bộ trưởng cho rằng đây là nhu cầu chính đáng và đề nghị ACV cùng Vietjet trao đổi, thống nhất phương án phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích và nâng cao hiệu quả khai thác.

Các nội dung liên quan đến nhà ga, kết nối và công năng sử dụng đều gắn với quy hoạch tổng thể của TP.HCM, do đó Bộ trưởng yêu cầu ACV và Vietjet phối hợp chặt chẽ với địa phương để bảo đảm tính đồng bộ.

Tương tự, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Bộ trưởng cũng yêu cầu ACV phối hợp với Vietjet, hoàn thành toàn bộ nội dung quy hoạch trước ngày 30/5, đồng thời tăng cường phối hợp với TP Hà Nội trong xây dựng phương án kết nối với các tuyến đường sắt đô thị.

Đối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bốn hạng mục hạ tầng dịch vụ thiết yếu liên quan đến Bộ Xây dựng và ACV sẽ được đưa vào báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2, trình thông qua và phê duyệt trước ngày 15/6. Sau đó, Cục Hàng không Việt Nam, Vụ Kế hoạch - Tài chính, ACV, Vietjet phối hợp hướng dẫn triển khai thi công, bảo đảm hoàn thành trước thời điểm đưa sân bay Long Thành vào khai thác.

Về đề xuất tại các Cảng hàng không Chu Lai, Thọ Xuân, Bộ trưởng đề nghị ACV có văn bản với thành phố Đà Nẵng, tỉnh Thanh Hóa và Bộ Xây dựng có ý kiến để triển khai thực hiện.

Đối với phương thức đầu tư tại hai sân bay này, Vietjet được yêu cầu làm việc trực tiếp với các địa phương để thống nhất, triển khai. Ngoài ra, Vietjet cần phối hợp với các địa phương tham gia hoàn thiện và tiếp nhận công tác quy hoạch do ACV thực hiện và triển khai thủ tục đầu tư tại các sân bay này.

Riêng với Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Bộ trưởng giao Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với ACV trên cơ sở đề xuất, nâng cấp sân bay phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.