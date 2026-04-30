Từ hôm nay, Đồng Nai trở thành thành phố thứ 7 của Việt Nam

Theo Anh Văn | 30-04-2026 - 07:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đồng Nai trở thành thành phố thứ 7 của Việt Nam sau Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.

Nghị quyết số 30/2026 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai có hiệu lực thi hành từ ngày 30/4.

Theo đó, thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. Thành phố Đồng Nai giáp TP.HCM, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia.

Như vậy từ hôm nay, cả nước có 7 thành phố gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế và Đồng Nai.

Sông Đồng Nai là dòng sông chính chảy qua và bao bọc một phần lớn địa phận thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Lương Ý)

Quốc hội giao Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan, tổ chức hữu quan sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương theo quy định; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai được đổi tên theo đơn vị hành chính mới. Văn bản, giấy tờ đã ban hành trước thời điểm Nghị quyết có hiệu lực vẫn tiếp tục được sử dụng đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, thay thế theo quy định.

Ngoài các chế độ, chính sách áp dụng đối với thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai tiếp tục được hưởng các cơ chế đặc thù hiện hành đến hết thời gian áp dụng hoặc đến khi có quyết định mới của cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi thành lập, thành phố Đồng Nai có diện tích 12.737,18 km² và dân số 4.491.408 người; có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã.

Về phương án sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ bản giữ nguyên trạng tổ chức bộ máy tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai; thành lập mới các cơ quan, đơn vị theo quy định của Đảng, điều lệ của tổ chức và của pháp luật.

Về phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, theo đề án của Chính phủ, trước mắt, giữ nguyên trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai. Đồng Nai cũng có phương án, lộ trình thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự theo quy định bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

Năm 2025, GRDP của Đồng Nai tăng 9,63%, vượt 1,13% so với chỉ tiêu Chính phủ giao; quy mô đạt 677.932 tỷ đồng, tăng 84.468 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 150,86 triệu đồng.

