Hà Nội chính thức động thổ nhà máy điện rác giai đoạn 2 hơn 5.800 tỷ đồng, nâng công suất xử lý lên 1.600 tấn/ngày

Sáng 29/4, UBND thành phố Hà Nội phối hợp Công ty Cổ phần năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội tổ chức Lễ động thổ Dự án Nhà máy Điện rác Sóc Sơn mở rộng, tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, xã Trung Giã.

Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn được điều chỉnh theo hướng đầu tư hai giai đoạn, trong đó: giai đoạn 1 của Nhà máy đã vận hành với công suất tiếp nhận và xử lý khoảng 5.000 tấn rác/ngày đêm, công suất phát điện 90MW; giai đoạn 2 (mở rộng), Nhà máy mở rộng tập trung xử lý 1.600 tấn rác đã chôn lấp mỗi ngày, nâng tổng công suất phát điện toàn nhà máy lên 135MW, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và đưa toàn bộ nhà máy đi vào vận hành trong quý IV/2027.

Dự án có tổng vốn đầu tư 12.999 tỷ đồng (tương đương hơn 539 triệu USD), trong đó phần mở rộng khoảng 5.830 tỷ đồng.

Tại lễ động thổ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, việc chuyển đổi từ phương pháp chôn lấp truyền thống sang công nghệ đốt rác phát điện tiên tiến là một đòi hỏi tất yếu, mang tính chiến lược để xây dựng một Thủ đô "Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - hiện đại". Từ khi đi vào vận hành đến nay, nhà máy đã xử lý gần 5 triệu tấn rác thải sinh hoạt cho thành phố, phát điện gần 2 tỷ kwh. Hiện tại, trung bình mỗi ngày, nhà máy tiếp nhận và xử lý đến 5.000 tấn rác, chiếm gần 70% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu và các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án (Ảnh: CTTĐT TP Hà Nội)

Tuy nhiên, với áp lực gia tăng dân số và khối lượng chất thải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Thành phố cần tiếp tục triển khai các giải pháp mang tính đột phá, trong đó có xử lý rác thải đã chôn lấp tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, từng bước cải thiện môi trường, tạo quỹ đất để phục vụ phát triển kinh tế và phục vụ cộng đồng, nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực.

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, Nhà máy điện rác Sóc Sơn khi mở rộng với công suất xử lý khoảng 1.600 tấn/ngày đêm, sẽ tập trung vào rác thải đã chôn lấp, thể hiện quyết tâm cao của thành phố trong công tác xử lý môi trường, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Thủ đô.

Do vậy, lãnh đạo Hà Nội đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương hoàn thành thủ tục theo quy định; tổ chức thi công khoa học, an toàn, đảm bảo chất lượng và tiến độ đã cam kết; tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn lao động; hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực và đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục của nhà máy.

Các Sở, ban, ngành của Thành phố, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Khoa học Công nghệ chủ động phối hợp, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Cấp ủy, chính quyền xã Trung Giã phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, hướng dẫn và hỗ trợ Chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục trong phạm vi thẩm quyền, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực dự án. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống, sinh kế cho người dân khu vực lân cận Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.

Thay mặt Lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự đồng thuận, chia sẻ và ủng hộ của nhân dân xã Trung Giã trong suốt thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẻ, tạo điều kiện để dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động, phục vụ lợi ích chung.

"Với sự quyết tâm của Thành phố, sự nỗ lực của Chủ đầu tư và sự đồng thuận của Nhân dân, tôi tin tưởng Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn mở rộng sẽ hoàn thành đúng tiến độ, trở thành công trình tiêu biểu trong lĩnh vực môi trường, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô", Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh.

Ngọc Khánh