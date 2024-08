Vietlott vừa tìm thấy vé số độc đắc trúng hơn 17 tỷ đồng

Theo Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa thông tin, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.237 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào tối 14/8, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có một vé số trúng giải Jackpot, với trị giá 17.116.579.000 đồng.

Cụ thể, dãy số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào tối 14/8 là: 01 - 06 - 09 - 21 - 43 – 44.

Theo đại diện của Vietlott, người may mắn trúng giải độc đắc là chủ thuê bao của nhà mạng Vinaphone.

Theo quy định của Bộ Tài chính, người may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân là 10%. Do đó, vị khách hàng may mắn trúng giải Jackpot tối 14/8 sẽ phải nộp khoản tiền hơn 1,7 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 nói trên. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, chủ nhân của tấm vé số này sẽ thực lĩnh khoảng 15,4 tỷ đồng.

Trên thực tế, đây là giải độc đắc thứ hai của sản phẩm Mega 6/45 có chủ, kể từ đầu tháng 8 đến nay. Trước đó, giải độc đắc trong kỳ quay thứ 1234, với trị giá hơn 47 tỷ đồng, đã thuộc về ông T.D (tại TP HCM), chủ một thuê bao Viettel.

Theo ông D. chia sẻ, ông là chủ của một doanh nghiệp ở TP HCM. Trong vài năm gần đây, ông biết đến xổ số tự chọn, nhưng chỉ mua vé số Vietlott kể từ đầu năm 2024. Ngay sau khi nhận được điện thoại báo tin trúng thưởng, ông đã chia sẻ niềm vui này với vợ và người thân trong gia đình.

Ông D cho biết, ông sẽ dùng số tiền trúng thưởng để mở rộng công việc kinh doanh và chăm lo cho gia đình.

Vietlott liên tiếp "nổ" giải độc đắc trị giá hàng trăm tỷ đồng

Ông D. (chủ một doanh nghiệp ở TP HCM) trúng hơn 47 tỷ đồng và được trao trong ngày 14/8. Ảnh: ĐV

Trong vòng 1,5 tháng qua, có tới 14 vé số đã trúng độc đắc Jackpot của Vietlott, với tổng giá trị là hơn 352,7 tỷ đồng.

Cụ thể, chỉ trong tháng 7, Vietlott liên tiếp tìm thấy 9 vé số trúng độc đắc Jackpot 1 và 2, với sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 và Mega 6/45, có tổng giá trị hơn 51,6 tỷ đồng.

Đến tháng 8, Vietlott lại tìm thấy vé số trúng độc đắc Jackpot 1 và 2 ở cả loại hình xổ số Power 6/55 và Mega 6/45.

Tối 6/8, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1070 của loại hình xổ số Power 6/55, Vietlott lại tìm thấy một khách hàng trúng giải thưởng Jackpot 1, trị giá hơn 228 tỷ đồng. Chủ nhân của vé Power 6/55 trúng giải độc đắc này đã mua vé số thông qua ứng dụng Vietlott SMS kết nối với nhà mạng Viettel.

Tối 7/8, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có 1 vé số trúng giải Jackpot của sản phẩm Mega 6/45, với trị giá hơn 47 tỷ đồng. Theo Vietlott, đây là một khách hàng của nhà mạng Viettel.

Tối 8/8, Vietlott lại tìm ra 1 vé số trúng Jackpot 2 trị giá gần 5,5 tỷ đồng trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1071, với loại hình xổ số Power 6/55. Chủ nhân của giải thưởng này lại là một khách hàng của nhà mạng Viettel.

Tối 10/8, Vietlott lại tìm được 1 vé số trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỷ đồng của loại hình xổ số Power 6/55 trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1071. Tấm vé số này được bán ra ở điểm bán hàng số 71/9 đường Thống Nhất, Đài Sơn, thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận.

Cuối cùng, tối 14/8, Vietlott tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot, với trị giá hơn 17 tỷ đồng ở sản phẩm Mega 6/45.