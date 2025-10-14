Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vietnam Airlines khẳng định thông tin thẻ tín dụng, số dư tài khoản,...của khách hàng vẫn an toàn sau sự cố bảo mật, khuyến nghị đổi mật khẩu

14-10-2025 - 11:09 AM | Smart Money

Mới đây, hãng hàng không Vietnam Airlines đã thông tin đến khách hàng về sự cố bảo mật dữ liệu liên quan đến nền tảng chăm sóc khách hàng trực tuyến do một tập đoàn công nghệ toàn cầu vận hành.

Theo đó, dựa trên thông tin từ đối tác, Vietnam Airlines là một trong nhiều doanh nghiệp trên thế giới đang sử dụng dịch vụ của đơn vị này bị ảnh hưởng. Một phần dữ liệu khách hàng được xử lý trên nền tảng này có thể đã bị truy cập trái phép.

Vietnam Airlines khẳng định, ngay sau khi nhận được cảnh báo, Hãng đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng, chuyên gia an ninh mạng và đối tác công nghệ để điều tra sự cố, đánh giá phạm vi ảnh hưởng và tăng cường các biện pháp bảo vệ dữ liệu.

Vietnam Airlines cho biết, một số thông tin cá nhân có thể bị lộ, bao gồm họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh và số hội viên Lotusmiles. 

Đến thời điểm hiện tại, các dữ liệu nhạy cảm như thẻ tín dụng, thông tin thanh toán, mật khẩu, hành trình, hộ chiếu và số dư tài khoản Lotusmiles vẫn được bảo mật an toàn và không bị ảnh hưởng. Các hệ thống công nghệ thông tin nội bộ của Hãng hoạt động bình thường.

Thông báo của Vietnam Airlines

Để bảo vệ thông tin cá nhân, Vietnam Airlines khuyến nghị khách hàng nên đổi các mật khẩu tài khoản Lotusmiles và email liên kết, cảnh giác với các hình thức lừa đảo giả mạo, thư điện tử hoặc cuộc gọi đáng ngờ mạo danh Vietnam Airlines, và không chia sẻ thông tin cá nhân hay mã OTP, không đăng nhập vào các hệ thống chưa được xác thực.

Cuối cùng, Vietnam Airlines gửi lời xin lỗi vì sự việc này và những lo ngại có thể gây ra cho khách hàng. Hãng nhấn mạnh sẽ tiếp tục cập nhật thông tin, đồng thời thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tăng cường bảo mật dữ liệu và duy trì niềm tin của hành khách.

