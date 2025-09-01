VietnamPrintPack 2025: Nền tảng máy móc ngành in ấn bao bì

VietnamPrintPack 2025 vinh dự nhận được sự hỗ trợ từ Hiệp hội In Việt Nam (VPA), Hội In TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Sơn và Mực in Việt Nam (VPIA), Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI), Hiệp hội Tái chế Chất thải Việt Nam (VWRA) và Hội Tự động hóa TP. Hồ Chí Minh (HAuA). Sự ủng hộ này đã khẳng định triển lãm như một nền tảng hàng đầu thúc đẩy sự phát triển ngành in ấn bao bì tại Việt Nam.

Những đổi mới nổi bật

VietnamPrintPack là triển lãm có ảnh hưởng trong ngành in ấn bao bì, kết nối các doanh nghiệp trưng bày sản phẩm chiến lược với người mua tiềm năng, nhà bán lẻ và các đối tác. Là điểm hẹn kết nối với các chuyên gia, triển lãm giúp khám phá những giải pháp công nghệ và thực tiễn mới nhất tại một nơi. Khách tham quan có cơ hội tìm hiểu những kiến thức thông qua sự vận hành trực tiếp của dòng máy tiên tiến và quy trình sản xuất tối ưu, hoạt động kết nối giao thương kinh doanh.

Các lĩnh vực và đơn vị trưng bày tiêu biểu bao gồm:

Máy in với sự tham gia của các thương hiệu như FUJIFILM, PULISI, KONICA MINOLTA, FENG TAI, SONG LONG, TAM TIN, VPRINT, EPSON và K-PRINT. Các hãng này sẽ trưng bày các dòng máy in mới nhất với hệ thống thân thiện môi trường chất lượng cao.

Máy đóng gói có sự xuất hiện của các doanh nghiệp như Trung Mỹ Á, HPACK Vietnam, SUNRISE VINA, CMIC và LIZE. Các đơn vị này sẽ giới thiệu các giải pháp đóng gói tiên tiến nâng cao hiệu quả sản xuất, duy trì chất lượng sản phẩm, phát triển bền vững, giúp các thương hiệu duy trì năng lực cạnh tranh

Máy cán màng gồm các công ty như AN NHAN, WEBCONTROL, BOCHEN, NEW DEBAO và DINGHAO mang đến những giải pháp cán màng chuyên nghiệp toàn diện, tốc độ cao, vận hành mượt mà, công nghệ tiên tiến

In nhãn với các đơn vị trưng bày như FM PRINT, GAINSCHA, ARIZON, WORLD BASE và ZHONGHAO giới thiệu các hệ thống cấp liệu linh hoạt, được thiết kế để tối ưu hiệu suất

Công nghệ & vật liệu giấy gồm các nhà sản xuất như JORN, DUPLO Việt Nam, APP GROUP, YO DEN và BAIJIN cung cấp giải pháp keo dán chuyên dụng, công nghệ giấy hiện đại

Các đơn vị triển lãm uy tín mang đến những dòng máy tiên tiến hiện đại, cho phép khách tham quan khám phá các công nghệ giải pháp mới nhất, tìm hiểu xu hướng thị trường và trải nghiệm thực tiễn, giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng, nâng cao năng lực, tối ưu hóa và mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình.

VPPNext: Khu trưng bày bền vững

Khu VPPNext Innovation được đồng sáng tạo bởi Công ty TNHH Quốc tế Chan Chao và công ty tư vấn trụ sở tại Hồng Kông CCX Partners. Là nền tảng cốt lõi bền vững và đổi mới trong ngành bao bì, quy tụ các thương hiệu hàng đầu, nhà cung cấp giải pháp và lãnh đạo ngành, giới thiệu các đơn vị như Tetra Pak, DUYTAN Recycling, HRK Group và nhiều đơn vị khác.

Vào sáng 11/9 là "Diễn đàn Chiến lược VPPNext", tập trung vào lộ trình EPR Việt Nam, kinh tế chuyển đổi, cơ hội tài chính xanh. "Diễn đàn Đổi Mới" vào buổi chiều là các đột phá trong vật liệu bền vững, bao bì thông minh, giải pháp tuần hoàn.

Các phiên hội thảo chuyên đề diễn ra trong suốt thời gian triển lãm, với các chuyên gia ngành, các nhà chuyên môn và đối tác kinh doanh toàn cầu cung cấp phân tích chi tiết ngành in ấn bao bì, các chính sách thương mại và thuế quan, thảo luận về tương lai thông minh đổi mới công nghệ ngành in ấn bao bì.

Lịch tọa đàm:

Thứ Năm, 11/09, 10:00 – 16:00

PRINTPACK REINVENTED: Vốn xanh, Quy định & Phát triển bền vững

Thứ Sáu, 12/09

09:00 – 11:55

Đổi mới Công nghệ trong Ngành In Ấn & Bao Bì: Tương Lai Thông Minh và Bền Vững

13:00 – 16:30

Phát triển Ngành In Bao Bì Giấy tại Việt Nam giai đoạn 2025–2030

Các phiên hội thảo được thiết kế dành cho doanh nghiệp muốn dẫn đầu trong các đổi mới mới hoặc tăng cường chiến lược kinh doanh, góc nhìn chiến lược áp dụng thực tế. Hội thảo mở cửa cho tất cả khách tham quan, sẽ nêu ra các điểm phát triển then chốt, xu hướng tương lai, cách tiếp cận chiến lược đang định hình ngành in ấn bao bì.

Sự kiện sẽ diễn ra từ 10 – 13/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm & Hội chợ SECC, TP. Hồ Chí Minh, VietnamPrintPack 2025 sẽ trưng bày những xu hướng mới nhất trong ngành. Khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm những công nghệ đổi mới, giải pháp tiên phong, kết nối với các chuyên gia ngành đang định hình tương lai của ngành.

Đăng ký trước ngay: https://chanchao.tw/hHGxB4