Vietravel Airlines thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới từ Airbus, dự kiến nhận máy bay từ 2029

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức CH Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh không gian vũ trụ từ ngày 10 đến 12/9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Vietravel Airlines sẽ mua 50 máy bay Airbus, gồm 20 máy bay A220 và 30 máy bay thuộc dòng A321, dự kiến bao gồm các phiên bản A321neo và A321XLR, phục vụ chiến lược phát triển trung và dài hạn của hãng. Các đợt bàn giao dự kiến bắt đầu từ năm 2029.

Việc lựa chọn đồng thời A220 và A321 thể hiện tầm nhìn phát triển mạng bay dài hạn của Vietravel Airlines. Trong đó, A220 giữ vai trò chiến lược trong định hướng "khai mở thị trường", tạo điều kiện để Vietravel Airlines tiên phong hình thành các kết nối hàng không trực tiếp mới tới những thành phố, khu vực trước đây chưa có đường bay thẳng thường lệ hoặc khả năng tiếp cận bằng đường hàng không còn hạn chế. Với quy mô khai thác phù hợp, A220 cho phép hãng từng bước tạo lập và nuôi dưỡng thị trường; trong khi A321 đáp ứng các đường bay có nhu cầu cao hơn và tạo dư địa mở rộng phạm vi khai thác tới những chặng quốc tế dài hơn.

Cụ thể, A220 là dòng tàu bay thương mại thân hẹp thế hệ mới nhất, được Airbus phát triển trên nền tảng thiết kế hoàn toàn mới (clean-sheet) dành cho phân khúc tới 160 ghế, kết hợp khí động học tối ưu, vật liệu tiên tiến và công nghệ động cơ thế hệ mới. Dòng tàu bay này giúp giảm khoảng 25% mức tiêu thụ nhiên liệu và phát thải CO₂ trên mỗi ghế so với thế hệ tàu bay trước, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác, giảm tác động tới môi trường và góp phần thúc đẩy xu hướng phát triển hàng không bền vững.

A220 mang lại trải nghiệm cabin thoải mái hơn nhờ cấu hình 2-3 ghế mỗi hàng, qua đó giảm số ghế giữa; cùng với ghế ngồi rộng, cửa sổ lớn và khoang hành lý xách tay rộng trong phân khúc. Không gian cabin được tối ưu giúp hành trình trở nên dễ chịu và thuận tiện hơn, trong khi tầm bay khoảng 6.300-6.700 km tùy phiên bản tạo thêm khả năng kết nối trực tiếp tới nhiều điểm đến mới, rút ngắn hành trình và hạn chế nhu cầu nối chuyến.

Ở phạm vi rộng hơn, việc phát triển các kết nối hàng không mới sẽ mở rộng khả năng tiếp cận giữa các thị trường, rút ngắn thời gian hành trình và tăng cường lưu chuyển hành khách, hàng hóa. Qua đó, đội tàu mới không chỉ giúp nâng cao hiệu quả khai thác mà còn tạo thêm động lực cho kết nối thị trường, thúc đẩy giao thương, du lịch, đầu tư và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội tại các điểm đến.

Trong khi đó, A321neo có thể bố trí tới khoảng 240 ghế tùy cấu hình và có tầm bay tối đa khoảng 7.400 km; phiên bản A321XLR có tầm bay khoảng 8.700 km. Dòng A321 phù hợp với các đường bay có nhu cầu cao và tạo thêm dư địa phát triển các chặng quốc tế tầm xa. Trên nền tảng đội tàu dự kiến, Vietravel Airlines định hướng từng bước mở rộng không gian khai thác quốc tế từ châu Á tới Nam Á, Trung Á và một số thị trường Trung Đông, phù hợp với năng lực đội tàu và chiến lược phát triển các mạng kết nối mới.

Việc liên tục bổ sung tàu bay mới là bước đi chiến lược của Vietravel Airlines nhằm nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của hành khách trong giai đoạn thị trường hàng không khôi phục mạnh mẽ. Ảnh: T&T Group.

Kế hoạch bổ sung 50 tàu bay Airbus là bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi của Vietravel Airlines kể từ khi hãng gia nhập hệ sinh thái T&T Group vào cuối năm 2024. Từ việc củng cố nguồn lực và từng bước gia tăng tỷ lệ tàu bay thuộc sở hữu - bắt đầu với chiếc Airbus A321 đầu tiên vào tháng 6/2025 - Vietravel Airlines đang chuyển sang giai đoạn hoạch định đội tàu dài hạn, mở rộng mạng bay và nâng cao mức độ chủ động trong khai thác.

Hiện nay, Vietravel Airlines đang phát triển mạng bay nội địa kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch trọng điểm, đồng thời từng bước hiện thực hóa chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế với các đường bay thường lệ tới Bangkok (Thái Lan) và Thâm Quyến (Trung Quốc). Cùng với kế hoạch tiếp tục bổ sung tàu bay trong nửa cuối năm 2026, hãng dự kiến nâng quy mô khai thác lên khoảng 80-90 chuyến bay /ngày, song song với việc mở rộng kết nối tới nhiều điểm đến mới ở trong nước và quốc tế.

Trong hệ sinh thái hạ tầng - logistics - hàng không mà T&T Group đang từng bước xây dựng, Vietravel Airlines là một cấu phần trong chiến lược tăng cường kết nối giữa các trung tâm kinh tế và điểm đến. Sự kết nối về nguồn lực, hạ tầng, logistics và dịch vụ tạo thêm dư địa để hãng phát triển vận tải hành khách, hàng hóa và xây dựng nền tảng tăng trưởng dài hạn, thay vì chỉ mở rộng quy mô đội tàu đơn thuần.

Airbus là một trong những tập đoàn hàng không vũ trụ và nhà sản xuất máy bay thương mại hàng đầu thế giới, với danh mục sản phẩm trải rộng từ tàu bay thân hẹp đến thân rộng thế hệ mới và mạng lưới khách hàng toàn cầu.