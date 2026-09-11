NXB Giáo dục công bố nơi cấp sách giáo khoa lớp 1-12 bản điện tử miễn phí

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đến giữa tháng 8/2026, đơn vị đã cung ứng hơn 220 triệu bản SGK cùng khoảng 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo ra thị trường. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết nhu cầu mua lẻ tăng mạnh trong thời gian ngắn ở một số nơi, khiến một số đầu sách thiếu cục bộ tại từng thời điểm.

Cùng với việc tiếp tục in và điều phối sách giấy, NXB Giáo dục Việt Nam cho biết học sinh, giáo viên có thể sử dụng SGK điện tử miễn phí để phục vụ việc dạy và học.

Cách tìm ebook SGK từ lớp 1 đến lớp 12

Phụ huynh có thể truy cập trang chủ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Trên thanh menu phía trên, chọn mục “Sách điện tử” .

Từ đây, hệ thống sẽ dẫn người dùng tới Bộ sách giáo khoa thống nhất điện tử. Phụ huynh tiếp tục chọn khối lớp mà học sinh đang theo học, từ lớp 1 đến lớp 12, sau đó chọn môn học và đầu sách tương ứng.

Danh mục được sắp xếp theo từng lớp và từng môn như Toán, Tiếng Việt, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học .....

Sau khi chọn đúng đầu sách, người dùng vào phần chi tiết và mở “Phiên bản sách điện tử” để đọc SGK trực tuyến trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính có kết nối Internet. Đồng thời phụ huynh cũng có thể tải về theo dạng file PDF

Học sinh tiểu học còn có kho vở bài tập số

Bên cạnh SGK điện tử, NXB Giáo dục Việt Nam còn đăng tải bộ Vở bài tập tích hợp phát triển năng lực số dành cho học sinh tiểu học. Riêng khối 5, hệ thống hiện có 12 cuốn ở nhiều môn như Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lí....

Điểm đáng chú ý là một số nội dung không chỉ để đọc. Học sinh có thể làm bài trực tiếp trên hệ thống , sau đó xem kết quả để biết mình làm đúng hay sai. Nhờ vậy, phần vở bài tập số có thể dùng như một kênh luyện tập ngay trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính, thay vì chỉ xem bản sách điện tử.

NXB Giáo dục kinh doanh ra sao?

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoạt động dưới pháp nhân Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành sách giáo dục.

Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hơn 3.067 tỷ đồng, giảm khoảng 21% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 325 tỷ đồng, cũng giảm khoảng 21% so với mức hơn 410 tỷ đồng của năm trước.

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt khoảng 2.341 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu ở mức hơn 1.905 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả giảm xuống còn khoảng 435 tỷ đồng.