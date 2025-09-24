Viettel Construction - Đơn vị triển khai hệ thống năng lượng mặt trời uy tín

Trung bình hơn 1.000 mái nhà được phủ xanh điện mặt trời hàng tháng, lũy kế hiện tại đơn vị đã thi công hơn 13.000 công trình hệ thống trên khắp cả nước.

Năng lượng mặt trời – mảng kinh doanh chiến lược của Viettel Construction

Ngay từ khi xu hướng chuyển đổi sang năng lượng xanh được Nhà nước khuyến khích phát triển, Viettel Construction là một trong các doanh nghiệp cung cấp các giải pháp về năng lượng mặt trời, trong đó tập trung trọng điểm vào các hệ thống áp mái của hộ gia đình, các hệ thống lớn của doanh nghiệp và các quỹ đầu tư. Đây là mảng kinh doanh có tốc độ tăng trưởng nhanh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các hộ gia đình, doanh nghiệp, các khu công nghiệp và cơ sở giáo dục, y tế trên toàn quốc. Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, doanh thu mảng điện năng lượng mặt trời của Viettel Construction đã tăng trưởng 102% so với cùng kỳ năm 2024, lũy kế công suất lắp đặt hệ thống trong năm 2025 đạt hơn 106,5 MWp.

Thông qua mạng lưới chi nhánh và đội ngũ gần 11.000 nhân sự trên toàn quốc, Viettel Construction dễ dàng tiếp cận, khảo sát và triển khai lắp đặt cho đa dạng khách hàng với các giải pháp tối ưu hóa theo từng vùng miền và nhu cầu sử dụng điện thực tế. Bên cạnh đó, Viettel Construction còn cung cấp dịch vụ bảo trì, chăm sóc hệ thống điện mặt trời, đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

Hình ảnh mái năng lượng mặt trời Viettel Construction lắp đặt tại Hưng Yên

Viettel Construction – Nhà thầu uy tín với năng lực triển khai toàn diện

Một trong những lợi thế lớn nhất của Viettel Construction chính là uy tín và chế độ bảo hành, chăm sóc khách hàng dài lâu. Song song, nhân sự tại địa bàn luôn sát sao, theo dõi thường xuyên chất lượng của hệ thống và kịp thời khắc phục sự cố sớm nhất. Với hệ thống có tuổi thọ lên tới 30 năm như năng lượng mặt trời, việc có đội ngũ nhân sự tại chỗ đáp ứng nhanh là điều quan trọng, giúp khách hàng yên tâm đầu tư. Chỉ riêng trong năm 2025, Viettel Construction đã lắp đặt cho gần 10.000 hộ gia đình, doanh nghiệp thực hiện thi công, vận hành lũy kế 330 MWp.

Với khách hàng doanh nghiệp, Viettel Construction rất chú trọng đầu tư nghiêm túc về công nghệ và quy trình quản lý dự án theo tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng thi công và khả năng triển khai song song nhiều dự án lớn nhỏ với tiến độ nhanh, đồng bộ từ thiết kế, thi công đến bảo trì lâu dài, ứng dụng công nghệ AI, phần mềm quản lý tập trung giúp giám sát vận hành các hệ thống điện mặt trời một cách thông minh, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố, tối ưu công suất phát điện cho khách hàng.

Đơn vị này không chỉ là nhà thầu thi công mà còn đồng hành xuyên suốt cùng khách hàng bằng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, đội ngũ kỹ sư thiết kế luôn tính toán công suất - hướng lắp đặt để nâng cao hiệu suất của hệ thống. Sử dụng các sản phẩm pin mặt trời chính hãng từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như Jinko, Longi, JA,... inverter công suất cao, độ bền và hiệu suất vượt trội, hệ thống giám sát thông minh tích hợp AI giúp chủ đầu tư dễ dàng theo dõi mọi hoạt động sản xuất điện, tiết kiệm chi phí vận hành và nâng cao lợi ích kinh tế.

Viettel Construction cam kết đảm bảo chất lượng vật tư chính hãng, chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế và bảo hành dài hạn: bảo hành tấm pin đến 30 năm, inverter lên đến 5 năm, giúp khách hàng yên tâm đầu tư. Dịch vụ khách hàng tận tâm, kịp thời hỗ trợ xử lý kỹ thuật là yếu tố quan trọng tạo dựng uy tín của Viettel Construction trên thị trường.

Nhân viên kỹ thuật Viettel Construction kiểm tra tấm pin mặt trời

Cam kết phát triển bền vững và đồng hành cùng khách hàng

Viettel Construction không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực nhân sự và mở rộng dịch vụ để đáp ứng tối đa nhu cầu phát triển năng lượng sạch - làm lợi cho nhà đầu tư và góp phần vào mục tiêu chung của đất nước.

Lựa chọn Viettel Construction đồng nghĩa với việc sở hữu một hệ thống điện mặt trời chất lượng, tối ưu hiệu quả đầu tư và được bảo đảm bởi đội ngũ thi công giàu kinh nghiệm, tận tâm. Giải pháp mà Viettel Construction mang đến không chỉ chú trọng hiệu quả kinh tế mà còn đảm bảo vận hành ổn định, lâu dài – nền tảng để khách hàng yên tâm sử dụng và đồng hành lâu dài cùng năng lượng sạch.

Để được tư vấn và thiết kế giải pháp điện mặt trời phù hợp nhất, vui lòng liên hệ:

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction)

Hotline: 1800 9355

Website: https://solar.aiosmart.com.vn/