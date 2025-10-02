Viettel, MobiFone được giao nghiên cứu tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương: “Ông lớn’ đã chuẩn bị từ nhiều năm trước

Tại hội thảo “Thanh toán xuyên biên giới: Xu hướng toàn cầu và giải pháp cho Việt Nam” do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) tổ chức ngày 30/9, ông Đỗ Mạnh Dũng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dịch vụ số Viettel (VDS) – cho biết Viettel đã được Ngân hàng Nhà nước giao nhiệm vụ nghiên cứu tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC).

Theo ông Dũng, ngoài Viettel, MobiFone cũng là đơn vị được chỉ định tham gia nghiên cứu. Công việc hiện mới ở giai đoạn đầu, tập trung vào đánh giá tác động xã hội, yếu tố công nghệ, chính sách và khả năng ứng dụng trong tương lai.

Thực tế, vào năm 2019, Viettel đã ra mắt Tổng công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital - VDS) - thành viên thứ 8 của Tập đoàn, chuyên hoạt động trong lĩnh vực tài chính số (Fintech), Big Data, AI, Blockchain và kiến tạo hệ sinh thái số.

Trên website của VDS cho biết, năm 2022, VDS đã nhận nhiệm vụ thực hiện nghiên cứu xây dựng và đề xuất các chính sách, nghiệp vụ, tìm hiểu công nghệ nền tảng cho đồng CBDC của Việt Nam từ Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel; đồng thời nghiên cứu, đề xuất thêm một số ý tưởng mô hình kinh doanh trong lĩnh vực tài chính có tích hợp công nghệ Blockchain.

Vì vậy, VDS đã tiến hành nghiên cứu, làm rõ xu hướng và các mô hình, bài toán CBDC trên thế giới và đánh giá cơ hội của Viettel với vai trò là công ty công nghệ và trung gian thanh toán.

Trong buổi Tech Talk CBDC năm 2023, chuyên gia tại VDS đã tiết lộ, VDS hoàn thành báo cáo PTGĐ Tập đoàn Viettel Đào Xuân Vũ về các vấn đề chuyên môn, kỹ thuật liên quan đến CBDC.

Tại đây, đại diện VSD cho biết tiếp tục bám nắm thông tin kế hoạch triển khai của Ngân hàng Nhà nước về CBDC, đề xuất cùng nghiên cứu thử nghiệm, đồng hành theo yêu cầu của NHNN vào thời điểm hợp lý. Bên cạnh đó, VDS sẽ chủ động nghiên cứu và ứng dụng 1 số công nghệ như bảo mật, offline,… áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển sản phẩm trên hệ sinh thái Viettel Money.

Gần đây, trong báo cáo gửi Quốc hội hồi tháng 5/2025 về kết quả thực hiện các nghị quyết chất vấn, Ngân hàng Nhà nước nêu hai vấn đề nổi bật: nghiên cứu triển khai CBDC và kiểm soát hoạt động sàn Forex trái phép. Với CBDC, cơ quan này khẳng định đang chủ động tham khảo mô hình quốc tế, tham gia thảo luận với IMF, BIS, WB và giữ vai trò quan sát viên trong dự án mBridge – sáng kiến do Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan và UAE khởi xướng.

Ngân hàng Nhà nước đồng thời phối hợp các bộ, ngành xây dựng báo cáo gửi Thủ tướng và ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu CBDC.

CBDC, hay tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, là một dạng tiền tệ mới do Ngân hàng Trung ương phát hành, có giá trị pháp lý như tiền giấy hay tiền xu.

Khác với các loại tiền mã hóa như Bitcoin vốn phi tập trung và biến động mạnh, CBDC được Nhà nước bảo đảm và gắn chặt với chính sách tiền tệ quốc gia. Loại tiền này có thể được thiết kế cho giao dịch bán lẻ, phục vụ trực tiếp người dân và doanh nghiệp như một hình thức thanh toán thay thế tiền mặt, hoặc ở quy mô bán buôn, hỗ trợ các giao dịch lớn giữa ngân hàng và tổ chức tài chính.

Hiện nhiều quốc gia đang chạy đua nghiên cứu và thử nghiệm CBDC: Trung Quốc đã triển khai e-CNY, châu Âu thử nghiệm Euro kỹ thuật số, trong khi Bahamas và Nigeria đã phát hành ở phạm vi toàn quốc. Với ưu điểm về tốc độ, chi phí và tính minh bạch, CBDC được kỳ vọng sẽ trở thành bước tiến quan trọng trong tiến trình số hóa hệ thống tài chính toàn cầu.