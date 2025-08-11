Viettel Money lập “cú hat-trick” tại giải thưởng tài chính hàng đầu châu Á

Tháng 07/2025, Viettel Money lập cú "hat-trick" tại Asian Banking & Finance Awards 2025, hệ thống giải thưởng do Charlton Media Group (Singapore) tổ chức. Ba hạng mục mà ứng dụng tài chính số này được vinh danh gồm: Sáng kiến Tài chính toàn diện của năm (Financial Inclusion Initiative of the Year 2025), Sáng kiến AI & Máy học của năm (AI & Machine Learning Initiative of the Year 2025) và Sản phẩm công nghệ tài chính mới của năm (New FinTech Product Award 2025).

Hai thành tích đầu tiên đầu thuộc hệ thống ABF Retail Banking Awards - vốn là "sân chơi" quen thuộc với các ngân hàng lớn trong nước và khu vực như BIDV, Vietcombank, Techcombank, VP Bank, UOB, HSBC… Viettel Money hiện là ứng dụng tài chính số đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được xướng tên tại hệ thống giải thưởng này. Bên cạnh đó, hạng mục chiến thắng thứ ba nằm trong ABF FinTech Awards - hệ thống giải chuyên biệt để vinh danh các nền tảng công nghệ tài chính tiên phong khu vực châu Á.

Chuỗi giải thưởng Asian Banking & Finance Awards có lịch sử gần 20 năm, do Tạp chí Asian Banking & Finance - thuộc Charlton Media Group tổ chức thường niên. Các đề cử cho lễ trao giải năm 2025 được thẩm định kỹ lưỡng bởi hội đồng giám khảo gồm những chuyên gia đầu ngành từ Ernst & Young, PwC, KPMG, Bain & Company, Boston Consulting Group, nhằm lựa chọn ra các sáng kiến hoặc sản phẩm thực sự tạo khác biệt và đóng góp tích cực cho ngành tài chính - ngân hàng trong khu vực.

Theo ban giám khảo ABF, Viettel Money được đánh giá cao nhờ hành trình chuyển đổi toàn diện về công nghệ và mô hình vận hành. Bằng việc tập trung cá thể hoá trải nghiệm người dùng, ứng dụng AI và Big Data trong mọi khâu phục vụ, Viettel Money đã tạo ra bước tiến rõ rệt về hiệu suất, độ thân thiện và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính của người dân - đặc biệt là các nhóm đối tượng còn hạn chế trong việc tiếp dịch vụ tài chính theo lối truyền thống.

Nền tảng này đã ứng dụng AI và Big Data trong nhiều khâu như cá nhân hóa sản phẩm tài chính, rút ngắn quy trình duyệt hồ sơ tín dụng... Đồng thời, từ năm 2024, RPA và Chatbot LLM được đội ngũ Viettel Money triển khai đồng bộ để tự động hóa chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại, tăng hiệu suất phục vụ lên đến 5 lần so với 2023.

Những đổi mới liên tục này khẳng định vai trò dẫn dắt của Viettel Money trong ngành tài chính số nội địa, không ngừng cải tiến để luôn là "sản phẩm mới" với những tính năng tiên phong trên thị trường, đặc biệt là công nghệ được Việt hoá 100%, mang đến những dịch vụ hàng đầu với chi phí hợp lý, khả năng ứng dụng linh hoạt cho người Việt Nam.

Các sáng kiến công nghệ của Viettel Money góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận tài chính giữa thành thị và nông thôn, đúng với mục tiêu tài chính toàn diện và phát triển kinh tế số của quốc gia.

Tính đến tháng 4/2025, Viettel Money đã phục vụ gần 30 triệu khách hàng, giữ Top 1 thị phần thanh toán các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, Internet và học phí. Đặc biệt, số lượng người dùng tại khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa chiếm tỷ trọng lớn nhất cả nước, cho thấy hiệu quả trong việc thu hẹp khoảng cách tiếp cận tài chính. Từ một dịch vụ thanh toán phổ thông, Viettel Money đã phát triển thành hệ sinh thái tài chính số toàn diện, đáp ứng nhu cầu từ thanh toán, tiết kiệm, tích luỹ đến các giải pháp bảo hiểm, tín dụng tiện lợi.

Việc được vinh danh tại Asian Banking & Finance Awards 2025 không chỉ ghi nhận uy tín và năng lực công nghệ của Viettel Money, mà còn thể hiện khát vọng phụng sự cộng đồng bằng các giải pháp tài chính số dễ tiếp cận, minh bạch và hiệu quả. Thành tích này là động lực để Viettel Money tiếp tục đổi mới công nghệ, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và đồng hành cùng chiến lược kiến tạo xã hội số của Việt Nam.