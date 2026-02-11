Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Viettel, VNPT, FPT, VNG, CMC kiến nghị khẩn về giá điện

11-02-2026 - 13:35 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Các doanh nghiệp trên đề nghị Bộ Công Thương xem xét giữ nguyên giá điện áp dụng đối với các trung tâm dữ liệu là giá điện sản xuất.

Các doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Viettel CHT (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội - Viettel); Công ty Công nghệ thông tin VNPT (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam); Công ty CP Viễn thông FPT (Tập đoàn FPT); Công ty CP Hạ tầng viễn thông CMC (Tập đoàn Công nghệ CMC); Công ty CP VNG Data Center (Tập đoàn VNG) vừa có kiến nghị khẩn tới Bộ Công Thương đề nghị áp giá điện sản xuất đối với hoạt động trung tâm dữ liệu.

Viettel , VNPT , FPT kiến nghị giữ nguyên giá điện trung tâm dữ liệu - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp công nghệ đề nghị Bộ Công Thương xem xét giữ nguyên giá điện áp dụng đối với các trung tâm dữ liệu là giá điện sản xuất

Trong văn bản, các doanh nghiệp trên cho biết đã được Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ), hoặc UBND các tỉnh, thành phố cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng, giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông, hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, trong đó ghi nhận rõ dịch vụ trung tâm dữ liệu là một loại hình dịch vụ viễn thông hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, sau khi Thông tư số 60 năm 2025 ngày 2-12-2025 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện được ban hành và triển khai trên thực tế đã phát sinh cách hiểu, áp dụng mới đối với hoạt động trung tâm dữ liệu.

Theo đó, cơ quan điện lực căn cứ Thông tư 60 để xếp hoạt động của trung tâm dữ liệu vào nhóm "cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung", từ đó áp dụng giá bán điện theo mục đích kinh doanh, thay vì giá bán điện theo mục đích sản xuất (là mức giá đã được áp dụng ổn định và thống nhất đối với 100% các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam trong suốt thời gian trước đây).

Đề nghị giữ nguyên giá điện sản xuất với trung tâm dữ liệu

Dẫn tới thực tế, ngay từ đầu tháng 12-2025, một số trung tâm dữ liệu do doanh nghiệp đầu tư và vận hành, ví dụ đối với trung tâm dữ liệu của CMC, qua 3 kỳ hóa đơn đầu tiên sau khi áp giá, chi phí điện, vốn là khoản chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng chi phí vận hành trung tâm dữ liệu đã tăng trên 50% so với trước đây.

"Mức tăng đột biến này đã và đang tạo ra tác động rất lớn đến phương án tài chính, cấu trúc giá dịch vụ, cũng như khả năng duy trì vận hành ổn định và mở rộng đầu tư của các trung tâm dữ liệu" - theo các doanh nghiệp.

Cùng với đó, nhiều trung tâm dữ liệu khác của các tập đoàn và doanh nghiệp đang nằm trong kế hoạch kiểm tra, rà soát nhằm nhanh chóng áp giá điện kinh doanh một cách đồng bộ.

Các doanh nghiệp lo lắng nếu chủ trương này được triển khai trên diện rộng một cách nhanh chóng, vấn đề giá điện đối với trung tâm dữ liệu sẽ không còn là vướng mắc mang tính cục bộ của một doanh nghiệp hay một dự án riêng lẻ, mà trở thành vấn đề chính sách có tác động hệ thống đối với toàn bộ ngành trung tâm dữ liệu và hệ sinh thái hạ tầng số tại Việt Nam, kéo theo những hệ quả đáng kể về chi phí vận hành, môi trường đầu tư và khả năng thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển hạ tầng số đã được Đảng và Nhà nước xác lập và giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp công nghệ.

Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp đầu tư, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu đề nghị Bộ Công Thương xem xét giữ nguyên giá điện áp dụng đối với các trung tâm dữ liệu là giá điện sản xuất như cách đã áp dụng thống nhất trong thời gian qua để các doanh nghiệp có thể yên tâm đầu tư, mở rộng và tham gia thị trường trung tâm dữ liệu nhằm đạt tới mục tiêu năm 2030: 100% cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, trên 50% người dân dùng điện toán đám mây như nội dung tại Quyết định 36 ngày 11-1-2024 phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030.

Bộ Công Thương thông tin về thời điểm áp dụng giá điện 2 thành phần

Theo Lê Thúy

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn một thập kỷ trước, quy mô GDP của Việt Nam từng đi sau Thái Lan 7 năm, Singapore 4 năm, khoảng cách này đã thay đổi ra sao ở hiện tại?

Hơn một thập kỷ trước, quy mô GDP của Việt Nam từng đi sau Thái Lan 7 năm, Singapore 4 năm, khoảng cách này đã thay đổi ra sao ở hiện tại? Nổi bật

Quy định liên quan hàng triệu ô tô: Dấu mốc đặc biệt ngay từ 1/3/2026, các tài xế chú ý

Quy định liên quan hàng triệu ô tô: Dấu mốc đặc biệt ngay từ 1/3/2026, các tài xế chú ý Nổi bật

Đề xuất mới về sân bay Quảng Trị

Đề xuất mới về sân bay Quảng Trị

11:36 , 11/02/2026
Mới nhất: Bộ Tài chính đề xuất lập hóa đơn tổng cho một số ngành đặc thù như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, ví điện tử, vận tải, thương mại điện tử

Mới nhất: Bộ Tài chính đề xuất lập hóa đơn tổng cho một số ngành đặc thù như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, ví điện tử, vận tải, thương mại điện tử

11:18 , 11/02/2026
Đề xuất nới quy định lập hóa đơn điện tử

Đề xuất nới quy định lập hóa đơn điện tử

11:15 , 11/02/2026
Rút ngắn thời gian tới sân bay Long Thành

Rút ngắn thời gian tới sân bay Long Thành

10:45 , 11/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên