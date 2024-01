Viglacera (VGC) bị phạt và truy thu thuế hơn 11 tỷ đồng

Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã VGC) vừa công bố thông tin về việc bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Theo văn bản của Tổng Cục thuế ngày 28/12/2023, Viglacera đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Do đó, Viglacera bị phạt 20% số tiền thuế thiếu đối với hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là hơn 1,4 tỷ đồng. Đồng thời, công ty buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu hơn 7 tỷ đồng và tiền chậm nộp thuế gần 2,5 tỷ đồng, cho các năm từ 2018 đến 2022.

Tổng số tiền thuế truy thu, xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế cho Ngân sách Nhà nước mà Tổng Công ty Viglacera phải nộp là hơn 11 tỷ đồng. Số tiền chậm nộp thuế trên được tính hết ngày 29/12/2023. Ngoài ra, Viglacera phải giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau kỳ tính thuế tháng 12/2022 với số tiền hơn 877 triệu đồng.

Về kết quả kinh doanh sơ bộ 2023, Viglacera ước đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.593 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm 2022 nhưng vẫn vượt 32% so với kế hoạch. Năm 2024, Viglacera đặt mục tiêu tổng doanh thu 13.468 tỷ đồng và lãi trước thuế 1.216 tỷ đồng, giảm 24% so với con số ước tính năm 2023.

Viglacera cho biết, tình hình kinh tế của thế giới trong năm 2024 sẽ dần hồi phục nhưng với tốc độ chậm đặc biệt sẽ khó khăn trong nửa đầu năm. Tổng công ty sẽ tập trung khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong năm 2023, đồng thời đẩy mạnh triển khai, thực hiện các giải pháp điều hành trọng tâm như tập trung triển khai công tác thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty theo Quyết định của Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Viglacera sẽ tái cơ cấu lại các đơn vị sản xuất theo hướng tăng năng suất lao động, giảm chi phí; tập trung công tác phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu; kiểm soát tồn kho và công nợ; tập trung công tác phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh đầu tư nước ngoài. Đồng thời, tổng công ty cũng triển khai đúng kế hoạch đầu tư phát triển, đảm bảo mục tiêu năm 2024 và định hướng phát triển lâu dài, bền vững với các dự án vật liệu xây dựng, bất động sản trọng điểm.