VIGO: Khi công nghệ thay đổi cách người Việt di chuyển giữa các tỉnh

Ứng dụng Vigo - đặt xe liên tỉnh chính là nền tảng công nghệ số giải quyết vấn đề hiện tại, chuyến đi minh bạch, có hợp đồng điện tử rõ ràng và kết nối đúng các đơn vị vận tải đủ điều kiện hoạt động.

Từ việc "tìm xe" sang "đặt xe" chỉ bằng vài thao tác

Nếu trước đây, việc tìm một chuyến xe liên tỉnh người dùng phải mất thời gian tìm kiếm, liên hệ và chờ đợi phản hồi giữa hàng chục hội nhóm mạng xã hội, thì nay người dùng chỉ cần mở một ứng dụng và chỉ vài thao tác là đã đặt chuyến thành công.

ViGo được phát triển với mục tiêu số hóa toàn bộ quá trình kết nối đi chung liên tỉnh, đưa những thao tác vốn mất hàng chục phút xuống chỉ còn vài chạm trên điện thoại.

Người dùng chỉ cần nhập điểm đi, điểm đến và thời gian đi, hệ thống sẽ tự động tìm kiếm tài xế phù hợp để nhận chuyến của bạn.

Việc tìm xe liên tỉnh giờ đây không còn phụ thuộc vào những cuộc gọi hay tin nhắn trao đổi qua lại. Thay vào đó, mọi thông tin quan trọng của chuyến đi đều hiển thị ngay trên ứng dụng ViGo. Tài xế và khách hàng đều nắm được thông tin cho hành trình

Điều người dùng thực sự cần không chỉ là một chiếc xe

Theo ViGo, điều người dùng mong muốn không đơn thuần là tìm được một chiếc xe để di chuyển mà họ cần sự chủ động, muốn biết ai sẽ là người đón mình, loại xe nào, giá bao nhiêu, khi nào xe đến và toàn bộ hành trình diễn ra như thế nào

Việc minh bạch toàn bộ thông tin ngay từ đầu không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian mà còn tạo cảm giác yên tâm trong suốt hành trình.

Không chỉ tiết kiệm thời gian, mà còn tối ưu chi phí

Một trong những lợi ích lớn nhất của mô hình đi chung là tận dụng những ghế còn trống trên cùng một hành trình.

Thay vì mỗi người thuê một phương tiện riêng với chi phí cao, thì nhiều hành khách và tài xế đang có cùng tuyến đường có thể cùng sử dụng một chuyến xe. Điều này giúp chi phí di chuyển trở nên hợp lý hơn, đồng thời giảm số lượng xe chạy rỗng trên đường.

Theo các chuyên gia giao thông, việc tối ưu tỷ lệ lấp đầy ghế không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho hành khách và đơn vị vận tải mà còn góp phần giảm phát thải và sử dụng hiệu quả hạ tầng giao thông.

Từ nền tảng đặt chuyến đến hệ sinh thái di chuyển thông minh

Điểm khác biệt của ViGo không nằm ở việc tạo thêm một ứng dụng đặt xe. Điều nền tảng hướng tới là xây dựng một hệ thống dữ liệu có khả năng kết nối, phân tích và tối ưu toàn bộ quá trình đi chung liên tỉnh.

Khi số lượng chuyến đi tăng lên, hệ thống có thể nhận biết tuyến đường nào đang có nhu cầu cao, khu vực nào thiếu phương tiện, khung giờ nào thường xuyên quá tải hay hành trình nào có khả năng ghép chuyến tốt nhất.

Nhờ đó, việc kết nối giữa hành khách và tài xế diễn ra nhanh hơn, giảm thời gian chờ đợi, đồng thời giúp các đơn vị vận tải nâng cao tỷ lệ lấp đầy ghế.

Trong định hướng phát triển dài hạn, ViGo cũng đặt mục tiêu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo nhu cầu theo từng khu vực và từng thời điểm, từ đó hỗ trợ phân bổ phương tiện và tối ưu hành trình một cách tự động.

Người hưởng lợi cuối cùng là hành khách

Trong bối cảnh thị trường vận tải hành khách đang chuyển dịch mạnh mẽ sang nền tảng số, điều người dùng cần không chỉ là một ứng dụng đặt chuyến. Sự thuận tiện và giá cả không còn là những yếu tố duy nhất khách hàng quan tâm. Mà tính minh bạch mỗi giao dịch, minh bạch về hoá đơn và khả năng bảo vệ quyền lợi sử dụng đang trở thành những tiêu chí quan trọng để đánh giá một nền tảng vận tải chuyên nghiệp

Công ty Cổ phần Công nghệ VIGO

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