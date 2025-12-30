Vinachem là đơn vị Nòng cốt – Dẫn dắt – Tiên phong của Ngành Hóa chất trong kỷ nguyên mới

Những thành tựu nổi bật trong năm 2025

Năm 2025, Tập đoàn đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch và đạt kết quả cao nhất từ trước tới nay trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2025 ước đạt 61.381 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2024, đạt 100,3% kế hoạch năm và cao nhất trong lịch sử. Doanh thu hợp nhất tăng khoảng 8%, trong khi lợi nhuận toàn Tập đoàn tăng vọt 73% so với năm trước. Duy trì tốt việc làm và thu nhập ổn định cho gần 20.000 lao động với mức lương bình quân 16,65 triệu đồng/người/tháng, tăng 8% so với năm 2024. Đặc biệt, Tập đoàn đã xóa hết lỗ lũy kế, về đích trước kế hoạch 6 tháng và hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu của giai đoạn 5 năm 2021 – 2025.

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam Nguyễn Hữu Tú khẳng định 2025 là năm tăng tốc của Vinachem, tạo nền tảng quan trọng và vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng đột phá giai đoạn 2026 – 2030.

Hoạt động hội nhập và xuất khẩu của Vinachem trong năm qua cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Quan hệ hợp tác quốc tế được mở rộng, Vinachem đã có bước tiến lớn trong triển khai Dự án khai thác và chế biến muối mỏ kali tại Lào – một dự án trọng điểm ở nước ngoài.

Đáng chú ý, năm 2025 Vinachem đã phát động chương trình "Xanh hóa và chuyển đổi số ngành hóa chất", tập trung vào hai xu hướng phát triển bền vững và hiện đại. Tập đoàn lần đầu ra mắt bộ sản phẩm hàng tiêu dùng mang thương hiệu Vinachem và khai trương sàn giao dịch thương mại điện tử chuyên biệt đầu tiên của ngành hóa chất Việt Nam – VINACHEMMART, góp phần đẩy mạnh phát triển thương hiệu và thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Cùng với đó, Vinachem mạnh dạn đầu tư nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ cao, hướng tới tương lai như sản xuất hóa chất tinh khiết cho công nghiệp điện tử, bán dẫn, pin lưu trữ năng lượng phục vụ ngành công nghiệp xe điện.

Định hướng phát triển năm 2026: Đột phá và hiện đại hóa

Trên nền tảng những kết quả đạt được, trong năm 2026, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn bày tỏ tin tưởng Vinachem sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh và tinh thần đổi mới để bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, vững vàng. Phó Thủ tướng lưu ý Tập đoàn cần tiếp tục bám sát, triển khai đầy đủ và hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, qua đó khẳng định rõ hơn vai trò doanh nghiệp nhà nước nòng cốt, tiên phong và dẫn dắt ngành công nghiệp hóa chất trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: "Vinachem cần tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, dẫn dắt, tiên phong của ngành công nghiệp hóa chất trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa gắn với phát triển bền vững."

Cùng với đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Vinachem cần đẩy mạnh hơn nữa nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số một cách thực chất, coi đây là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Trong quá trình đó, Tập đoàn cần chủ động tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đồng thời bám sát diễn biến thị trường để kịp thời nắm bắt cơ hội, tạo dư địa tăng trưởng bền vững.

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ và mong muốn Vinachem tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xem đây là nền tảng cho sự ổn định và phát triển lâu dài của Tập đoàn; đồng thời không ngừng củng cố khối đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phùng Quang Hiệp khẳng định, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sẽ nghiêm túc tiếp thu và quyết tâm hoàn thành các định hướng, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, coi đây là kim chỉ nam định hướng cho hoạt động năm 2026 và các năm tiếp theo. Tập đoàn quyết tâm cụ thể hóa các định hướng nêu trên thành chương trình hành động và giải pháp thiết thực, đồng bộ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Phùng Quang Hiệp cam kết hoàn thành thắng lợi mục tiêu trong năm 2026.

Vinachem xác định đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh là trụ cột chiến lược trong năm 2026. Theo đó, Tập đoàn sẽ đẩy mạnh nghiên cứu sản phẩm công nghệ cao phục vụ các ngành công nghiệp mũi nhọn; mở rộng sàn thương mại điện tử Vinachemmart, hoàn thiện hạ tầng dữ liệu phục vụ quản trị; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và phát triển kinh tế tuần hoàn, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh, bền vững theo định hướng của Chính phủ.

Tại thị trường trong nước, Vinachem đặt mục tiêu mở rộng thị phần phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đa dạng hóa sản phẩm tiêu dùng như hóa mỹ phẩm cao cấp và nâng tỷ trọng doanh thu từ kênh thương mại điện tử. Những định hướng này kỳ vọng giúp Vinachem nâng cao hiệu quả kinh doanh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế đất nước.

Vững tin bước vào giai đoạn mới

Ban Lãnh đạo Vinachem thể hiện quyết tâm trước nhiệm vụ năm 2026.

Ban Lãnh đạo Vinachem bày tỏ sự quyết tâm cao độ trước nhiệm vụ năm 2026, cam kết Vinachem sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp tích lũy qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, không ngừng thi đua lập thành tích mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng bày tỏ tin tưởng rằng tập thể Vinachem sẽ tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, lập thành tích cao chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Với khí thế mới và quyết tâm mới, Vinachem sẵn sàng bước vào năm 2026 – năm bản lề của chặng đường phát triển mới – hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đột phá, hiện đại hóa ngành hóa chất Việt Nam.