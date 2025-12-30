Kowa - Thương hiệu Nhật Bản đầu tư nhà máy thực phẩm triệu đô tại Việt Nam





Dự án được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng sản xuất quốc tế của tập đoàn, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài với thị trường Việt Nam.

Hơn 130 năm phát triển – từ Nhật Bản đến Việt Nam

Được thành lập từ năm 1894 tại Nagoya, Nhật Bản, Tập đoàn Kowa Co., Ltd. khởi đầu trong lĩnh vực dệt may, sau đó mở rộng sang các ngành dược phẩm, thiết bị quang học và thực phẩm chế biến cao cấp. Kowa hiện là một trong những tập đoàn đa ngành uy tín toàn cầu.

Năm 2020, Công ty TNHH Thực phẩm Tổng hợp Kowa Việt Nam (Kowa General Foods Vietnam - KGF) được thành lập, đặt nền móng cho chiến lược mở rộng sản xuất tại Đông Nam Á. Nhà máy quy mô lớn tại Phú Thọ là bước đi quan trọng của Kowa nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm ngày càng tăng từ thị trường Nhật và toàn cầu.

Nhà máy thực phẩm hiện đại chuẩn Nhật Bản tại Phú Thọ

Nhà máy sản xuất thực phẩm Kowa General Foods Việt Nam đặt tại Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc (nay thuộc Phú Thọ), được đầu tư hàng triệu đô la Mỹ với dây chuyền sản xuất tiên tiến nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản.

Cơ sở này được thiết kế theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 về quản lý an toàn thực phẩm, áp dụng triệt để triết lý sản xuất "Sạch sẽ - An toàn - Tin cậy". Các khu vực chế biến được phân tách theo cấp độ vệ sinh, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm chéo.

Đại diện Công ty chia sẻ: "Nhà máy tại Phú Thọ không chỉ là một dự án đầu tư, mà là cam kết lâu dài của Kowa trong việc mang đến các sản phẩm thực phẩm sạch, an toàn, đạt chuẩn Nhật Bản ngay tại Việt Nam."

Dây chuyền sản xuất đậu phụ chiên đạt chứng nhận ISO 22000:2018. (Nguồn: NDCC)

Sản phẩm thực phẩm chất lượng cao sản xuất tại Việt Nam

Hiện nay, Thực phẩm Kowa đang sản xuất nhiều dòng sản phẩm đặc trưng của ẩm thực Nhật tiện lợi và an toàn, bao gồm: Đậu phụ chiên Aburaage (Nhật Bản), Đậu phụ chiên tẩm vị (Inari Age), Bánh túi tiền Mochi (Mochi Kinchaku) và các sản phẩm chế biến từ đậu nành.

Tất cả sản phẩm được chế biến từ nguồn nguyên liệu chọn lọc tại Việt Nam và quốc tế, áp dụng công nghệ đông lạnh giúp giữ trọn hương vị và giá trị dinh dưỡng tự nhiên. Hiện các sản phẩm của Thực phẩm Kowa đã được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, phục vụ các đối tác F&B, nhà phân phối và doanh nghiệp chế biến thực phẩm.

Sứ mệnh "Kết nối ẩm thực giữa Việt Nam và Nhật Bản"

Với thông điệp "Kết nối ẩm thực giữa Việt Nam và Nhật Bản", Thực phẩm Kowa không chỉ muốn đưa công nghệ Nhật đến Việt Nam, mà còn mong muốn lan tỏa văn hóa ẩm thực sạch và an toàn đến người tiêu dùng Việt..

Ông Sakoda Ryunosuke - Giám đốc nhà máy của Công ty TNHH Thực phẩm Tổng hợp Kowa Việt Nam cho biết:

"Việt Nam là thị trường năng động, giàu tiềm năng. Chúng tôi mong muốn tận dụng lợi thế này để tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng, phù hợp tiêu chuẩn Nhật Bản, đồng thời mở rộng xuất khẩu sang nhiều quốc gia."

Bên cạnh đó, Thực phẩm Kowa cũng chú trọng phát triển mô hình sản xuất bền vững, giảm thiểu tác động môi trường và sử dụng nguồn nguyên liệu địa phương có truy xuất rõ ràng. Đây là một phần trong cam kết phát triển lâu dài của tập đoàn mẹ Kowa tại Việt Nam.

Hệ thống máy móc nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. (Nguồn: NDCC)

Động lực phát triển công nghiệp thực phẩm tại địa phương

Bên cạnh phát triển sản phẩm, Thực phẩm Kowa đang tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng nguyên liệu và sản xuất gia công. Mô hình FDI Nhật - sản xuất tại Việt Nam - xuất khẩu toàn cầu không chỉ tạo việc làm cho lao động địa phương mà còn nâng cao tiêu chuẩn sản xuất trong ngành thực phẩm.

Các sản phẩm đậu phụ chiên của thực phẩm Kowa với tiêu chí dinh dưỡng, an toàn. (Nguồn: NDCC)

Trong giai đoạn tới, Thực phẩm Kowa đặt mục tiêu mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm và đẩy mạnh xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu. Doanh nghiệp cũng tăng cường hợp tác với các chuỗi nhà hàng, nhà phân phối thực phẩm tại Việt Nam.

Doanh nghiệp cho biết có thể mở rộng mảng bán lẻ B2C trong năm tới khi điều kiện thị trường phù hợp để mang ẩm thực Nhật Bản chuẩn vị, an toàn và tiện lợi đến gần hơn với người tiêu dùng.

Với nền tảng công nghệ hiện đại, quy trình khép kín và triết lý sản xuất nghiêm ngặt, Thực phẩm Kowa đang khẳng định vị thế tiên phong trong ngành thực phẩm chất lượng cao, đồng thời củng cố mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Từ một thương hiệu dược phẩm danh tiếng, Công ty TNHH Thực phẩm tổng hợp Kowa (Việt Nam) đã viết tiếp hành trình tại Việt Nam bằng nhà máy thực phẩm trị giá triệu đô tại Phú Thọ - minh chứng cho tầm nhìn đầu tư lâu dài và niềm tin vào thị trường Việt Nam.

Công ty TNHH Thực phẩm Tổng hợp Kowa (Việt Nam)

Địa chỉ: Lô số D-2, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam