Sal Cocktail mang trải nghiệm cocktail mới mẻ đến VTC Mobile Festival 2025

Sal Cocktail là dòng cocktail pha sẵn do Công ty Cổ phần Tập đoàn Sal Sun, có trụ sở tại Tầng 4, Tòa nhà SME Hoàng Gia, số 12 Phố Cầu Đơ, đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, nghiên cứu và phát triển. Sản phẩm được đưa ra thị trường với mục tiêu đơn giản hóa trải nghiệm thưởng thức cocktail chuyên nghiệp, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các hương vị cocktail chất lượng cao mà không cần kỹ năng pha chế phức tạp. Với thiết kế tiện lợi, người dùng có thể thưởng thức một ly cocktail chuẩn vị chỉ với thao tác mở nắp, không cần đến bartender hay các dụng cụ pha chế cầu kỳ. Sản phẩm được định vị không chỉ là một thức uống, mà còn là cách thương hiệu truyền tải tinh thần sáng tạo và phong cách sống năng động đến nhóm khách hàng trẻ.

Tại VTC Mobile Festival 2025, booth trải nghiệm của Sal Cocktail thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Người tham dự được thưởng thức Sal Cocktail ở cả phiên bản nguyên bản lẫn các công thức cocktail biến tấu từ Sal Cocktail, qua đó cảm nhận một trải nghiệm cocktail mới mẻ và linh hoạt, có thể thưởng thức trong nhiều không gian khác nhau, không còn giới hạn trong khuôn khổ quầy bar hay pub. Đây cũng chính là tinh thần cocktail pha sẵn mà thương hiệu hướng đến – tiện lợi và phù hợp để sử dụng ở bất kỳ đâu.

Không gian booth được thiết kế mở, tạo điều kiện để người tham dự vừa trải nghiệm sản phẩm, vừa giao lưu và tham gia các hoạt động tương tác trong không khí lễ hội sôi động.

Minigame tạo điểm nhấn tại khu vực trải nghiệm

Một trong những hoạt động nổi bật tại booth Sal Cocktail là minigame "Cocktail Pong – Ném đúng trúng cocktail". Trò chơi nhanh chóng thu hút sự tham gia của nhiều bạn trẻ, góp phần khuấy động không khí lễ hội và tạo sự tương tác giữa các khách tham dự.

Những người chiến thắng minigame được thưởng thức các món cocktail do bartender pha chế từ Sal Cocktail nguyên bản. Thông qua hoạt động này, Sal Cocktail giới thiệu đến người tham gia cách biến tấu sản phẩm theo nhiều phong cách khác nhau.

Tăng cường tương tác, kết nối với người tham dự

Bên cạnh việc thưởng thức những ly cocktail ngon miệng và hòa mình vào không khí vui chơi tại sự kiện, Sal Cocktail còn mang đến hoạt động check-in nhận quà, giúp trải nghiệm về sự kiện thêm trọn vẹn với những phần quà mang về từ thương hiệu.

Đại diện Sal Cocktail chia sẻ, việc triển khai các hoạt động tương tác trực tiếp là một phần trong chiến lược của thương hiệu nhằm giới thiệu một trải nghiệm cocktail mới mẻ đến người tiêu dùng. "Chúng tôi mong muốn định nghĩa lại khái niệm cocktail pha sẵn – không chỉ tiện lợi, dễ thưởng thức mà vẫn giữ trọn hương vị và cảm xúc của một ly cocktail chất lượng, có thể đồng hành cùng người dùng ở mọi lúc, mọi nơi".

Đây còn là dịp để thương hiệu chúng tôi trực tiếp lắng nghe ý kiến trải nghiệm của khách hàng một cách chân thực. Những phản hồi tại sự kiện giúp chúng tôi đánh giá sản phẩm ở góc độ người dùng thực tế, từ đó có cơ sở điều chỉnh và hoàn thiện tốt hơn trong thời gian tới," đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Thông qua việc đồng hành cùng VTC Mobile Festival 2025, Sal Cocktail tiếp tục khẳng định hình ảnh một thương hiệu năng động, sáng tạo, đồng thời cho thấy định hướng tiếp cận và gắn kết với cộng đồng trẻ, những người quan tâm đến các trải nghiệm mới mẻ và phong cách sống hiện đại.