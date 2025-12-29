Bảo Tín Capital lọt Top 10 doanh nghiệp xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2025

Tại Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 4 diễn ra vào tháng 12/2025 tại Khách sạn Pullman JingAn Shanghai, Trung Quốc, Bảo Tín Capital đã vinh dự nhận giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2025. Đây là sự ghi nhận quan trọng từ cộng đồng doanh nghiệp khu vực với công ty đầu tư thành viên của Tập đoàn Bảo Tín.

Diễn đàn quy tụ những doanh nghiệp hàng đầu khu vực

Diễn đàn năm nay quy tụ hơn 180 doanh nghiệp đến từ các thị trường lớn như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). Sự kiện được tổ chức dưới sự bảo trợ của Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và Tạp chí Thời đại - Cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, với sự tham dự của ông Nguyễn Thế Tùng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải, ông Tiền Chấn Hoa - Chủ tịch danh dự Hiệp hội xúc tiến hợp tác quốc tế doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo ban tổ chức, các doanh nghiệp được vinh danh đều trải qua quá trình đánh giá kỹ lưỡng dựa trên tiêu chí về năng lực đổi mới, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và cam kết phát triển bền vững.

Hiệu suất 46,8% trong bối cảnh thị trường đầy biến động

Điểm nhấn trong thành tích của Bảo Tín Capital năm 2025 là mức hiệu suất đầu tư đạt 46,8%, vượt xa mặt bằng chung của thị trường. Con số này phản ánh khả năng nắm bắt cơ hội và quản trị danh mục đầu tư hiệu quả của đội ngũ chuyên gia công ty trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu có nhiều diễn biến phức tạp.

Đại diện Bảo Tín Capital cho biết, để đạt được kết quả này, công ty kiên định với triết lý đầu tư giá trị, tập trung vào chất lượng các khoản đầu tư, mang lại giá trị bền vững và tiềm năng phát triển vượt trội thay vì theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn.

Ông Đinh Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Bảo Tín Capital

Triết lý đầu tư minh bạch và có trách nhiệm

Là thành viên của Tập đoàn Bảo Tín, Bảo Tín Capital xây dựng hệ thống quản trị đầu tư chuyên nghiệp với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, có kiến thức sâu rộng và am hiểu về thị trường tài chính trong nước cũng như quốc tế. Công ty áp dụng phương pháp phân tích cơ bản kết hợp với triết lý đầu tư giá trị, đảm bảo các quyết định đầu tư dựa trên nền tảng vững chắc.

Hoạt động dựa trên các nguyên tắc minh bạch, quản trị rủi ro chặt chẽ và đầu tư có trách nhiệm, Bảo Tín Capital đặt lợi ích nhà đầu tư lên hàng đầu. Công ty cam kết là người đồng hành đáng tin cậy, mang lại giá trị bền vững và tối ưu hóa lợi nhuận trong mọi biến động của thị trường thông qua thông tin minh bạch, báo cáo định kỳ chi tiết và dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp.

Phát huy thành tựu, hướng đến mục tiêu dài hạn

Giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2025 không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong năm qua mà còn là động lực để Bảo Tín Capital tiếp tục phát huy năng lực. Công ty đặt mục tiêu duy trì và nâng cao hiệu suất đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và chiến lược rõ ràng, Bảo Tín Capital hướng đến việc trở thành công ty có hiệu suất đầu tư tốt nhất Việt Nam, đồng thời mở rộng dấu ấn trên thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương.