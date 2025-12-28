Doanh nghiệp tăng đầu tư camera giám sát, nhưng rủi ro lưu trữ vẫn bị bỏ ngỏ

Và với các doanh nghiệp thì lắp đặt hệ thống giám sát đang trở thành hạ tầng thiết yếu, ở nhiều mô hình kinh doanh: bán lẻ, F&B, logistic, nhà xưởng, văn phòng,… Tuy nhiên, các kỹ thuật viên cảnh báo một "điểm mù" thường bị xem nhẹ trong việc lắp đặt này: khâu lưu trữ. Đây mới là mắt xích quyết định hiệu quả của toàn bộ hệ thống, đặc biệt với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa – nơi thói quen sử dụng thẻ nhớ phổ thông cho camera vẫn rất phổ biến, đi kèm nhiều tiềm ẩn nhiều rủi ro về độ bền, tốc độ ghi và khả năng trích xuất dữ liệu khi xảy ra sự cố và nhất là tính bảo mật kém.

Thẻ nhớ giá rẻ: nguyên nhân khiến dữ liệu "biến mất" khi cần đối chứng

Chia sẻ ở các hội nhóm kỹ thuật viên lắp đặt CCTV Việt Nam, không ít trường hợp doanh nghiệp phát hiện "khoảng trống dữ liệu" đúng thời điểm xảy ra tranh chấp, tai nạn lao động hay thất thoát nội bộ. Phần lớn nguyên nhân đến từ việc sử dụng thẻ nhớ không đạt chuẩn. Anh N.B.P, một kỹ thuật viên lắp đặt camera lâu năm tại Thế Giới Di Động chia sẻ: "Camera hiện nay chất lượng tăng, bitrate cao hơn. Nhưng thẻ nhớ phổ thông thì không chịu được ghi – xóa liên tục. Dễ lỗi, dễ hỏng, và doanh nghiệp chỉ biết khi cần xem lại.".

SANDISK High Endurance: thiết kế riêng cho môi trường ghi hình liên tục

Trong số các lựa chọn trên thị trường, SANDISK High Endurance được nhiều đơn vị kỹ thuật sử dụng cho hệ thống ghi hình giám sát vì là thẻ nhớ chuyên dụng, đạt chuẩn. Với việc tối ưu cho ghi hình 24/7, giảm lỗi lưu và hạn chế mất khung hình, công bố rõ thông số thời gian ghi endurance rating và nhất là việc hoạt động ổn định trong biên độ nhiệt rộng, phù hợp môi trường ngoài trời hoặc nhà xưởng. Giới kỹ thuật cũng đánh giá dòng thẻ nhớ SANDISK High Endurance ở tuổi thọ ổn định hơn so với thẻ phổ thông trong điều kiện vận hành tương đương, giảm tỉ lệ phát sinh sự cố và chi phí thay thế định kỳ.

Chi phí "đắt" hay "rẻ", phụ thuộc vào giá trị dữ liệu doanh nghiệp đang giữ

Thực tế cho thấy, chi phí nâng cấp thẻ nhớ chuyên dụng chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với tổng chi phí đầu tư hệ thống camera. Tuy nhiên, giá trị dữ liệu lưu trữ lại cao hơn rất nhiều lần, nhất là trong các tình huống thường thấy như: tranh chấp nội bộ, hành vi gian lận; rủi ro an toàn lao động, doanh nghiệp cần dữ liệu để đối chứng hoặc cơ quan chức năng yêu cầu cung cấp hình ảnh thời điểm xảy ra sự cố. Ở các trường hợp này, dữ liệu mất đồng nghĩa doanh nghiệp không còn bằng chứng, tự đặt mình vào thế bất lợi.

Hiện nay, thị trường CCTV ở Việt Nam có tốc độ phát triển mạnh mẽ, nhu cầu lắp đặt camera giám sát an ninh đang được khuyến khích cả nước. Ở phân khúc hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ cũng tồn tại nghịch lý việc đánh giá thấp vai trò của thiết bị lưu trữ, đầu tư đáng kể cho wifi camera giám sát, nhưng lại chọn đại thẻ nhớ hoặc ổ cứng phổ thông, không phù hợp môi trường giám sát, dẫn đến nguy cơ lỗi, hỏng, thậm chí mất dữ liệu.

Theo dự báo của Statista, vào năm 2029, ước tính thị trường camera giám sát đạt khoảng 59,7 triệu USD, Việt Nam vượt mốc 20 triệu camera giám sát vào năm 2025, tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất khu vực. Khi dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia dành cho camera được thông qua thì việc đầu tư vào một thiết bị lưu trữ đúng chuẩn, chuyên dụng không còn là lựa chọn mà là nhu cầu thiết yếu. Việc sử dụng thẻ nhớ chuyên dụng đạt chuẩn như SANDISK High Endurance là bài toán đầu tư giúp giảm rủi ro cho doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp, đây là một khoản đầu tư nhỏ nhưng mang lại tầm quan trọng tương xứng với vai trò của dữ liệu an ninh – yếu tố có thể quyết định toàn bộ kết quả xử lý sự cố.

Nguồn: Report Statista, nguồn của Tổng hợp từ cộng đồng kỹ thuật CCTV Việt Nam và thông số sản phẩm SanDisk High Endurance.