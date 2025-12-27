Nâng cấp mỗi ngày – Mang lại trải nghiệm tốt nhất cho học viên của IELTS Mentor

Với IELTS Mentor, việc nâng cấp sản phẩm không phải là một chiến dịch ngắn hạn, mà là một hành trình được thực hiện mỗi ngày, xuất phát từ một mục tiêu duy nhất: mang lại trải nghiệm học tập tốt nhất cho học viên.

Thương hiệu giáo dục luôn đặt trải nghiệm học viên ngang hàng với chất lượng giảng dạy

Không dừng lại ở việc giảng dạy kiến thức và đầu tư cho đội ngũ giáo viên, IELTS Mentor xác định "trải nghiệm học viên" là thước đo quan trọng nhất cho sự phát triển của trung tâm. Từ giáo trình, phương pháp giảng dạy, nền tảng công nghệ đến quy trình kiểm tra – đánh giá, tất cả đều được rà soát, cải tiến và cập nhật liên tục để phù hợp hơn với năng lực, tâm lý và mục tiêu của từng người học.

Một trong những điểm nhấn của quá trình nâng cấp là cá nhân hóa lộ trình học tập. Thay vì áp dụng một công thức chung cho tất cả, IELTS Mentor không ngừng điều chỉnh chương trình học dựa trên dữ liệu đầu vào, kết quả bài tập, bài thi thử và phản hồi trực tiếp từ học viên. Điều này giúp người học tiết kiệm thời gian, tập trung đúng trọng tâm và cảm nhận rõ ràng sự tiến bộ qua từng giai đoạn.

Đội ngũ Mentor liên tục được update về kỹ năng giảng dạy cũng như chuyên môn

Song hành cùng việc cải tiến hệ thống và quy trình, IELTS Mentor đặc biệt chú trọng đầu tư vào đội ngũ giảng dạy, coi đây là yếu tố then chốt quyết định chất lượng đào tạo. Đội ngũ Mentor tại trung tâm liên tục được cập nhật và nâng cao cả về chuyên môn IELTS lẫn kỹ năng sư phạm, nhằm đảm bảo mỗi giờ học đều mang lại giá trị thực chất cho học viên.

Các buổi đào tạo nội bộ, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, phân tích xu hướng đề thi mới và chuẩn chấm điểm quốc tế được tổ chức định kỳ. Điều này giúp Mentor không chỉ nắm vững kiến thức, mà còn linh hoạt trong cách truyền đạt, phù hợp với từng nhóm trình độ và tâm lý người học.

Bên cạnh chuyên môn, kỹ năng giảng dạy và tương tác lớp học cũng được chú trọng nâng cấp. Mentor được trang bị phương pháp hướng dẫn học viên tư duy bài thi, tự sửa lỗi và xây dựng chiến lược học tập dài hạn, thay vì học thuộc hay phụ thuộc hoàn toàn vào giáo viên. Qua đó, học viên không chỉ cải thiện band điểm, mà còn hình thành năng lực học tập bền vững.

Đội ngũ Mentor tham gia buổi đào tạo về những điều chỉnh trong phương pháp giảng dạy

Việc liên tục cập nhật và chuẩn hóa đội ngũ Mentor thể hiện rõ cam kết của IELTS Mentor trong việc đầu tư vào con người, xem chất lượng giảng dạy là gốc rễ của mọi đổi mới. Đây cũng là lý do trung tâm luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao cho đội ngũ, để mỗi Mentor không chỉ là người dạy, mà còn là người đồng hành đáng tin cậy trên hành trình chinh phục IELTS của học viên.

Những điều chỉnh trong quy trình – Bước đi cần thiết để bảo vệ trải nghiệm học tập công bằng

Nhằm xây dựng một môi trường học tập nghiêm túc, công bằng và tiệm cận tối đa với chuẩn thi IELTS thật, IELTS Mentor đã và đang triển khai nhiều điều chỉnh quan trọng trong quy trình vận hành, đặc biệt ở các khâu thi, kiểm soát gian lận, khai giảng và đánh giá kỹ năng Speaking.

Trong quy trình thi, trung tâm đã nâng cấp từ hình thức kiểm tra đơn giản sang hệ thống thi trên nền tảng web, tích hợp các biện pháp giám sát và chống gian lận. Việc này không nhằm tạo áp lực cho học viên, mà giúp các bạn làm quen với kỷ luật phòng thi, rèn luyện tâm lý vững vàng và đảm bảo kết quả phản ánh đúng năng lực thực tế. Một kỳ thi nghiêm túc là nền tảng để xây dựng lộ trình học đúng đắn và hiệu quả.

Song song với đó, quy trình xử lý gian lận cũng được điều chỉnh rõ ràng và minh bạch hơn. IELTS Mentor xác định việc ngăn chặn gian lận không phải để "phạt", mà để bảo vệ quyền lợi của những học viên học tập nghiêm túc. Các quy định được công khai, thống nhất và áp dụng công bằng cho tất cả, qua đó xây dựng một môi trường học tập lành mạnh, nơi nỗ lực cá nhân được ghi nhận xứng đáng.

Mentor - Ths Nguyễn Minh Đức chia sẻ về quy định xử lý gian lận bài thi tại IELTS Mentor

Ở khâu khai giảng, trung tâm cũng có những cải tiến nhằm giúp học viên nhanh chóng thích nghi với phương pháp học. Thay vì chỉ bắt đầu bằng việc học kiến thức, học viên được định hướng rõ ràng về lộ trình, mục tiêu đầu ra, quy định học tập và cách tận dụng tối đa tài nguyên học tập. Điều này giúp giảm bỡ ngỡ ban đầu và tạo nền tảng tâm lý vững chắc cho hành trình dài phía trước.

Đặc biệt, quy trình test Speaking được đầu tư kỹ lưỡng hơn, tiệm cận chuẩn thi thật cả về cấu trúc, thời lượng và tiêu chí chấm điểm. Học viên không chỉ nhận được band điểm, mà còn được phản hồi chi tiết về phát âm, từ vựng, ngữ pháp và khả năng phát triển ý. Đây là cơ sở quan trọng để cá nhân hóa lộ trình học và giúp học viên cải thiện đúng điểm yếu của mình.

Ông Lưu Anh Đức - Giám đốc trung tâm IELT Mentor chia sẻ về tính năng test kỹ năng Speaking mới trong sự kiện ra mắt

Những điều chỉnh trong quy trình không đơn thuần là thay đổi về mặt kỹ thuật, mà phản ánh triết lý đào tạo nhất quán của IELTS Mentor: lấy sự công bằng, minh bạch và hiệu quả học tập làm trung tâm. Mỗi bước cải tiến đều hướng đến mục tiêu chung – để mỗi học viên bước ra phòng thi với năng lực thật, tâm thế vững vàng và sự tự tin dài lâu.

Điều đáng nói là, nhiều cải tiến tại IELTS Mentor không đến từ phòng họp, mà đến từ chính tiếng nói của học viên. Mỗi góp ý, mỗi phản hồi đều được lắng nghe, phân tích và chuyển hóa thành hành động cụ thể. Đó có thể là một thay đổi nhỏ trong cách giao bài, một điều chỉnh trong lịch học, hay một nâng cấp lớn về hệ thống – tất cả đều hướng đến việc học viên cảm thấy được đồng hành và tôn trọng trong suốt ành trình học tập.

Nâng cấp sản phẩm không chỉ là cải tiến dịch vụ, mà là lời cam kết lâu dài: luôn đặt học viên ở vị trí trung tâm, và không ngừng nỗ lực để mỗi trải nghiệm học tập hôm nay tốt hơn hôm qua. Theo dõi các nội dung thay đổi và các phương pháp học IELTS cùng Mentor tại kênh youtube https://www.youtube.com/@ieltsmentor.vietnam.

IELTS Mentor là đơn vị đào tạo IELTS định hướng chất lượng và chuẩn đầu ra, với mục tiêu giúp học viên chinh phục IELTS. Trung tâm tập trung xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa cho từng học viên. Với đội ngũ Mentor giàu kinh nghiệm, hệ thống kiểm tra – đánh giá tiệm cận kỳ thi thật và quy trình đào tạo liên tục được nâng cấp, IELTS Mentor đồng hành cùng học viên trong hành trình chinh phục IELTS bằng năng lực thực chất và kết quả bền vững.

Với 35+ cơ sở toàn quốc, IELTS Mentor mang đến môi trường học tập đồng bộ, giúp học viên ở nhiều khu vực tiếp cận chương trình đào tạo IELTS bài bản và nhất quán về chất lượng.