Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn ra mắt đơn vị tiêu hoá hiện đại

Sự kiện có sự tham dự của GS. Koichi Nonaka – chuyên gia nội soi hàng đầu từ Bệnh viện Đại học Phụ nữ Tokyo (Nhật Bản), cùng các bác sĩ và chuyên gia tiêu hóa đầu ngành tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, ung thư là gánh nặng y tế với khoảng 180.000 ca mắc mới mỗi năm (GLOBOCAN 2022). Trong đó, ung thư tiêu hóa chiếm tỷ lệ cao:

Ung thư dạ dày: gần 15.000 ca tử vong/năm, phần lớn phát hiện muộn.

Ung thư đại – trực tràng: khoảng 16.835 ca mắc mới và 8.454 ca tử vong/năm.

Hơn 70% người mắc ung thư được phát hiện ở giai đoạn muộn, làm giảm hiệu quả điều trị. Việc ứng dụng AI trong nội soi tiêu hóa giúp phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư và ung thư ở giai đoạn đầu, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ tử vong.

Đơn vị Tiêu hoá hiện đại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn phát triển theo mô hình one-stop, cung cấp trọn gói từ khám – chẩn đoán – nội soi – can thiệp – điều trị nội trú trong một quy trình liên tục, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm của người bệnh tại cửa ngõ Tây Bắc TP. HCM, Quận 12 và các vùng lân cận.

BS. Tạ Anh Tuấn, Giám đốc Quản trị Vận hành Tập đoàn Y khoa Tâm Trí phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TTSG

Hệ thống nội soi ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới, hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm các tổn thương bất thường và dấu hiệu ung thư đường tiêu hóa, tăng độ chính xác trong chẩn đoán và cải thiện hiệu quả điều trị. Đây là một trong những bước tiến quan trọng của bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn trong việc đưa các thành tựu y học hiện đại đến gần hơn với người dân.

Hệ thống nội soi được trang bị công nghệ thế hệ mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Đơn vị Tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn. Ảnh: TTSG

Tại sự kiện, Bệnh viện công bố hợp tác chiến lược với hai đối tác quốc tế uy tín: AIG (Ấn Độ) – Trung tâm tiêu hóa lớn nhất châu Á và Olympus Nhật Bản – Tập đoàn dẫn đầu thế giới về công nghệ nội soi. Sự hợp tác này sẽ giúp bệnh viện tiếp cận sâu hơn với tiêu chuẩn quốc tế trong đào tạo chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật mới và mở rộng các chương trình hợp tác khoa học, từ đó mang lại những phương pháp điều trị tiên tiến nhất cho người bệnh Việt Nam.

Việc thành lập Đơn vị Tiêu hóa hiện đại không chỉ là bước ngoặt phát triển của Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của bệnh viện trong hành trình phụng sự sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng điều trị và hướng đến trở thành một trong những trung tâm chuyên sâu về tiêu hóa tại TP. HCM.

Hội thảo chuyên đề: Nâng tầm chẩn đoán và điều trị bệnh lý đường tiêu hóa – Bước chuyển mình của Bệnh viện Tâm Trí Sài Gòn với công nghệ và chuẩn mực nội soi hiện đại. Ảnh: TTSG

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn thuộc Tập đoàn Y khoa Tâm Trí, cung cấp dịch vụ y tế đa chuyên khoa với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, trang thiết bị hiện đại, hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng.