Xây dựng Hợp Lực ghi dấu ấn Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025

Kết quả này cho thấy vị thế nổi bật của Hợp Lực trong nhóm doanh nghiệp dẫn dắt ngành, với nền tảng nội lực vững chắc và chiến lược phát triển dài hạn.

Ngày 26/12/2025, tại Lễ Công bố và Vinh danh các Doanh nghiệp do Báo Tài chính – Đầu tư (Bộ Tài chính) phối hợp cùng CTCP Nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam (Viet Research) tổ chức, Công ty Cổ phần Xây dựng Hợp Lực được ghi nhận đồng thời trong Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 và Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 – Ngành Xây dựng.

Danh hiệu được xét chọn dựa trên những tiêu chí chặt chẽ, bao gồm quy mô và tốc độ tăng trưởng, hiệu quả kinh doanh và đóng góp ngân sách, chính sách lao động – phúc lợi, cùng cam kết ESG và đổi mới sáng tạo. Việc đồng thời hiện diện trong Top 500 và Top 10 theo ngành là minh chứng rõ nét cho năng lực vận hành hiệu quả, sức tăng trưởng mạnh mẽ và khả năng tạo lập giá trị dài hạn của Công ty Cổ phần Xây dựng Hợp Lực, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng.

Được thành lập từ năm 2009, Công ty Cổ phần Xây dựng Hợp Lực là tổng thầu EPC, hoạt động chuyên sâu trong mảng xây dựng công nghiệp. Trong năm 2025, dù chịu tác động từ những biến động phức tạp của kinh tế thế giới, doanh nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, triển khai thi công 35 dự án trên phạm vi cả nước, đạt sản lượng 12.500 tỷ đồng. Các dự án được thực hiện đa dạng trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, may mặc, điện tử, sản xuất chế tạo, năng lượng, data center,...

Song song với hoạt động sản xuất – kinh doanh, Xây Dựng Hợp Lực cũng để lại dấu ấn rõ nét trong các hoạt động vì cộng đồng. Năm qua, doanh nghiệp tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, cứu trợ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại khu vực miền Bắc và miền Trung; xây dựng trường học, tài trợ cơ sở vật chất cho học sinh tại nhiều điểm trường khó khăn như Cao Bằng, Nghệ An,... Bên cạnh đó, các chương trình hiến máu nhân đạo do doanh nghiệp tổ chức và phát động trong đội ngũ cán bộ, nhân viên đã tiếp nhận gần 1.000 đơn vị máu, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn ý nghĩa đến cộng đồng và xã hội.

Hiện nay, hệ sinh thái Hợp Lực gồm 6 đơn vị thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, cơ điện, hoàn thiện nội thất, vật liệu xây dựng và công nghiệp phụ trợ, tạo nên chuỗi giá trị liên kết chặt chẽ. Trong đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Hợp Lực là đơn vị nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trong việc định hình năng lực, uy tín và sự phát triển bền vững của toàn hệ sinh thái.

Trải qua 17 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Xây dựng Hợp Lực kiên định theo đuổi chiến lược phát triển kinh tế gắn liền với trách nhiệm xã hội, chủ động thích ứng trước những biến động của thị trường và sự chuyển động không ngừng của thời đại. Trong tương lai, với nền tảng nội lực vững chắc và tầm nhìn dài hạn, Hợp Lực khẳng định sẽ tiếp tục vai trò là doanh nghiệp xây dựng nòng cốt, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành Xây dựng và nền kinh tế quốc gia trong giai đoạn mới.