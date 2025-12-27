Chính thức mở bán dự án Harmonia City - Cơ hội đầu tư sáng giá cuối năm 2025

Harmonia City - Tọa độ vàng trên bản đồ bất động sản Bắc Ninh

Harmonia City tọa lạc tại Phường Bắc Giang - Trung tâm hành chính mới tỉnh Bắc Ninh, nằm ngay giao điểm chiến lược giữa Quốc lộ 31 và Đường tỉnh 299, kết nối trực tiếp với trục Trường Chinh và Cao tốc Hà Nội – Bắc Giang – Lạng Sơn, giúp cư dân di chuyển thuận tiện đến trung tâm hành chính, các trường học, bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế và các tiện ích dịch vụ hiện đại chỉ trong 5 –10 phút. Vị trí này không chỉ đảm bảo sự thuận tiện tối đa cho cư dân mà còn là đòn bẩy gia tăng giá trị bất động sản, khi quỹ đất trung tâm Bắc Ninh ngày càng hạn chế và nhu cầu ở, thương mại, dịch vụ gia tăng mạnh mẽ.

Theo định hướng Bắc Ninh trở thành siêu đô thị công nghiệp công nghệ cao, nơi tập trung hàng loạt khu công nghiệp lớn với tổng quy mô hàng nghìn ha, tỉnh đứng Top 5 cả nước về tốc độ phát triển kinh tế và thu hút vốn đầu tư, Harmonia City được xem là cửa ngõ chiến lược để đón đầu dòng phát triển đô thị mạnh mẽ. Dự án hưởng lợi trực tiếp từ sự tăng trưởng dân số, lực lượng lao động chuyên môn cao và nhu cầu bất động sản chất lượng, mở ra dư địa tăng giá bền vững cho các nhà đầu tư tinh hoa.

Harmonia City tọa lạc tại Phường Bắc Giang - trung tâm hành chính mới tỉnh Bắc Ninh có kết nối

Harmonia City - Qũy đất nền vùng trũng giá cuối cùng tại Phường Bắc Giang

Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với vai trò ngày càng rõ nét trong cấu trúc kinh tế vùng ven Thủ đô. Quá trình mở rộng không gian đô thị, cùng định hướng phát triển theo mô hình đô thị công nghiệp – dịch vụ, đã tạo ra sự phân hóa rõ rệt về mặt bằng giá bất động sản giữa lõi đô thị đã phát triển hoàn chỉnh và các khu vực giữ vai trò động lực mới.

Tại trung tâm Bắc Ninh cũ, nơi tập trung các trục giao thông và khu công nghiệp lớn, giá bất động sản đã thiết lập mặt bằng cao, phổ biến từ 100–200 triệu đồng/m², phản ánh giai đoạn phát triển tương đối hoàn chỉnh và quỹ đất ngày càng hạn chế. Trong khi đó, các khu vực trung tâm hành chính – đô thị mới đang thu hút dòng tiền dịch chuyển nhờ hạ tầng đồng bộ, khả năng kết nối thuận lợi và mặt bằng giá còn dư địa tăng trưởng.

Phường Bắc Giang – trung tâm hành chính mới của tỉnh Bắc Ninh – được đánh giá là điểm rơi chiến lược trong chu kỳ này. So với lõi Bắc Ninh cũ, mặt bằng giá tại đây vẫn ở mức thấp, tạo khoảng chênh đáng kể để hình thành biên độ tăng giá trung hạn.

Harmonia City được định vị là khu đô thị thương mại dịch vụ xanh dẫn dắt chuẩn sống mới tại Phường Bắc Giang

Trong bức tranh tổng thể đó, khi Harmonia City ra mắt thị trường sẽ đáp ứng nguồn cung rất khan hiếm cho quỹ đất nền có tiềm năng thương mại trên các trục đường lớn, cũng như không gian sống đẳng cấp. Đây chính là quỹ đất nền vùng trũng giá cuối cùng tại Phường Bắc Giang, hiếm hoi trên thị trường, mang đến cơ hội sở hữu bất động sản chiến lược với mức giá ưu việt chỉ từ 46 triệu đồng/m² – chỉ bằng khoảng 1/3 giá đất tại trung tâm Bắc Ninh, 1/5 giá đất tại vùng ven Hà Nội. Mức giá này không chỉ tạo biên an toàn cao cho dòng vốn mà còn mở ra cơ hội đón đầu chu kỳ tăng giá, khi khu đô thị hoàn thiện, dân cư ổn định và nhu cầu khai thác thực tế gia tăng.

Đô thị thương mại dịch vụ xanh với 2 công viên 3ha dẫn dắt chuẩn sống mới tại Phường Bắc Giang

Với quy mô 30,32ha, nổi bật có 2 công viên gần 3ha – "lá phổi xanh" giữa đô thị, Harmonia City giúp cân bằng nhịp sống sôi động và không gian nghỉ ngơi thư thái cho cư dân. Sự giao hòa giữa vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ, nhiều mảng xanh hiện hữu và hệ tiện ích đầy đủ đã giúp Harmonia City trở thành điểm sáng dẫn dắt chuẩn sống mới tại Phường Bắc Giang, nơi giá trị bất động sản không chỉ được đo bằng vị trí mà còn ở chất lượng sống và trải nghiệm đô thị tinh tế.

Harmonia City sở hữu bộ sưu tập bất động sản cân bằng "nhịp sống tinh hoa" gồm 97 căn Shophouse, 119 căn Liền kề, 11 căn Biệt thự và 75 căn Fresh Homes. Mỗi loại hình đều mang những ưu thế riêng, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ an cư, đầu tư đến kinh doanh. Shophouse bám sát trục Quốc lộ 31 và các tuyến đường nội khu rộng 18–21m, là lựa chọn lý tưởng để phát triển thương mại – dịch vụ, tạo dòng lợi nhuận lâu dài ngay tại vị trí đắc địa. Liền kề với thiết kế linh hoạt, kết nối đồng bộ các tiện ích nội khu, phù hợp cho các gia đình trẻ, đồng thời dễ dàng khai thác kinh doanh nhỏ hoặc cho thuê sinh lời. Biệt thự cao 3,5 tầng sở hữu view trực diện công viên trung tâm, mang đến trải nghiệm sống sang trọng, không gian nghỉ ngơi thư thái và sự riêng tư hiếm có giữa lòng đô thị năng động. Đặc biệt, Fresh Homes là tâm huyết của chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án – được bố trí với view công viên trước nhà và không gian xanh riêng phía sau, tạo nên trải nghiệm "nhịp thở an yên" giữa đô thị sôi động.

Sự chăm chút trong thiết kế và quy hoạch này không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư lý tưởng với trải nghiệm thư thái mỗi ngày, mà còn đáp ứng tiêu chí đầu tư sinh lời, khi nằm trong một tổng thể đô thị thương mại – dịch vụ xanh khi cư dân và nhà đầu tư được hưởng lợi từ hệ thống tiện ích đồng bộ: khu thương mại, trung tâm dịch vụ, công viên, đường dạo bộ, đài phun nước và bãi đỗ xe.

Thiết kế song tâm độc đáo mang lại giá trị sống khác biệt tại Harmonia City

Với những lợi thế vượt trội về vị trí, quy hoạch, pháp lý và giá trị sống, Harmonia City (Khu đô thị số 2, 3 cạnh Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Việt Hàn) hiện là lựa chọn đầu tư hấp dẫn hàng đầu tại Bắc Ninh cuối năm 2025.

Một sản phẩm của Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đô Bắc Giang, được phát triển và bao tiêu bởi SGO Homes.

Dự án được phân phối chính thức bởi các Đơn vị uy tín: SGO Diamond, Địa Ốc SGO, Hà Bắc, Tiến Phát Land, Blue Sky, Minh Minh Group, CLand, SGO An Thịnh, SGO Đại Dương, SGO Green, D-Holdings, BN Invest, Haka Land, An Phúc Land, Grand VN, Mai Việt Land, An Vượng Land, Kinh Bắc