Spotlight Asia và chiến lược kể chuyện bằng văn hoá khu vực đa quốc gia

Hoạt động tại Thái Lan, Việt Nam, Singapore và Philippines, Spotlight Asia định vị mình là một agency truyền thông đa quốc gia tập trung vào chiến lược storytelling dựa trên hiểu biết văn hoá khu vực, kết hợp với chuẩn mực vận hành quốc tế.

Khi văn hoá trở thành nền tảng chiến lược truyền thông

Theo Shaun Phạm, Founder & CEO Spotlight Asia, Đông Nam Á không phải là một thị trường đồng nhất mà là tập hợp của nhiều hệ sinh thái văn hoá khác nhau.

"Một thông điệp có thể đúng về mặt chiến lược, nhưng nếu không phù hợp với bối cảnh văn hoá, nó sẽ không tạo ra kết nối thật với công chúng," anh chia sẻ.

Từ góc nhìn đó, Spotlight Asia phát triển chiến lược truyền thông dựa trên ba trụ cột: Hiểu sâu văn hoá địa phương, vận hành theo chuẩn mực quốc tế, kể chuyện thương hiệu bằng insight khu vực. Cách tiếp cận này cho phép các chiến dịch vừa đảm bảo tính nhất quán toàn cầu, vừa đủ linh hoạt để thích ứng với từng thị trường.

Shaun Phạm - dấu ấn lãnh đạo đứng sau chiến lược văn hoá

Chiến lược kể chuyện bằng văn hoá khu vực của Spotlight Asia gắn liền với hành trình nghề nghiệp của Shaun Phạm - một doanh nhân gốc Việt với hơn 17 năm sinh sống và làm việc tại Bangkok, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo khu vực về PR/Communications tại các tập đoàn đa quốc gia như Uber, Ford Motor Company và Netflix.

Năm 2025, Shaun Phạm được Men’s Folio Vietnam vinh danh "Male Icon - Businessman of the Year in PR & Communications", ghi nhận đóng góp của anh trong việc định hình tư duy PR hiện đại tại Đông Nam Á.

Từ chiến lược đến thực thi: các case study tiêu biểu của Spotlight Asia

Chiến dịch ra mắt hãng xe hơi Tesla tại Bangkok năm 2022: Tạo tâm điểm truyền thông bằng chiến lược khác biệt

Khi được giao phụ trách truyền thông cho lễ ra mắt thương hiệu Tesla tại Thái Lan, Spotlight Asia đối mặt với một thách thức lớn: thời điểm ra mắt trùng với Bangkok International Motor Show, nơi hàng loạt thương hiệu ô tô cùng cạnh tranh sự chú ý.

Thay vì tổ chức sự kiện trong khuôn khổ triển lãm, Spotlight Asia đã đề xuất một chiến lược tách biệt, tổ chức sự kiện ra mắt độc lập bên ngoài Auto Show, đồng thời xây dựng kế hoạch thu hút báo chí và KOL từ triển lãm đến sự kiện riêng của Tesla.

Sự kiện được tổ chức tại Siam Paragon, một trong những trung tâm thương mại biểu tượng của Bangkok, giúp Tesla tiếp cận cả giới truyền thông lẫn công chúng đại chúng. Buổi ra mắt thu hút hơn 200 nhà báo trong nước và quốc tế, tạo hiệu ứng truyền thông nổi bật và giúp Tesla trở thành một trong những thương hiệu được nhắc đến nhiều nhất trong giai đoạn diễn ra Bangkok Auto Show.

HBO Max – The White Lotus Season 3: Khi sự kiện trở thành trải nghiệm thương hiệu

Gần đây nhất, Spotlight Asia tiếp tục khẳng định năng lực triển khai các dự án giải trí quy mô lớn với sự kiện ra mắt The White Lotus Season 3 (HBO Max) tại Bangkok.

Với sự tham gia của dàn sao quốc tế từ Los Angeles, sự kiện đòi hỏi một concept vừa đảm bảo đẳng cấp toàn cầu, vừa phản ánh tinh thần sang trọng và trải nghiệm đặc trưng của series.

Spotlight Asia phối hợp cùng HBO Max và các đối tác xây dựng một sự kiện thảm đỏ tại ICONSIAM, trong đó các diễn viên di chuyển đến thảm đỏ bằng du thuyền trên sông Chao Phraya, biến hành trình xuất hiện thành một phần của câu chuyện truyền thông.

Trong khuôn khổ sự kiện, Shaun Phạm trực tiếp phụ trách quản lý truyền thông và hình ảnh cho Lisa (BLACKPINK), một trong những nhân vật thu hút sự quan tâm lớn nhất của truyền thông quốc tế - góp phần tạo ra độ phủ mạnh mẽ trên các kênh báo chí và mạng xã hội toàn cầu.

MICHELIN Guide – Đồng hành dài hạn cùng thương hiệu di sản

Bên cạnh các dự án ra mắt thương hiệu và giải trí quốc tế, Spotlight Asia còn thể hiện thế mạnh trong việc quản lý truyền thông dài hạn cho các thương hiệu mang tính di sản.

Trong hai năm liên tiếp, Spotlight Asia đảm nhiệm vai trò quản lý truyền thông cho MICHELIN Guide tại Việt Nam, góp phần đưa thương hiệu này tiếp cận gần hơn với công chúng địa phương. Tiếp nối thành công đó, năm nay Spotlight Asia tiếp tục được MICHELIN tin tưởng lựa chọn để quản lý truyền thông cho MICHELIN Guide tại Philippines, đánh dấu năm đầu tiên MICHELIN Guide chính thức ra mắt tại thị trường này.

Mô hình agency đa quốc gia, lợi thế cạnh tranh cốt lõi

Spotlight Asia vận hành theo mô hình đội ngũ in-house tại từng thị trường, kết hợp với chiến lược thống nhất ở cấp độ khu vực. Mô hình này giúp agency duy trì chất lượng chiến lược đồng đều, đồng thời đảm bảo sự am hiểu sâu sắc về văn hoá bản địa.

"Chúng tôi không đơn thuần triển khai chiến dịch. Chúng tôi giúp thương hiệu hiểu rõ họ đang nói chuyện với ai," Shaun Phạm nhấn mạnh.

Tầm nhìn phía trước

Trong giai đoạn tiếp theo, Spotlight Asia tiếp tục đầu tư vào năng lực nghiên cứu văn hoá, phát triển đội ngũ đa quốc tịch và nâng cao chuyên môn storytelling cho các chiến dịch đa thị trường.

Với chiến lược lấy văn hoá làm nền tảng và tư duy quốc tế làm kim chỉ nam, Spotlight Asia đang từng bước khẳng định vị thế của một agency châu Á hiện đại, nơi câu chuyện thương hiệu được kể đúng cách, đúng bối cảnh và tạo ra giá trị dài hạn.

Về Spotlight Asia

Spotlight Asia là công ty truyền thông chiến lược và PR có trụ sở tại Bangkok, với phạm vi hoạt động khu vực tại Việt Nam, Singapore và Philippines. Công ty chuyên về PR, tiếp thị các KOL, nội dung truyền thông xã hội, quan hệ truyền thông và các chiến dịch trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR). Với khách hàng trong các lĩnh vực phong cách sống xa xỉ, khách sạn, vận tải, công nghệ và doanh nghiệp, Spotlight Asia giúp các thương hiệu toàn cầu bản địa hóa với độ chính xác về văn hóa và tác động sáng tạo.

Website: www.spotlightasia.net