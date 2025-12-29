Bứt phá từ hoạt động cốt lõi, Đèo Cả (HHV) dự kiến vượt kế hoạch năm 2025

Tăng trưởng ổn định, nền tảng cho chu kỳ phát triển mới

Năm 2025, HHV đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.585 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 555 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 8% và 12% so với năm 2024. Theo đại diện doanh nghiệp, kết quả kinh doanh thực tế dự kiến vượt kế hoạch đề ra nhờ các hoạt động cốt lõi gồm đầu tư, xây lắp và quản lý vận hành tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp HHV duy trì được đà tăng trưởng ổn định và phát triển cân bằng giữa đầu tư dài hạn và hoạt động ngắn hạn hiệu quả.

Năm 2025, Đèo Cả ghi dấu ấn mạnh mẽ khi hoàn thành, thông tuyến các dự án quy mô lớn tại khu vực phía Bắc và miền Trung, với tổng chiều dài gần 300km, góp phần quan trọng vào mục tiêu 3.000km đường cao tốc của cả nước.

Song song đó, giai đoạn 2026 - 2028, nhiều dự án mới được Đèo Cả triển khai như mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối Lào Cai - Lai Châu, hoàn thiện các hầm cao tốc giai đoạn 2… Những dự án này được ví như "của để dành" chiến lược, bảo đảm backlog xây lắp và nguồn thu ổn định cho HHV trong ít nhất 2-3 năm tới.

Ở mảng quản lý vận hành, cuối năm 2025, liên danh HHV đã trúng một số gói thầu quản lý, vận hành và bảo dưỡng các đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông và doanh nghiệp cũng đang hướng tới đảm nhiệm vận hành các dự án cao tốc vừa hoàn thành, đặc biệt là các tuyến có hầm xuyên núi.

Triển vọng dài hạn và cú hích cơ chế thông thoáng

Trên thị trường vốn, nhiều tổ chức phân tích duy trì đánh giá tích cực đối với cổ phiếu HHV. Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo HHV có thể tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn 2025 - 2030, nhờ sự cải thiện hiệu quả khai thác tại các dự án BOT hiện hữu và gia tăng tỷ lệ sở hữu tại các dự án như Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Đồng Đăng - Trà Lĩnh… qua đó mở rộng dư địa tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong các năm tới.

Ở tầm trung hạn, trong giai đoạn 2026 - 2027, khi loạt dự án PPP đang thi công lần lượt đi vào vận hành, HHV sẽ có thêm nguồn thu ổn định, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững. Hơn nữa, Tập đoàn Đèo Cả tiếp tục phát huy vai trò "bệ đỡ", hỗ trợ HHV duy trì backlog và doanh thu mảng xây lắp, đồng thời mở ra cơ hội tiếp nhận thêm các dự án BOT mới do tập đoàn đầu tư.

Về dài hạn, HHV được kỳ vọng hưởng lợi từ các quy hoạch hạ tầng quy mô lớn của Việt Nam, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao và hệ thống metro đô thị với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới khoảng 166 tỷ USD. Kinh nghiệm thi công hầm, cầu, đường đi qua địa hình, địa chất phức tạp được tích lũy qua nhiều dự án trọng điểm được xem là lợi thế cạnh tranh giúp HHV tự tin bước vào "sân chơi" hạ tầng mới trong thập kỷ tới.

Đáng chú ý, Luật PPP sửa đổi đang tạo cú hích quan trọng cho lĩnh vực BOT khi cho phép tăng tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án lên đến 70% tổng mức đầu tư, đồng thời tăng cường cơ chế chia sẻ rủi ro, chia sẻ tăng/giảm doanh thu giữa Nhà nước và nhà đầu tư. Những thay đổi này góp phần cải thiện đáng kể hiệu quả đầu tư, khả năng thu xếp vốn và giảm áp lực tài chính cho khu vực tư nhân.

Bên cạnh đó, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực PPP giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án, từ đó tiết giảm chi phí, sớm đưa công trình vào khai thác và cải thiện dòng tiền cho doanh nghiệp.

Với vị thế tiên phong trong lĩnh vực BOT giao thông và mô hình hoạt động khép kín từ đầu tư - xây lắp - quản lý vận hành, HHV được đánh giá là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi sớm từ các quy định mới của Luật PPP sửa đổi. Nền tảng tài chính ổn định cùng những nút thắt cơ chế dần được tháo gỡ đang giúp HHV định hình hình ảnh của một nhà đầu tư - phát triển hạ tầng có tầm nhìn dài hạn, vượt ra khỏi vai trò nhà thầu truyền thống, góp phần kết nối mạch máu kinh tế quốc gia và kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng và nhà đầu tư.