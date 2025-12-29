Top 5 máy đo khoảng cách laser đáng đầu tư cho thợ xây dựng

Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 400

Bosch GLM 400 đo tối đa 40m với độ chính xác ±2mm, phù hợp thi công nội thất và công trình nhỏ. Máy phản hồi nhanh, hỗ trợ đo chiều dài và tính diện tích tiện lợi.

Đây là dòng thước đo laser có màn hình hiển thị trực quan, thao tác dễ dàng chỉ với một nút bấm giúp người dùng rút ngắn thời gian đo. Máy cũng có đa tính năng như đo chiều dài, chiều rộng, tính diện tích, thể tích… phục vụ tối đa công việc.

Máy đo khoảng cách Bosch GLM 400 được đánh giá cao nhờ độ ổn định và độ bền trong môi trường thi công. Thiết bị là lựa chọn phổ biến của thợ thi công, thợ nội thất hoàn thiện và kỹ sư giám sát công trình.

Thước đo laser Bosch GLM 40-12

Bosch GLM 40-12 cũng là máy đo khoảng cách chất lượng của Bosch có phạm vi đo 40m và độ chính xác cao ±1,5 mm cho nhu cầu đo nhanh và chính xác. Máy hỗ trợ các phép đo cơ bản như chiều dài, diện tích và thể tích, đo góc, cộng dồn hay chuyển đổi đơn vị đo.

Màn hình LCD lớn giúp đọc kết quả dễ dàng hơn khi làm việc trong nhà. Thiết kế nhỏ gọn mang lại sự linh hoạt khi di chuyển giữa các hạng mục.

Dòng thước đo laser Bosch GLM 40-12 phù hợp thợ nội thất và kỹ thuật viên cần một thiết bị đo bền, chính xác và dễ sử dụng. Máy phù hợp cho các thợ thi công nội thất, xây dựng dân dụng.

Máy đo khoảng cách Bosch GLM 50-23G

Bosch GLM 50-23 G nằm trong các dòng thước đo laser dùng tia xanh hiển thị rõ ràng với phạm vi đo 50m và độ chính xác ±1,5 mm. Máy hỗ trợ đo liên tục, đo gián tiếp, tính thể tích, diện tích, đo khoảng cách đều và lưu dữ liệu nhanh.

Màn hình màu trực quan cho phép theo dõi kết quả dễ dàng trong môi trường sáng. Vỏ máy chống rơi 1,5 m giúp tăng độ bền khi làm việc ngoài trời.

GLM 50-23 G được thợ cơ điện, thợ xây dựng và giám sát công trình ưa chuộng nhờ độ chính xác ổn định. Đây là thiết bị phù hợp cho các công ty, nhà thầu có dự án cần đo nhiều vị trí liên tục.

Thước đo tia laser Bosch glm 50-27 CG

Máy đo khoảng cách Bosch GLM 50-27 CG trang bị tia xanh nổi bật với phạm vi đo 50m và độ chính xác ±1,5 mm. Máy cho tốc độ đo nhanh, phù hợp thi công quy mô lớn.

Vỏ cao su chống va đập đạt chuẩn IP65 giúp sử dụng tốt ở môi trường bụi và ẩm. Màn hình màu hiển thị số sắc nét và dễ quan sát. Đặc biệt đây là dòng thước laser Bosch cao cấp khi kết nối được với ứng dụng Bosch Mesure On để tiến hành lên bản vẽ cơ bản hỗ trợ cho công việc lên bản vẽ thiết kế.

GLM 50-27 CG mang lại hiệu suất đo chuyên nghiệp được nhiều công ty kiến trúc, công ty xây dựng, thợ chuyên nghiệp tin dùng. Thiết bị duy trì độ ổn định cao, đo nhanh và chính xác trong từng phép đo.

Máy đo khoảng cách Bosch GLM 100-25 C

Bosch GLM 100-25 C đo xa 100m với độ chính xác ±1,5 mm, đặc biệt hiệu quả khi đo ngoài trời. Camera tích hợp giúp ngắm điểm chính xác ở khoảng cách lớn để đo được cả ngoài trời.

Màn hình IPS sắc nét giúp xử lý kết quả nhanh ngay cả dưới ánh nắng mạnh. Máy có khả năng lưu trữ dữ liệu và kết nối Bluetooth đồng bộ với ứng dụng.

Máy đo khoảng cách GLM 100-25 C là thiết bị đo chuyên nghiệp cho khảo sát công trình lớn và đo mặt bằng. Thiết bị có ưu điểm đo xa, độ chính xác và camera định vị giúp dòng máy này nổi bật trong phân khúc cao cấp.

THB Việt Nam phân phối máy đo khoảng cách cho công trình xây dựng

THB Việt Nam luôn tự hào là Đại lý cấp 1 Bosch tiên phong trong lĩnh vực phân phối các dòng máy đo khoảng cách Bosch chất lượng, đa dạng sản phẩm… phục vụ trong thi công xây dựng, hoàn thiện nội thất. Bên cạnh đó, đại lý cũng mang đến nhiều sản phẩm máy đo laser hãng khác như Leica, Total Meter, SNDWAY chất lượng, độ bền cao.

Sản phẩm máy đo khoảng cách luôn được đảm bảo chính hãng, có đầy đủ chứng từ CO - CQ mang đến sự an tâm cho các công ty, đội thi công. Công ty THB Việt Nam mang đến dịch vụ chuyên nghiệp từ tư vấn chuyên sâu, bảo hành nhanh và minh bạch đến hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc.

Các sản phẩm máy đo khoảng cách chất lượng sẽ hỗ trợ đắc lực cho công việc thi công đảm bảo chính xác nhất. THB Việt Nam luôn đồng hành của các công ty, mỗi người thợ trong công cuộc xây dựng công trình chất lượng.