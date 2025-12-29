Thị trường du lịch 2026: Trải nghiệm dẫn dắt cuộc đua mới

Theo ghi nhận từ TransViet – doanh nghiệp lữ hành có gần 30 năm hoạt động – sự thay đổi trong cách lựa chọn dịch vụ và kỳ vọng của du khách đang tạo ra những chuyển động mới trên thị trường du lịch Việt Nam 2026.

Trải nghiệm trở thành tâm điểm của thị trường du lịch 2026

Du khách muốn trải nghiệm thật - sâu - linh hoạt hơn

Nguồn dữ liệu thị trường chỉ ra 58% du khách Việt sẵn sàng mở rộng điểm đến nếu rào cản thị thực được nới lỏng. Nhóm khách trẻ đặc biệt ưu tiên các hoạt động bản địa như ẩm thực, workshop văn hóa, trekking, giao lưu cộng đồng - vốn là phân khúc tăng trưởng nhanh trong hai năm gần đây.

Cá nhân hóa: yếu tố mới để doanh nghiệp cạnh tranh

"Tour đóng hộp" mất dần sức hút. Du khách yêu cầu lịch trình linh hoạt, phù hợp sở thích, ngân sách, độ tuổi.

Gia đình cần hoạt động cho cả ba thế hệ.

Gen Z ưu tiên khám phá, trải nghiệm ngoài trời.

Người lớn tuổi chọn ưu tiên sức khỏe tinh thần, nghỉ dưỡng nhẹ.

TransViet ghi nhận tỷ lệ yêu cầu tùy chỉnh hành trình, đoàn riêng tự thiết kế tăng đáng kể, buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc dịch vụ.

Du lịch xanh - lựa chọn "lối sống" thay vì xu hướng

Các tour thiên nhiên, bảo tồn, trekking và hoạt động hạn chế rác thải đang trở thành nhu cầu thật, không còn là sản phẩm "ngách". Điều này cũng mở ra cơ hội cạnh tranh mới cho doanh nghiệp có hệ sinh thái dịch vụ bền vững.

Thị trường du lịch 2026: Nội địa ổn định, nước ngoài bứt tốc

Thị trường du lịch 2026 được dự báo sẽ phân hóa rõ nét giữa hai mảng: nội địa duy trì vai trò "trụ đỡ", trong khi nước ngoài - đặc biệt các thị trường gần - bước vào giai đoạn tăng tốc trở lại. Ở mảng nội địa, nhu cầu tiếp tục tập trung vào nhóm sản phẩm biển, núi và văn hóa bản địa, đi kèm sự gia tăng của du lịch trải nghiệm. Lựa chọn này phản ánh xu hướng "giá trị thực" của du khách Việt: ưu tiên an toàn, chủ động thời gian và chi phí ổn định. Các nhóm khách gia đình, nhóm bạn và nhóm đa thế hệ vẫn là động lực chính, góp phần giữ nhịp tăng trưởng ổn định cho thị trường nội địa.

Trong khi đó, du lịch nước ngoài 2026 được dự báo sẽ phục hồi nhanh hơn nhờ sự thông thoáng về thủ tục cùng tâm lý "đi xa hơn – trải nghiệm sâu hơn" của người Việt. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Singapore tiếp tục là những thị trường trọng điểm, đồng thời là những điểm đến có hệ sinh thái dịch vụ phù hợp với xu hướng trải nghiệm và cá nhân hóa. Điểm đáng chú ý là du khách không còn chạy theo các điểm đến "xu hướng", mà chuyển sang hành trình mang tính chiều sâu, có câu chuyện, có trải nghiệm bản địa rõ nét. Sự thay đổi này tạo áp lực cạnh tranh mới cho doanh nghiệp lữ hành: sản phẩm phải đủ khác biệt, linh hoạt và mang giá trị cảm xúc thay vì chỉ dựa vào mức giá hay điểm đến quen thuộc.

Các thị trường nước ngoài được dự báo tăng tốc mạnh mẽ trong năm 2026

Doanh nghiệp lữ hành vào cuộc: TransViet tung danh mục sản phẩm 2026

Để nắm bắt xu hướng du lịch 2026, TransViet giới thiệu các dòng sản phẩm bao phủ nhiều phân khúc:

Các loại hình sản phẩm chính

Tour theo lịch trình có sẵn

Hành hương Công giáo

Du lịch độc – lạ

Tour tự lái (Caravan) – mở lại từ 2026

Nhóm sản phẩm theo xu hướng

Tour trải nghiệm bản địa tại: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… hay miền Bắc – Tây Bắc (Việt Nam)…

Tour cá nhân hóa theo các chủ đề: ẩm thực, khám phá, văn hoá, nghỉ dưỡng

Tour xanh – bền vững: trekking, hành trình bảo tồn

Tour gia đình – đa thế hệ: combo khám phá – nghỉ dưỡng – giáo dục

Ngoài bộ xu hướng chủ đạo, thị trường 2026 còn chịu tác động từ một số yếu tố vĩ mô và hành vi tiêu dùng mới đang hình thành:

Tốc độ tăng chi tiêu du lịch nhưng người dùng "khó tính" hơn

Mặt bằng giá tour và dịch vụ dự kiến tăng 6 - 12% trong năm 2025 - 2026 do chi phí vận hành, vé máy bay và nhân lực tăng. Tuy nhiên, thay vì giảm nhu cầu, người Việt chuyển sang tiêu dùng có chọn lọc: ngắn ngày nhưng chất lượng cao, ưu tiên tour theo chủ đề, dịch vụ minh bạch và trải nghiệm độc đáo. Đặc biệt, chuyến đi ngắn 3 - 4 ngày, combo tự chọn và tour "ít người - nhiều trải nghiệm" được dự báo tăng mạnh.

Công nghệ thay đổi cách du khách quyết định

Khoảng 70% quyết định du lịch bị chi phối bởi nội dung số. Các công cụ AI đề xuất hành trình, bản đồ trải nghiệm theo hành vi, nền tảng review thời gian thực… khiến du khách chủ động hơn và ít phụ thuộc vào tour đại trà. Doanh nghiệp lữ hành buộc phải đầu tư công nghệ để duy trì sức cạnh tranh.

Nhóm khách trung lưu và trung lưu mở rộng tiếp tục dẫn dắt thị trường

Đây là nhóm sẵn sàng chi cho trải nghiệm "đáng tiền", không bị cuốn theo các tour giá rẻ. Xu hướng này tạo cơ hội cho doanh nghiệp tập trung vào phân khúc mid - high: tour chuyên đề, tour giới hạn nhóm nhỏ, tour theo mùa - theo sự kiện.

Nhu cầu tái tạo năng lượng và nghỉ dưỡng trị liệu tăng mạnh trong xu hướng du lịch 2026

Cuộc chơi dịch chuyển từ "sản phẩm" sang "chuỗi giá trị"

Doanh nghiệp có hệ sinh thái đầy đủ (dịch vụ, đối tác vận chuyển, địa phương, công nghệ, nhân sự chuyên sâu) sẽ có lợi thế rõ rệt. Thị trường 2026 dự báo chứng kiến sự phân hóa mạnh giữa doanh nghiệp làm sản phẩm thật và doanh nghiệp chỉ bán tour theo mô hình trung gian.

"Khách hàng ngày càng ưu tiên giá trị thực. Doanh nghiệp nào hiểu sâu hành vi du khách sẽ có lợi thế cạnh tranh trong năm 2026." - Đại diện TransViet chia sẻ.

Cuộc đua du lịch 2026 được xác định xoay quanh ba điểm chính: trải nghiệm sâu - cá nhân hóa hành trình - bền vững trong dịch vụ. Những doanh nghiệp nắm bắt và chuyển đổi nhanh theo nhu cầu thị trường, như TransViet, được kỳ vọng sẽ có vị thế tốt trong năm tăng trưởng mới của ngành du lịch.

