Vietbank chính thức nâng vốn điều lệ 10.769 tỷ đồng

Theo thông tin công bố, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được hồ sơ báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Vietbank theo Báo cáo số 113/2025/BC-VB ngày 25/12/2025. Theo đó, Ngân hàng đã phân phối thành công 255.865.414 cổ phiếu cho cổ đông. UBCKNN đề nghị Vietbank phối hợp với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để hoàn tất các thủ tục đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành theo đúng quy định hiện hành.

Toàn bộ phần vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được Vietbank bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng và mở rộng quy mô vốn hoạt động, qua đó, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh giai đoạn phát triển tiếp theo của ngân hàng, phù hợp với các quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng.

Nguồn vốn này sẽ giúp Vietbank mở rộng dư địa cấp tín dụng, gia tăng thị phần, nâng cao các chỉ số an toàn hoạt động, mở rộng phát triển mạng lưới, đồng thời phục vụ đầu tư cho hạ tầng công nghệ ngân hàng, qua đó làm cơ sở cho định hướng phát triển bền vững của Ngân hàng trong thời gian tới.

Cùng với việc nâng cao quy mô vốn, Vietbank đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu VBB sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Theo lộ trình dự kiến, cổ phiếu VBB sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết để giao dịch trên HOSE chậm nhất trong Quý I/2026. Việc chuyển sàn giao dịch được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tính thanh khoản cho cổ phiếu, tăng mức độ minh bạch và mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài.

Với vốn điều lệ đạt 10.769 tỷ đồng cùng các bước chuẩn bị đồng bộ về quản trị và thị trường vốn, Vietbank đang cho thấy sự chủ động trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo của ngân hàng trong những năm tới.