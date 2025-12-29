Saint Mary Light tạo dấu ấn với lễ ra mắt và sự kiện khai trương nhà mẫu cuối năm 2025

Không chỉ dừng lại ở hoạt động công bố dự án, lễ ra mắt còn thể hiện rõ tầm nhìn phát triển dài hạn của Saint Mary Light. Thông qua không gian tổ chức chỉn chu, nội dung giới thiệu bài bản và trải nghiệm thực tế, dự án đã tạo được ấn tượng tích cực với thị trường, được nhiều khách hàng đánh giá cao nhờ vị trí thuận lợi, quy hoạch đồng bộ và khả năng đáp ứng tốt nhu cầu an cư trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm.

Ký kết hợp tác với các đối tác chiến lược tại lễ ra mắt Saint Mary Light (Nguồn: Datxanh Services - GPT Land)

Tiếp nối dấu ấn từ lễ ra mắt, ngày 27/12/2025, Saint Mary Light chính thức khai trương nhà mẫu, tạo cơ hội để khách hàng trực tiếp trải nghiệm không gian sống được đầu tư chỉn chu từ thiết kế đến vật liệu hoàn thiện, qua đó dễ dàng hình dung cuộc sống tương lai tại dự án. Sự kiện được xem là bước tiến quan trọng giúp dự án đến gần hơn với cả khách hàng an cư và nhà đầu tư, đồng thời khẳng định cam kết về sự minh bạch và cam kết chất lượng từ chủ đầu tư.

Khai trương nhà mẫu Saint Mary Light ngày 27/12/2025 (Nguồn: Datxanh Services - GPT Land)

Saint Mary Light tọa lạc tại mặt tiền TC01, phường Thới Hòa, TP.HCM – khu vực được mệnh danh là "thủ phủ công nghiệp".... Từ dự án, cư dân có thể nhanh chóng kết nối đến Quốc lộ 13, Vành đai 4, đường Mỹ Phước – Tân Vạn, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và các trục giao thông huyết mạch, thuận tiện di chuyển về trung tâm TP.HCM cũng như các khu công nghiệp lớn trong khu vực. Lợi thế vị trí này không chỉ mang lại sự tiện lợi trong sinh hoạt hằng ngày mà còn tạo nền tảng cho giá trị bất động sản gia tăng theo thời gian.

Saint Mary Light được phát triển trên quỹ đất 10.158 m² theo mô hình căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ, gồm 19 tầng nổi và 2 tầng hầm. Dự án tích hợp các tiện ích thiết yếu như hồ bơi, phòng gym – yoga, công viên, trường mầm non và khu thương mại, mang đến môi trường sống tiện nghi, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của cư dân. Các căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu ánh sáng tự nhiên và thông gió, phù hợp với người độc thân, gia đình trẻ cũng như đội ngũ chuyên gia, kỹ sư đang làm việc tại khu vực, hướng đến việc hình thành một cộng đồng cư dân văn minh và gắn kết.

Saint Mary Light với kiến trúc hiện đại, hài hòa giữa không gian sống và tiện ích (Nguồn: Datxanh Services - GPT Land)

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ưu tiên các dự án đáp ứng nhu cầu ở thực, pháp lý rõ ràng và phương án tài chính hợp lý, Saint Mary Light được xem là điểm sáng tại khu vực Bến Cát. Dự án ghi điểm với mức giá từ 28 triệu đồng/m², cùng chính sách thanh toán linh hoạt khi khách hàng chỉ cần thanh toán khoảng 20% để ký hợp đồng mua bán. Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ như ân hạn lãi và gốc lên đến 2 năm cùng ưu đãi chiết khấu đã góp phần tạo sức hút cho dự án ngay từ giai đoạn đầu ra mắt.

Không gian công viên nội khu xanh mát tại dự án Saint Mary Light (Nguồn: Datxanh Services - GPT Land)

Việc đồng loạt tổ chức lễ ra mắt dự án và khai trương nhà mẫu trong tháng cuối năm 2025 cho thấy sự chuẩn bị bài bản và tầm nhìn dài hạn của Saint Mary Light. Với những giá trị đã và đang được định hình, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm an cư lý tưởng, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư bền vững tại đô thị Bến Cát đang phát triển mạnh mẽ.

