VinFast VF 7 mở cọc từ hôm nay: Giá từ 850 triệu, ưu đãi 30 triệu

Theo thông báo từ VinFast, hãng chính thức bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe điện mới nhất là VF 7 từ 12h trưa nay (2/12) đến hết 24h ngày 30/12 qua website của hãng hoặc tại các showroom, nhà phân phối.

Với mức cọc 50 triệu đồng, khách hàng sẽ được ưu đãi 30 triệu đồng (cọc không hoàn, hủy, trừ thẳng vào giá xe), đồng thời được miễn phí một năm sạc pin tại trụ sạc công cộng. Dự kiến, hãng bắt đầu bàn giao cho khách vào trước Tết Nguyên đán.

VinFast VF 7 có hai phiên bản gồm Base và Plus, trong đó bản Base có giá 850 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 999 triệu đồng (đã bao gồm pin); bản Plus có giá 999 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 1,199 tỷ đồng (đã bao gồm pin).

VinFast áp dụng gói thuê pin 2,9 triệu đồng/tháng cho quãng đường di chuyển tối đa 3.000 km/tháng, và 4,8 triệu đồng/tháng nếu đi nhiều hơn 3.000 km. Mức cọc thuê pin là 41 triệu đồng, sẽ được hoàn trả lại cho khách hàng khi khách hàng dừng hợp đồng thuê pin, trả lại pin cho VinFast hoặc chuyển nhượng xe và pin cho người khác.

VF 7 trang bị động cơ điện công suất lần lượt 174 và 349 mã lực cho các bản Base và Plus, trong đó bản Plus dùng 2 động cơ. So với các mẫu xe xăng cùng phân khúc thì VF 7 Plus có công suất hoàn toàn vượt trội, thậm chí ngang ngửa một vài mẫu xe sang tầm giá vài tỷ đồng tại Việt Nam. Mẫu xe này dùng pin 59,6 kWh và 75,3 kWh, tầm hoạt động lần lượt 375 và 431 km cho một lần sạc.

Mẫu xe này cũng trang bị hàng loạt tính năng ADAS như giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, phanh tự động khẩn cấp phía trước, hệ thống camera 360 độ... Bộ tính năng này sẽ tiếp tục được VinFast bổ sung và cập nhật miễn phí từ xa trong năm 2024.

VF 7 áp dụng chính sách bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km, pin bảo hành 10 năm. Sau khi mở bán, đây sẽ là mẫu SUV điện cỡ C đầu tiên có mặt trên thị trường, sau khi các hãng như Haval, Honda đưa các mẫu xe hybrid về nước.