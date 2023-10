VinFast VF 9 đạt giải 'Xe dẫn đầu xu hướng' tại Better Choice Awards 2023

Giải thưởng Better Choice Awards là sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đồng tổ chức cùng công ty cổ phần VCCorp, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023.



Đêm Gala trao giải Better Choice Awards 2023 là một hoạt động quan trọng diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đêm Gala có sự hiện diện của các thành viên quan trọng của Chính phủ như Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các lãnh đạo Bộ, Ban ngành khác.