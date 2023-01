VinFast VF 9 hoàn toàn mới xuất hiện với nhiều chi tiết...lạ

Theo dữ liệu của Cục sở hữu trí tuệ, VinFast mới đây vừa hoàn tất việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu một mẫu SUV điện mới. Những hình ảnh từ dữ liệu của Cục sở hữu trí tuệ cho thấy, mẫu xe này có vóc dáng tổng thể và thiết kế mâm hợp kim giống chiếc VinFast VF 9.



Tuy nhiên, mẫu SV này vẫn có một số điểm khác biệt nằm ở phần đầu và đuôi xe. Cụ thể, phần đầu xe vẫn có dải đèn LED định vị ban ngày bao quanh logo tạo hình chữ V nhưng không vuốt thẳng ôm lấy phần trên của cụm đèn pha mà bo góc, lượn xuống dưới cụm đèn chiếu sáng. Bên cạnh đó, dải đèn sương mù được đặt cao lên ngang hốc gió mới, nắp ca-pô của xe cũng có thêm đường gân dập lõm.

Đuôi xe có sự xuất hiện của cản mới đi kèm tấm ốp, phía trên là hai hốc gió giả, cụm đèn hậu LED vẫn kéo dài tạo hình chữ V nhưng hai phần mép cũng được vuốt tương tự như dải đèn LED định vị ban ngày phía trước.

Ảnh chụp màn hình.

Ở thời điểm hiện tại, phía nhà sản xuất VinFast chưa tiết lộ thông tin về mẫu SUV điện này. Nhiều ý kiến cho rằng mẫu xe này có thể là phiên bản đặc biệt của VF 9 sắp được hãng tung ra trong thời gian tới.

Hiện, VinFast VF 9 đã cho nhận đặt trước tại Việt Nam với hai phiên bản gồm Eco và Plus. Giá xe không kèm pin là 1,491 tỷ đồng ở bản Eco và 1,685 tỷ đồng ở bản Plus. Trong khi đó, giá mua đứt pin là 1,97 tỷ đồng với bản Eco và 2,178 tỷ đồng với bản Plus.

Về nội thất, hai phiên bản Eco và Plus của VF 9 có trang bị số chỗ ngồi khác nhau. Theo đó, bản Eco có 7 chỗ ngồi, bản Plus có 2 tùy chọn 6 chỗ ngồi và 7 chỗ ngồi. Đặc biệt ở tùy chọn 6 chỗ ngồi bản Plus, hàng ghế thứ 2 được tách riêng 2 ghế ngồi kiểu thương gia.

VinFast VF 9. (Ảnh minh họa)

VinFast VF 9 được trang bị nhiều tiện nghi như: màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch, tính năng điều khiển giọng nói dạng trợ lý ảo, tính năng trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ đỗ xe thông minh, hỗ trợ đỗ xe từ xa và triệu tập xe từ xa.

Xe được trang bị hai mô-tơ điện có tổng công suất đạt 300 kW (khoảng 402 mã lực) cùng mô-men xoắn cực đại đạt 620 Nm, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD. Ở bản Eco, xe có phạm vi hoạt động tối đa cho một lần sạc đầy là 438 km còn tại bản Plus, xe có thể đi được 423 km.