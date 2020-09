Vingroup âm thầm tung app thương mại điện tử mới, dần hé lộ vai trò của One Mount Group

Cách đây đúng 1 năm, sự ra đời của One Mount Group đã gây xôn xao dư luận khi được giới thiệu một cách không chính thức là được thành lập bởi 3 tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam bao gồm "Masan Group, Techcombank và Vingroup". Công ty mới này có vốn điều lệ 3.047 tỷ đồng, trong đó Vingroup sở hữu 51,22% vốn.

Tên gọi One Mount Group được cho là lấy cảm hứng từ thành ngữ "ba cây chụm lại nên hòn núi cao" đề cập việc hợp tác trên nhiều phương diện giữa 3 tập đoàn Masan Group, Techcombank và Vingroup cũng như 3 tỷ phú Phạm Nhật Vượng – Nguyễn Đăng Quang – Hồ Hùng Anh.

Như để thắt chặt thêm tinh thần "ba cây chụm lại", đến tháng 11/2019, vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của One Mount Group đã được thay đổi từ bà Nguyễn Mai Hoa sang ông Hồ Anh Ngọc, em trai của chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh.

Sau đó hầu như không có thông tin mới đồng thời thương vụ đình đám sáp nhập hệ thống bán lẻ Vincommerce với Masan Consumer Holdings đã thu hút sự quan tâm quá lớn khiến cho One Mount Group không còn được nhiều người nhắc đến.

Tuy nhiên mới đây, trên các kho ứng dụng Google Play Store và AppStore của Apple đã xuất hiện ứng dụng VinShop được phát triển bởi "Vingroup joint stock company" – tương tự như các ứng dụng khác trong hệ sinh thái của tập đoàn Vingroup như VinID, VinFast POS, MyVinpearl…

Các hình ảnh minh họa trên kho ứng dụng đều nổi bật thông điệp "VinShop by One Mount Group" và được mô tả là ứng dụng thuộc tập đoàn One Mount Group dành cho các chủ tiệm tạp hóa và đối tác. Theo đó các chủ tiệm tạp hóa thông qua ứng dụng này có thể đặt hàng giá tốt với các ưu đãi, đảm bảo chất lượng từ nhà cung cấp.

Như vậy có thể thấy dường như VinShop là một mô hình thương mại điện tử bán buôn (B2B Ecommerce) được vận hành bởi One Mount Group. Tên miền vinshop.vn cũng được đăng ký sở hữu bởi doanh nghiệp này. Điều này cũng lý giải việc One Mount Group đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa.

Thương mại điện tử bán buôn là mô hình không mới nhưng hiện vẫn còn khá sơ khai tại Việt Nam và đang nhận được sự quan tâm lớn. Dễ nhận thấy mục tiêu chính mà VinShop hay các startup nổi bật trong lĩnh vực này như Telio, Thị trường Sỉ… đang hướng đến là phân phối hàng hóa một cách hiệu quả, tối ưu hóa chi phí từ nhà sản xuất đến các tiệm tạp hóa nhỏ lẻ.

Số liệu từ Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho thấy mặc dù kênh bán lẻ hiện đại (siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại) đang phát triển mạnh mẽ nhưng hiện cũng mới chỉ chiếm 25-26% tổng doanh thu thị trường và ¾ thị phần còn lại vẫn thuộc về chợ truyền thống, tiệm tạp hóa.

Với quy mô và tầm quan trọng lớn như vậy, việc các tập đoàn Vingroup và Masan quan tâm đến các tiệm tạp hóa cũng không phải là điều quá ngạc nhiên. Bản thân Masan hiện đang là một trong những nhà sản xuất hàng tiêu dùng lớn nhất – vốn là mặt hàng kinh doanh chính tại các tiệm tạp hóa. Cuối năm 2019, Telio đã gây bất ngờ lớn khi ngay từ vòng gọi vốn series A đã huy động thành công 25 triệu USD từ một số nhà đầu tư, trong đó dẫn đầu là Tiger Global cùng các tên tuổi khác gồm Sequoia India, GGV Capital và RTP Global.