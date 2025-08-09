Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vingroup và VinEnergo xin ý kiến xây nhà máy điện LNG Hải Phòng 4.800 MW hơn 40.000 tỷ đồng, sản xuất 28,8 tỷ kWh điện mỗi năm

09-08-2025 - 00:02 AM | Doanh nghiệp

Vingroup và VinEnergo xin ý kiến xây nhà máy điện LNG Hải Phòng 4.800 MW hơn 40.000 tỷ đồng, sản xuất 28,8 tỷ kWh điện mỗi năm

CTCP đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng sẽ cho Vingroup thuê địa điểm trong KCN Tân Trào để thực hiện dự án.

Liên danh Vingroup và Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang xin ý kiến đánh giá tác động môi trường với dự án nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng, tại xã Kiến Hưng, thành phố Hải Phòng.

﻿Tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng là 40.094 tỷ đồng , trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 67,324 tỷ đồng. Phần lớn nhất của dự án là chi phí thiết bị khoảng 19.458 tỷ đồng.

Vingroup và VinEnergo xin ý kiến xây nhà máy điện LNG Hải Phòng 4.800 MW hơn 40.000 tỷ đồng, sản xuất 28,8 tỷ kWh điện mỗi năm- Ảnh 1.

Vingroup và VinEnergo dự kiến sẽ khởi công dự án vào tháng 4/2026.

Giai đoạn I có công suất 1.600 MW, gồm 2 tổ máy (800 MW mỗi tổ máy) dự kiến hoạt động lần lượt trong quý II/2029 và quý IV/2029. Giai đoạn II có công suất 3.200 MW, chia thành 2 phần nhỏ giai đoạn II.1 và II.2, có 4 tổ máy, mỗi tổ máy 800 MW. Từng tổ máy dự kiến sẽ vận hành từ quý I/2031, quý II/2031, quý III/2031, và quý IV/2031.

Vingroup và VinEnergo xin ý kiến xây nhà máy điện LNG Hải Phòng 4.800 MW hơn 40.000 tỷ đồng, sản xuất 28,8 tỷ kWh điện mỗi năm- Ảnh 2.

Nhà máy dùng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp (tuabin khí kết hợp với tuabin hơi), sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Nhu cầu nhiên liệu khoảng 3,9 triệu tấn LNG/năm (giai đoạn I khoảng 1,3 triệu tấn LNG/năm và giai đoạn II khoảng 2,6 triệu tấn LNG/năm). ﻿

﻿Sản lượng điện dự kiến là 28,8 tỷ kWh/năm, trong đó giai đoạn I là 9,6 tỷ kWh/năm và giai đoạn II là 19,2 tỷ kWh/năm.

Diện tích mặt đất, mặt nước của dự án là 118,165 ha, gồm 98,515 ha nằm trong Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và 19,65 ha nằm ngoài Khu công nghiệp.﻿

CTCP đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng, được thành lập bởi Vinhomes, sẽ cho Vingroup thuê địa điểm trong KCN Tân Trào để thực hiện dự án.

Vingroup và VinEnergo xin ý kiến xây nhà máy điện LNG Hải Phòng 4.800 MW hơn 40.000 tỷ đồng, sản xuất 28,8 tỷ kWh điện mỗi năm- Ảnh 3.

Trí Đức

