Vinhomes (mã VHM) vừa thông báo về việc chuyển nhượng cho đối tác toàn bộ phần vốn góp tại công ty con là Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Lighthouse 1. Sau chuyển nhượng, pháp nhân này không còn là công ty con của Vinhomes.

Bất động sản Lighthouse 1 mới được thành lập hồi tháng 7/2024 có địa chỉ trụ sở chính tại căn TĐ 6-02, khu đô thị Đại An, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Công ty có vốn điều lệ gần 3.053 tỷ đồng do Vinhomes góp 100% vốn bằng cả tài sản và tiền mặt.

Cũng trong tháng 7, Vinhomes còn thành lập 3 công ty con khác hoạt động trong lĩnh vực bất động sản là Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Vịnh Xanh (VĐL 3.881 tỷ đồng – VHM góp 99,8%); Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Vịnh Xanh 1 (VĐL 4.334 tỷ đồng – VHM góp 99,8%); và Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Lighthouse (VĐL 3.053 tỷ đồng – VHM góp 100%).

Đáng chú ý, cả 3 pháp nhân trên đều có cùng địa chỉ tại căn TĐ 6-02, khu đô thị Đại An, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Theo thông tin trên website dự án, khu đô thị Đại An hay Vinhomes Đại An có diện tích 293,96ha, tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD (tương đương gần 32.700 tỷ đồng). Quy mô dân số dự kiến khoảng 42.000 người. Loại hình sản phẩm bao gồm: biệt thự, nhà liền kề, shophouse và chung cư.

Dự án thuộc địa phận 2 xã Tân Quang, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm và xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Vị trí tọa lạc khá đắc địa khi kết nối với quốc lộ 5B (cao tốc Hà Nội - Hải Phòng), quốc lộ 5A và đường vành đai 3.5 nối Hà Nội và Hưng Yên. Bên cạnh đó, Vinhomes Đại An còn kết nối với hai dự án khác cùng hệ sinh thái là Vinhomes Dream City và Vinhomes Ocean Park.

Trên thị trường, cổ phiếu VHM đóng cửa phiên 20/12 ở mức 40.350 đồng/cp, tăng gần 17% so với đáy lịch sử hồi đầu tháng 8. Vốn hóa thị trường tương ứng vào khoảng 160.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2024, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần đạt 33.323 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 2% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8.980 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 69.910 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 20.600 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 3/2024, Vinhomes ghi nhận quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu lần lượt đạt 524.684 tỷ đồng và 215.966 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 18,3% so với thời điểm cuối năm 2023 Trong đó, khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng có giá trị 22.055 tỷ đồng (~1 tỷ USD). Lượng tiền này dự kiến sẽ có biến động lớn sau thương vụ mua cổ phiếu lịch sử mới thực hiện.