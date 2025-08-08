Vinmec và Đại học Quốc gia TP.HCM hợp tác chiến lược nâng cao chất lượng y tế

Chung tay kiến tạo hệ sinh thái y tế hiện đại và hội nhập

Thỏa thuận hợp tác giữa Vinmec và ĐHQG-HCM đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kiến tạo hệ sinh thái kết nối giữa y tế và đào tạo, nghiên cứu. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn của Vinmec nhằm xây dựng hệ sinh thái đào tạo – nghiên cứu – lâm sàng chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam, với ĐHQG-HCM là một trong những đơn vị đầu tiên Vinmec thực hiện ký kết hợp tác.

Bên cạnh đó, y tế hiện đại không thể tách rời giáo dục và khoa học công nghệ, vì vậy việc kết hợp thực tiễn lâm sàng, nghiên cứu ứng dụng và đào tạo đa lĩnh vực sẽ tạo nền tảng cho những đột phá mới trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

"Trong sự phát triển chung của thế giới, lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe sẽ có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình tích hợp giữa y học và các ngành khoa học khác như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), … để tạo ra những sản phẩm khoa học chung, có tính ứng dụng cao, hỗ trợ các bác sĩ trong thăm khám và điều trị. Việc kết hợp giữa đơn vị y tế với cơ sở đào tạo là bước đi để kiến tạo và phát triển hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo của cả hai đơn vị.", GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng giám đốc Hệ thống y tế Vinmec chia sẻ về xu hướng phát triển y tế hiện nay.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng giám đốc Hệ thống y tế Vinmec phát biểu tại lễ ký kết

Với lợi thế là đơn vị y tế có hệ thống bệnh viện, phòng khám rộng khắp cả nước, Vinmec có thể triển khai các nghiên cứu khoa học trên phạm vi lớn - điều mà ít cơ sở y tế có thể thực hiện được. Đồng thời, mạng lưới hợp tác quốc tế sâu rộng của Vinmec cũng là môi trường thực tiễn lý tưởng để hiện thực hóa các sáng kiến đào tạo và nghiên cứu từ đội ngũ chuyên gia, giảng viên cũng như các nhà khoa học đầu ngành của ĐHQG-HCM.

Từ đó, Vinmec mong muốn đồng hành cùng ĐHQG-HCM để xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong y tế, không chỉ đào tạo thế hệ các bác sĩ giỏi tay nghề mà còn phát triển các nhà khoa học có tư duy đổi mới, đa ngành; linh hoạt trong ứng dụng và phát triển công nghệ, đưa y học Việt Nam bước vào giai đoạn mới, hội nhập nhanh chóng với sự phát triển chung của y học thế giới.

Hợp tác phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao cho y tế nước nhà

PGS.TS Vũ Hải Quân – Giám đốc ĐHQG-HCM khẳng định: "Để tạo nên những giá trị nhân văn cho xã hội, các đơn vị cần hợp tác một cách chân thành và có chiến lược cụ thể. ĐHQG-HCM hay Vinmec đều sở hữu những nguồn lực và thế mạnh riêng, nếu hai bên chia sẻ, khai thác hiệu quả nguồn lực qua việc hợp tác lâu dài sẽ giúp phát huy tối đa lợi thế của mỗi bên, góp phần cho sự phát triển chung của nền y tế nước nhà."

PGS.TS Vũ Hải Quân – Giám đốc ĐHQG-HCM phát biểu tại lễ ký kết

Hai đơn vị sẽ cùng xây dựng hệ sinh thái phát triển toàn diện xoay quanh các trọng điểm lớn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển đội ngũ kế cận chất lượng cao cho ngành y tế Việt Nam. Vinmec và ĐHQG-HCM sẽ phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn tài liệu học thuật phù hợp với điều kiện thực tiễn tại bệnh viện và trường đại học. Đồng thời, Vinmec sẽ cử các giảng viên, chuyên gia tham gia trực tiếp vào giảng dạy và hướng dẫn thực hành lâm sàng cho sinh viên. Các sinh viên ĐHQG-HCM sẽ có cơ hội học tập, trải nghiệm tại các cơ sở y tế chuẩn quốc tế của Vinmec thông qua các chương trình thực tập, kiến tập, là bước đệm quan trọng để hình thành đội ngũ nhân lực y tế toàn diện, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn hiểu rõ thực hành lâm sàng, sẵn sàng hội nhập toàn cầu.

Về nghiên cứu khoa học, hai bên sẽ thảo luận và phối hợp thực hiện các đề tài có tính ứng dụng cao, đặc biệt là các đề tài ứng dụng công nghệ hiện đại như AI, Big Data trong y học. Đồng thời, Vinmec và ĐHQG-HCM đặt mục tiêu phát triển các nhóm nghiên cứu chung dựa trên thế mạnh của mỗi bên nhằm nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec và PGS.TS Vũ Hải Quân – Giám đốc ĐHQG-HCM đại diện 2 bên ký kết hợp tác

Sự kết hợp giữa nền tảng học thuật vững mạnh và năng lực triển khai thực tiễn, hai bên kỳ vọng sẽ tạo nên những đột phá trong đổi mới giáo dục – y tế, đồng thời đặt nền móng cho mô hình hợp tác giữa khu vực công lập và ngoài công lập trong phát triển nhân lực y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong tương lai.