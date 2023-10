Virtus dưới 700 triệu, T-Cross dưới 900 triệu cùng nhiều xe VW giảm giá đến nửa tỷ tại đại lý, cạnh tranh xe Nhật, Hàn

Không chỉ có Tiguan Allspace, rất nhiều mẫu xe Volkswagen khác đang được giảm giá mạnh tại đại lý tại thời điểm này. Mức giảm cao nhất lên tới nửa tỷ đồng. Nhiều mẫu xe thiết lập đáy giá mới.

Theo chia sẻ từ một tư vấn bán hàng đại lý tại Hà Nội, giá bán khuyến mãi này áp dụng cho xe có năm sản xuất 2022. Những chiếc xe có sẵn trong kho hiện tại cũng đều là xe có số VIN năm ngoái. Người bán còn cho biết giá bán này vẫn có thể thương lượng được tại đại lý.

Giá VW Virtus từ 699 triệu đồng

Phiên bản Giá sau giảm Giá niêm yết Virtus Elegance 699 triệu 999 triệu Virtus Luxury 799 triệu 1,069 tỷ

Từng là mẫu sedan hạng B có giá đắt nhất tại Việt Nam, ngang ngửa, thậm chí cao hơn cả giá một số xe hạng D như Mazda6 hay Kia K5, VW Virtus giờ đây đã được giảm giá mạnh tới 300 triệu đồng. Mặc dù vậy, giá Virtus vẫn đắt đỏ hơn hẳn nhóm đối thủ Nhật và Hàn Quốc như Toyota Vios, Honda City hay Hyundai Accent (cao nhất chỉ 609 triệu đồng với City bản RS).

Giá VW T-Cross từ 879 triệu đồng

Phiên bản Giá sau giảm Giá niêm yết T-Cross Elegance 879 triệu 1,099 tỷ T-Cross Luxury 999 triệu 1,299 tỷ

Tương tự, T-Cross cũng từng gây bất ngờ khi là một mẫu xe hạng B nhưng giá cao nhất lên tới gần 1,3 tỷ đồng, ngang giá các xe hạng D như Hyundai Santa Fe, Kia Sorento hay Ford Everest. Mức giá sau giảm của mẫu xe này đang về gần hơn với giá xe hạng C của Nhật và Hàn Quốc như Mazda CX-5, Subaru Forester hay Hyundai Tucson.

Giá Tiguan Allspace 1,499 tỷ đồng

Phiên bản Giá sau giảm Giá niêm yết Tiguan Allspace Luxury 1,499 tỷ 1,999 tỷ

Tiguan Allspace - mẫu xe tồn tại lâu nhất trong danh mục sản phẩm hiện tại của Volkswagen tại Việt Nam - được giảm giá mạnh tới 500 triệu đồng. Giá xe chỉ còn 1,499 tỷ đồng, thấp hơn hẳn giá BMW X3 (từ hơn 1,6 tỷ đồng) và gần về tiệm cận giá của Hyundai Santa Fe và Kia Sorento. Tuy nhiên, ở thời điểm này, Santa Fe cũng đang được giảm giá đến gần 180 triệu đồng, tiếp tục nới rộng khoảng cách giá với Tiguan Allspace.

Giá Teramont 2,099 tỷ đồng

Phiên bản Giá sau giảm Giá niêm yết Teramont 2,099 tỷ 2,499 tỷ

Nếu như trước đây Teramont thường được so sánh với Explorer thì nay còn được so thêm với Palisade. Dù giảm tới 400 triệu đồng, giá Teramont vẫn cao vượt khi so với Palisade. Mẫu SUV lớn nhất của Hyundai "chơi lớn" với giá chỉ từ 1,469 tỷ đồng, bản cao nhất cũng chưa tới 1,6 tỷ đồng. Nếu so với Explorer thì giá Teramont sau khuyến mãi đang hấp dẫn hơn. Explorer hiện có giá niêm yết 2,439 tỷ đồng.

Giá Touareg từ 2,699 tỷ đồng

Phiên bản Giá sau giảm Giá niêm yết Touareg Elegance 2,699 tỷ 2,999 tỷ Touareg Luxury 3,099 tỷ 3,499 tỷ

Từng được định giá cao ngang ngửa mẫu xe sang BMW X5, VW Touareg hiện được giảm giá mạnh đến 400 triệu đồng. Mức khởi điểm từ 2,699 tỷ đồng của Touareg đang rút ngắn khoảng cách với mẫu xe nhỏ hơn là X3 và tương đương với giá của GLC mới.

Trong danh sách trên, Touareg là mẫu xe duy nhất được đề cử tại Car Choice Awards trong giải thưởng lớn Better Choice Awards 2023. Hiện mẫu xe này nhận được đề cử ở hạng mục "Xe dẫn đầu xu hướng" và "Đột phá công nghệ trên ô tô hiện đại".

Độc giả có thể bình chọn cho VW Touareg ở giải thưởng Car Choice Awards nằm trong khuôn khổ Better Choice Awards 2023 tại đây.

Giải thưởng Better Choice Awards là sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức cùng công ty cổ phần VCCorp, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023. Sự kiện triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 là sự kiện do Bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì, giao cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp triển khai cùng các đơn vị uy tín, trong đó có VCCorp.