Virus RSV bùng phát tại Thái Lan, trẻ nhỏ đối diện nhiều rủi ro

Cảnh báo được đưa ra sau khi số ca mắc trong mùa mưa năm nay tăng cao, đặc biệt ở trẻ em dưới 5 tuổi và người cao tuổi - những nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Theo số liệu chính thức, từ đầu năm đến ngày 21/7, Thái Lan đã ghi nhận 1.631 ca mắc RSV, trong đó gần 1.250 trường hợp là trẻ dưới 4 tuổi. Đến giữa tháng 9, con số này đã lên tới 8.473 ca mắc và 1 ca tử vong, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2024 và dự báo sẽ còn gia tăng khi mùa mưa tiếp tục kéo dài.

Tiến sĩ Panumas Yanawetsakul, Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh, cho biết RSV là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi nặng ở trẻ em và người già. Virus này thường lây lan mạnh trong điều kiện ẩm ướt của mùa mưa và mùa đông, cùng với cúm mùa, COVID-19 và viêm phổi.

RSV dễ dàng lây truyền qua dịch tiết mũi họng như chất nhầy, nước bọt, qua ho hoặc hắt hơi, và có thể tồn tại nhiều giờ trên các bề mặt, đồ chơi, bàn ghế, khiến trường học và gia đình trở thành những "ổ dịch" tiềm tàng. Triệu chứng ban đầu của RSV khá giống cảm lạnh thông thường như sốt nhẹ, ho, sổ mũi, đau họng. Tuy nhiên, nếu trẻ xuất hiện dấu hiệu thở khò khè, thở nhanh, bỏ bú hoặc mệt mỏi bất thường, cha mẹ cần đưa trẻ đi khám ngay lập tức.

Tiến sĩ Jurai Wongsawat, một bác sĩ cao cấp, nhấn mạnh RSV có thời gian ủ bệnh từ 2 - 8 ngày, khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn. Trong khi đó, bác sĩ Sopida Boonsathon, chuyên gia truyền nhiễm nhi khoa tại Bệnh viện Ramathibodi, khuyến cáo cha mẹ nên tách riêng đồ dùng của trẻ bệnh, cho trẻ nghỉ học và hạn chế tiếp xúc với các bé khỏe mạnh để ngăn lây lan.

Hiện tại, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho RSV và việc chăm sóc chủ yếu dựa vào điều trị triệu chứng. Đối với phòng ngừa, các chuyên gia khuyên nên duy trì vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, khử khuẩn đồ dùng, tránh đưa trẻ đến nơi đông người... Mặc dù chưa có vaccine dành cho trẻ nhỏ, nhưng đã có các loại vaccine cho phụ nữ mang thai và người cao tuổi nhằm giảm nguy cơ bệnh nặng.

Trong bối cảnh dịch bệnh leo thang, Bộ Y tế Thái Lan cũng đã mở đường dây nóng để người dân liên hệ khi có triệu chứng nghi ngờ mắc RSV.

Các bác sĩ Thái Lan khẳng định, việc phát hiện sớm và phòng ngừa vẫn là yếu tố quan trọng nhất, đặc biệt với trẻ dưới 5 tuổi và người cao tuổi, nhằm ngăn ngừa những ca biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra.




