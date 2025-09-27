Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025: Gần 3.000 runners thắp lửa tinh thần sống khỏe

Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025 - Ngày hội lan tỏa năng lượng sống khỏe mạnh, sống tích cực

Sáng 21/9, Nam Sầm Sơn bùng nổ trong tiếng nói cười rộn ràng, tiếng reo hò sôi động của hàng nghìn bước chân phấn khích. Gần 3.000 vận động viên ở nhiều lứa tuổi đã cùng hội tụ tại Tổ hợp Nghỉ dưỡng mặt tiền biển Quốc tế Vlasta – Sầm Sơn để tham gia giải chạy ven biển được tổ chức bên bờ biển xứ Thanh.

Điểm nhấn của Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025 chính là cung đường 1km bờ biển tuyệt đẹp, nơi ánh bình minh soi rọi từng bước chân. Trên cung đường ấy, từ những runner phong trào đến các vận động viên chuyên nghiệp, từ những em nhỏ, các bạn trẻ Gen Z đến người trung niên, cao tuổi, tất cả cùng hòa mình trong bầu không khí sôi động, tạo nên tinh thần thể thao cuồng nhiệt.

Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025 là ngày hội thể thao của gắn kết cộng đồng và lan tỏa tự hào văn hóa bản sắc

Lấy cảm hứng từ tinh thần "Đại hải trình", Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025 không đơn thuần là một cuộc đua về thể lực mà còn lan tỏa gắn kết cộng đồng, niềm tự hào bản sắc và tình yêu quê hương, đất nước.

Ở đó, tuổi tác hay bệnh tật chưa bao giờ là giới hạn trong thể thao và chiến thắng lớn nhất chính là chiến thắng bản thân, khát khao chinh phục, tinh thần quyết tâm cán đích. Giá trị hơn cả những huy chương hay thành tích ấn tượng chính là cơ hội được kết nối với thiên nhiên, gắn kết với cộng đồng để cùng truyền đi thông điệp sống khỏe, sống tích cực. Mỗi bước chạy là một khám phá nét đẹp làng chài cũng như quảng bá văn hóa vùng biển Nam Sầm Sơn với một tinh thần kiêu hãnh, tự hào.

Vì vậy, bên cạnh phần thưởng dành cho những vận động viên xuất sắc nhất, Văn Phú còn trao thưởng cho runner cán đích cuối cùng – người đã truyền cảm hứng bằng thông điệp "Chỉ cần không dừng lại, bạn đã là người chiến thắng". Ngoài ra, những trang phục sáng tạo, độc lạ, biến đường chạy thành một "đại tiệc" của sắc màu và những tiếng tiếng cười, cũng nhận được nhiều quà tặng giá trị từ Ban tổ chức.

Những bộ trang phục sáng tạo, hài hước là một điểm nhấn khiến đường chạy Vlasta Race Nam Sầm Sơn thêm màu sắc và tràn đầy niềm vui.

Ngoài đường chạy độc đáo, không khí của ngày hội thể thao - văn hóa càng thêm náo nhiệt nhờ những hoạt động trẻ trung, đầy màu sắc: khu photobooth "Catch the Wave" luôn tấp nập người tham gia lưu giữ khoảnh khắc rạng rỡ; khu nhà hơi vượt địa hình "Aqua Adventure" mang lại phút giây "xả hơi" sảng khoái hay những trang phục độc đáo và vui nhộn của các runner trên cung đường rực rỡ.

Tất cả đã góp phần khiến Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025 thực sự trở thành ngày hội của thể thao, của sự gắn kết cộng đồng, thành công lan tỏa thông điệp "sống khỏe - sống kết nối - sống tự hào" cũng như thể hiện khí chất mạnh mẽ, đầy bản lĩnh, tinh thần vươn khơi của Thanh Hóa.

Vlasta - Sầm Sơn: Điểm đến hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại

Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025 đã khép lại nhưng tinh thần vươn khơi, khát vọng gắn kết và niềm tự hào về vùng biển đang vươn mình mạnh mẽ, vẫn đang tiếp tục được lan tỏa. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng mà UBND phường Nam Sầm Sơn và Công ty CP Phát triển BĐS Văn Phú cùng hướng tới khi phối hợp tổ chức sự kiện. Với riêng Văn Phú, giải chạy còn là minh chứng sống động cho cam kết đồng hành cùng chính quyền địa phương trong hành trình phát triển Nam Sầm Sơn thành một điểm đến mới giàu sức sống, thân thiện và đầy cảm hứng.

Ba thế hệ cùng nhau sải bước - một hình ảnh đẹp của sự gắn kết và tiếp nối.

Vlasta – Sầm Sơn được biết đến như một biểu tượng mới cho phong cách sống năng động. Từ lễ hội kem Ice-Cream Fest mát lành, Vlasta Summer Fest sôi động cho đến Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025 giàu cảm xúc, mỗi sự kiện vừa mang đậm sắc màu quốc tế đương đại, vừa giữ trọn bản sắc xứ Thanh đã được gìn giữ từ bao đời. Chính sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống và phong cách hiện đại ấy đã tạo nên dấu ấn riêng cho Vlasta – Sầm Sơn, qua đó khéo léo cụ thể hóa triết lý "vị nhân sinh" mà Văn Phú theo đuổi: kiến tạo không gian sống gắn với trải nghiệm, nâng tầm giá trị sống cho cộng đồng.

Chuỗi sự kiện điểm đến 4 mùa thu hút hàng chục nghìn du khách tới Vlasta - Sầm Sơn

Với thành công của Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025, Vlasta - Sầm Sơn tiếp tục khẳng định sức hút của một điểm đến hàng đầu miền Bắc, một tọa độ nghỉ dưỡng - dịch vụ - giải trí sống động suốt bốn mùa. Nơi đây, mỗi chuyến đi đều khơi dậy cảm hứng mới, và mỗi trải nghiệm đều trở thành một kỉ niệm đáng nhớ.